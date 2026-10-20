मूलांक 8 राशिफल 20 अक्टूबर: कारोबार में बदलाव से खुल सकता है फायदा, लेकिन जल्दबाजी में ना करें निवेश
मूलांक 8 के जातकों के लिए कैसा रहेगा 20 अक्टूबर 2026 का दिन? जानिए लव, करियर, धन और सेहत का सटीक अंक राशिफल।
थोड़ी सावधानी रखिए, क्योंकि मन में आया हर आइडिया तुरंत सही रूप नहीं लेगा। फिर भी आपके लिए एक खास बात यह है कि काम के बीच अचानक ऐसा तरीका सूझ सकता है, जिससे बोझ हल्का लगे और रुचि भी बढ़े। शनि का अंक 8 मेहनत और जिम्मेदारी से चलता है, इसलिए जो लोग लंबे समय से एक ही ढर्रे पर अटके थे, उन्हें नया नजरिया मिल सकता है। 20 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 मन को नरम बना रहा है और भाग्यांक 4 काम को व्यवस्थित करने की मांग कर रहा है। यही मेल आपके लिए उपयोगी है। बाजार या दुकान के काम में डिस्प्ले, पैकिंग, रखने के ढंग या ग्राहक से बात करने का तरीका बदलने का विचार आ सकता है। पहले छोटा ट्रायल करें। फिर तय करें कि क्या टिकाऊ है।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में आप गंभीर दिखते हैं, लेकिन भीतर की नरमी इस समय ज्यादा काम आएगी। अगर मन में कोई अच्छी बात है तो उसे रोककर न रखें। सीधे और सादे शब्दों में कहेंगे तो असर बेहतर रहेगा। मूलांक 2 के कारण संवेदनशीलता बढ़ी हुई है, इसलिए घर या साथी की छोटी जरूरत भी जल्दी समझ में आ सकती है। शनि का स्वभाव आपको जिम्मेदार बनाता है, पर कभी कभी यही बात आपको थोड़ा सख्त भी दिखा देती है। किसी अपने के लिए समय निकालकर उनके काम में हाथ बंटाना सिर्फ बातों से ज्यादा असरदार रहेगा।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
काम के मोर्चे पर एकरसता टूट सकती है। खासकर उन लोगों के लिए संकेत अच्छे हैं जो डिजाइन, कंटेंट, सजावट, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, कारीगरी, फोटो, फैशन, मेन्यू, पैकिंग या दुकान की सेटिंग जैसे कामों से जुड़े हैं। शनि आपको ठोस परिणाम चाहता है, इसलिए केवल उत्साह पर न चलें। जो नया सूझे, उसका एक साफ प्लान बनाएं। भाग्यांक 4 कहता है कि फाइल, स्टॉक, रेट, लिस्ट और समय की लाइन साफ रखें। स्टूडेंट्स के लिए भी यही नियम ठीक रहेगा। पढ़ाई को थोड़ा अलग तरीके से सजाकर, चार्ट बनाकर या विषय को हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे तो मन ज्यादा लगेगा। ऑफिस में पुराने काम को नए ढंग से पेश करना आपके पक्ष में जा सकता है।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
कमाई से जुड़ी बातों में सोच समझकर बदलाव करना बेहतर रहेगा। अगर आप दुकान, काउंटर, ऑर्डर या बिक्री के काम में हैं, तो सामान की सजावट, पैकिंग या ऑफर की भाषा बदलने से फर्क दिख सकता है, पर खर्च पहले लिख लें। शनि का स्वभाव कहता है कि लाभ धीरे आता है, इसलिए एक ही दिन में नतीजा खोजने से बचें। मूलांक 2 के कारण पसंद की चीज पर मन जल्दी जा सकता है। जरूरत और दिखावे में फर्क साफ रखें। छोटी रकम का हिसाब अलग नोट कर लेना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा थकान दिमाग की एकरसता से महसूस हो सकती है। लगातार एक ही तरह का काम करने के बजाय बीच में दस मिनट का बदलाव रखें। खड़े होकर काम करते हैं तो पैर और एड़ी पर दबाव महसूस हो सकता है। बैठकर काम करते हैं तो कमर सीधी रखें। गुनगुने पानी से हाथ और कलाई धोना भी राहत दे सकता है। मन को हल्का करने के लिए अपना काम का कोना थोड़ा सजा लें।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 20 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने काम में नवीनता लाने और अनुशासित ढंग से आगे बढ़ने का है। कर्मफल दाता शनि देव की कृपा से आपका धैर्य और मेहनत बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 2 और भाग्यांक 4 का यह योग आपको जल्दबाजी में निवेश करने से बचने और हर विचार को कसौटी पर परखने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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