मूलांक 8 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज तारीफ और सम्मान मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, बस पुराने रिश्तों में दूरी ना आने दें। जानिए स्वामी शनि के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।

मूलांक 8 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन आत्मविश्वास, आकर्षण और मान-सम्मान के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आज आपकी बातों और व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर साफ दिखाई देगा। कार्यक्षेत्र से लेकर सामाजिक जीवन तक आपको तारीफ और पहचान मिल सकती है। किसी पुराने काम के लिए सम्मान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इस अंक के स्वामी शनि हैं, जो मेहनत, अनुशासन और कर्म के कारक माने जाते हैं। आज का मूलांक 3 आपके प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 मित्र है। शनिवार होने के कारण भी आज शनि का प्रभाव विशेष रहेगा। बस अपनी सफलता और तारीफ के बीच पुराने रिश्तों का अपनापन बनाए रखना न भूलें।

मूलांक 8 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के मामले में आज आपका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। पार्टनर आपकी बातों और विचारों को महत्व देंगे। प्रेम संबंधों में अपनी भावनाएं जाहिर करने और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दिन अच्छा है। हालांकि, तारीफ और प्रशंसा मिलने पर अपने व्यवहार में बदलाव न आने दें। पार्टनर की भावनाओं और उनकी बातों को भी उतनी ही अहमियत दें। वैवाहिक जीवन में परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से फोन पर बातचीत हो सकती है। लंबे समय से किसी अपने से बात नहीं हुई है तो आज खुद पहल करें। अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने के साथ उनका हालचाल पूछना न भूलें। रिश्तों में अपनापन बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी कोशिशें जरूरी हैं।

मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं, जो मेहनत, अनुशासन और कर्म के कारक माने जाते हैं। 21 नवंबर को शनिवार और भाग्यांक 6 का प्रभाव आपके आत्मविश्वास, मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देगा। कार्यक्षेत्र में तारीफ और पहचान मिलने के योग हैं, लेकिन सफलता के बीच पुराने रिश्तों को नजरअंदाज न करें। अपनी कुंडली में शनि की स्थिति, करियर में तरक्की, आर्थिक स्थिति और रिश्तों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 8 का करियर राशिफल करियर के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से तारीफ मिल सकती है। किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। व्यापारियों को भी अपनी योजनाएं और काम दूसरों के सामने रखने का अच्छा मौका मिलेगा। शनि के प्रभाव से आपकी मेहनत और अनुशासन का लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट या परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए सराहना मिल सकती है। हालांकि, सफलता मिलने पर अपनी तैयारी और मेहनत जारी रखें। ऑफिस में तारीफ मिलने पर टीम के दूसरे सदस्यों के योगदान को भी याद रखें। अपनी बात रखने के साथ दूसरों के विचार सुनना भी जरूरी होगा।

मूलांक 8 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य से अच्छा रह सकता है। किसी कारोबारी चर्चा या आर्थिक बातचीत में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। पुराने लेनदेन या किसी जरूरी भुगतान को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि, केवल अच्छे संपर्क या प्रशंसा के आधार पर किसी आर्थिक फैसले पर भरोसा न करें। पैसों से जुड़े किसी भी समझौते में रकम, भुगतान की तारीख और दूसरी शर्तों को स्पष्ट रखें। आज आत्मविश्वास बढ़ने के कारण अपनी आर्थिक हैसियत दिखाने के लिए महंगी खरीदारी करने का मन हो सकता है। ऐसा करने से बचें। शनि का प्रभाव आपको लंबे समय की स्थिरता और बचत पर ध्यान देने की सलाह देता है। सोच-समझकर खर्च करना आपके लिए बेहतर रहेगा।

मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज आप खुद को ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ने से काम करने का मन रहेगा और सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। हालांकि, हर समय सक्रिय रहने या अपनी क्षमता साबित करने के चक्कर में खुद को थकाएं नहीं। दिनभर की व्यस्तता के बीच आराम के लिए समय निकालें। फोन पर लंबी बातचीत या लगातार लोगों से मिलने-जुलने के बाद कुछ देर शांत बैठना अच्छा रहेगा। अपनी नियमित दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखें। शनि के प्रभाव से अनुशासन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पर्याप्त नींद लें और काम के बीच छोटे विराम लेते रहें। आज मिली तारीफ का आनंद लें, लेकिन अपनी सेहत और मानसिक शांति को भी प्राथमिकता दें।