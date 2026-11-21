मूलांक 8 राशिफल 21 नवंबर 2026: तारीफ और सम्मान से बढ़ेगा आत्मविश्वास, पुराने रिश्तों में ना आने दें दूरी
मूलांक 8 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज तारीफ और सम्मान मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, बस पुराने रिश्तों में दूरी ना आने दें। जानिए स्वामी शनि के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मूलांक 8 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन आत्मविश्वास, आकर्षण और मान-सम्मान के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आज आपकी बातों और व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर साफ दिखाई देगा। कार्यक्षेत्र से लेकर सामाजिक जीवन तक आपको तारीफ और पहचान मिल सकती है। किसी पुराने काम के लिए सम्मान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इस अंक के स्वामी शनि हैं, जो मेहनत, अनुशासन और कर्म के कारक माने जाते हैं। आज का मूलांक 3 आपके प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 मित्र है। शनिवार होने के कारण भी आज शनि का प्रभाव विशेष रहेगा। बस अपनी सफलता और तारीफ के बीच पुराने रिश्तों का अपनापन बनाए रखना न भूलें।
मूलांक 8 का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों के मामले में आज आपका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। पार्टनर आपकी बातों और विचारों को महत्व देंगे। प्रेम संबंधों में अपनी भावनाएं जाहिर करने और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दिन अच्छा है। हालांकि, तारीफ और प्रशंसा मिलने पर अपने व्यवहार में बदलाव न आने दें। पार्टनर की भावनाओं और उनकी बातों को भी उतनी ही अहमियत दें। वैवाहिक जीवन में परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से फोन पर बातचीत हो सकती है। लंबे समय से किसी अपने से बात नहीं हुई है तो आज खुद पहल करें। अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने के साथ उनका हालचाल पूछना न भूलें। रिश्तों में अपनापन बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी कोशिशें जरूरी हैं।
मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं, जो मेहनत, अनुशासन और कर्म के कारक माने जाते हैं। 21 नवंबर को शनिवार और भाग्यांक 6 का प्रभाव आपके आत्मविश्वास, मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देगा। कार्यक्षेत्र में तारीफ और पहचान मिलने के योग हैं, लेकिन सफलता के बीच पुराने रिश्तों को नजरअंदाज न करें। अपनी कुंडली में शनि की स्थिति, करियर में तरक्की, आर्थिक स्थिति और रिश्तों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
करियर के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से तारीफ मिल सकती है। किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। व्यापारियों को भी अपनी योजनाएं और काम दूसरों के सामने रखने का अच्छा मौका मिलेगा। शनि के प्रभाव से आपकी मेहनत और अनुशासन का लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट या परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए सराहना मिल सकती है। हालांकि, सफलता मिलने पर अपनी तैयारी और मेहनत जारी रखें। ऑफिस में तारीफ मिलने पर टीम के दूसरे सदस्यों के योगदान को भी याद रखें। अपनी बात रखने के साथ दूसरों के विचार सुनना भी जरूरी होगा।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य से अच्छा रह सकता है। किसी कारोबारी चर्चा या आर्थिक बातचीत में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। पुराने लेनदेन या किसी जरूरी भुगतान को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि, केवल अच्छे संपर्क या प्रशंसा के आधार पर किसी आर्थिक फैसले पर भरोसा न करें। पैसों से जुड़े किसी भी समझौते में रकम, भुगतान की तारीख और दूसरी शर्तों को स्पष्ट रखें। आज आत्मविश्वास बढ़ने के कारण अपनी आर्थिक हैसियत दिखाने के लिए महंगी खरीदारी करने का मन हो सकता है। ऐसा करने से बचें। शनि का प्रभाव आपको लंबे समय की स्थिरता और बचत पर ध्यान देने की सलाह देता है। सोच-समझकर खर्च करना आपके लिए बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज आप खुद को ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ने से काम करने का मन रहेगा और सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। हालांकि, हर समय सक्रिय रहने या अपनी क्षमता साबित करने के चक्कर में खुद को थकाएं नहीं। दिनभर की व्यस्तता के बीच आराम के लिए समय निकालें। फोन पर लंबी बातचीत या लगातार लोगों से मिलने-जुलने के बाद कुछ देर शांत बैठना अच्छा रहेगा। अपनी नियमित दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखें। शनि के प्रभाव से अनुशासन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पर्याप्त नींद लें और काम के बीच छोटे विराम लेते रहें। आज मिली तारीफ का आनंद लें, लेकिन अपनी सेहत और मानसिक शांति को भी प्राथमिकता दें।
21 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 8 के जातक यदि मान-सम्मान और प्रशंसा के बीच अपनी विनम्रता बनाए रखते हैं, तो यह शनिवार उनके जीवन में नई उपलब्धियां जोड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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