मूलांक 8 राशिफल 20 नवंबर: काम में आ सकती है रुकावट, पुराना तरीका छोड़कर अपनाएं नई राह
मूलांक 8 राशिफल 20 नवंबर 2026: आज काम में रुकावट आ सकती है, इसलिए पुराना तरीका छोड़कर नई राह अपनाएं। जानिए स्वामी शनि के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
शनि के प्रभाव वाले अंक 8 के लिए किसी वजह से काम अटकने की संभावना है। यह कठिन दौर तरीका बदलने और थोड़ी कूटनीति अपनाने की मांग करेगा। 20 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपके प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 5 मित्र है। इसलिए लचीला व्यवहार चुनौतियों से निकलने का रास्ता खोजने में उपयोगी रहेगा। शनि का अनुशासन आपकी ताकत है, लेकिन एक ही तरीके पर टिके रहना उलझन बढ़ाएगा। रुकावट आने पर अपनी मेहनत को बेकार ना मानें। पहले पता करें कि अड़चन प्रक्रिया में है या बात रखने के ढंग में। अगला कदम उसी हिसाब से तय करें और काम की गति को लेकर खुद पर अतिरिक्त दबाव ना डालें।
मूलांक 8 का लव राशिफल
काम की अड़चन से पैदा हुई खीझ निजी बातचीत में उतरने का ध्यान रखें। पार्टनर के सामने अपनी परेशानी साफ शब्दों में रखें, ताकि आपकी चुप्पी का गलत अर्थ ना निकले। परिवार में किसी जिम्मेदारी को लेकर बात अटके तो उसे निभाने का दूसरा तरीका सुझाएं। शनि जिम्मेदारी निभाने पर जोर देता है, मगर सारा बोझ खुद उठाना थकाने वाला होगा। रिश्तों में कूटनीति का अर्थ बात छिपाना नहीं है। अपनी जरूरत नरम लहजे में बताएं और साझा व्यवस्था के लिए जगह रखें।
शनि के प्रभाव से आज मूलांक 8 वालों को कामकाज में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। बार-बार एक ही तरीका अपनाने के बजाय नई रणनीति और समझदारी से आगे बढ़ना जरूरी होगा। जानें आज नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में कहां आ सकती हैं मुश्किलें और किस बदलाव से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। करियर, धन और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस में किसी चरण पर प्रगति रुकने की संभावना है। मेहनत बढ़ाने से पहले काम करने की विधि जांचें। विद्यार्थी कठिन अध्याय को दूसरी किताब या हल किए हुए उदाहरण से समझने की कोशिश करें। ऑफिस में अटके काम के लिए संबंधित व्यक्ति से अगली प्रक्रिया पूछें। अपनी मांग को काम की जरूरत से जोड़कर रखना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में शर्तों पर बात ठहरे तो वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार रखें। शनि की लंबी मेहनत वाला गुण यहां काम आएगा। पेशेवर विकास के लिए तरीका बदलना भी सीखने का हिस्सा मानें।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
अटके काम को आगे बढ़ाने के दबाव में अतिरिक्त खर्च करने से पहले उसकी उपयोगिता जांचें। घर के छोटे खर्च में भी यही तरीका अपनाएं। किसी मामूली मरम्मत का खर्च तय करना हो तो पहले काम का पूरा विवरण लें। आय या निवेश से जुड़े फैसलों को रुके हुए काम की भरपाई का साधन ना बनाएं। लेनदेन की चर्चा अटके तो भुगतान की शर्तों को सरल भाषा में दोबारा स्पष्ट करें। शनि का अनुशासन हिसाब व्यवस्थित रखने में लगाएं।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
रुका हुआ काम बार-बार सोचने से दिन भारी लगेगा। कोशिशों के बीच छोटा विराम रखें और अपनी जगह से उठकर कुछ देर हल्की चहलकदमी करें। शनि से जुड़ी मेहनत की आदत को लगातार काम करते रहने की बाध्यता ना बनाएं। दिन के अंत में अधूरे काम का अगला कदम लिखकर उसे समेट दें। खुद को आराम की गुंजाइश भी दें।
20 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 8 के जातक यदि काम में आई रुकावटों से घबराने के बजाय अपनी कार्यशैली में लचीलापन लाते हैं, तो वे हर बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। अपने स्वामी शनि देव के धैर्य और मित्र भाग्यांक 5 की सूझबूझ का सही संतुलन बिठाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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