मूलांक 8 राशिफल 19 अक्टूबर: अटके फैसलों पर आगे बढ़ने का मौका, आज साफ योजना से बनेगी बात
मूलांक 8 के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 अक्टूबर 2026 का दिन? जानिए लव, करियर, धन और सेहत का सटीक अंक राशिफल।
इस समय आपकी सोच काफी वस्तुनिष्ठ रह सकती है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अंक 8 पर शनि का असर आपको चीजों को भावनाओं से नहीं, जिम्मेदारी और नतीजों के हिसाब से देखने की आदत देता है। इसलिए आगे क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है, इस पर आपका मन पहले से ज्यादा साफ रह सकता है। 19 अक्टूबर 2026 का मूलांक 1 आपको पहल करने का संकेत देता है, जबकि भाग्यांक 3 बातचीत और प्रस्तुति में सहारा देगा। अगर कोई फैसला कई दिनों से अटका है, तो उसे छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ें। फोन पर बातचीत करते समय भी पहले मुद्दा साफ रखें, फिर बात करें। इससे समय बचेगा और बात का असर भी सही रहेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में इस बार आपका नजरिया सीधा और साफ रह सकता है। यह अच्छी बात है, लेकिन हर सच एक ही तरह से नहीं कहा जाता। शनि आपको गंभीर बनाता है, इसलिए अपने शब्द थोड़े नरम रखें। किसी अपने से फोन पर बात हो, तो सिर्फ समाधान ना दें, उसकी बात पूरी सुनें भी। प्रेम संबंध में आगे की दिशा को लेकर स्पष्टता बढ़ सकती है। परिवार में भी कोई जिम्मेदारी बांटने की बात उठे, तो आप ठोस सुझाव दे सकते हैं। बस ऐसा ना लगे कि आप केवल नियम बता रहे हैं। थोड़ा अपनापन जोड़ेंगे, तो तालमेल बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी निर्णय क्षमता मजबूत दिख सकती है। अंक 8 वाले लोग मेहनत और सिस्टम से आगे बढ़ते हैं, इसलिए अधूरे काम, फाइल, डेटा, टाइमलाइन या टीम के रोल जैसी बातों को ठीक करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऑफिस में फोन कॉल, अपडेट या फॉलोअप को टालने के बजाय तय समय पर निपटाएं। इससे आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत होगी। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय पढ़ाई का साफ प्लान बनाने का है। कौन सा टॉपिक पहले खत्म करना है और किस पर ज्यादा मेहनत चाहिए, यह समझ आ सकता है। मूलांक 1 की ऊर्जा कदम बढ़ाएगी और भाग्यांक 3 इंटरव्यू, मीटिंग या चर्चा में आपकी बात को वजन दे सकता है।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आपका नजरिया व्यावहारिक रह सकता है। यही तरीका इस समय सबसे उपयोगी रहेगा। जो खर्च आगे फायदा देंगे और जो सिर्फ आदत में हो रहे हैं, उनके बीच फर्क साफ दिख सकता है। शनि लंबे परिणाम देखता है, इसलिए छोटी बचत या तय बजट को हल्का ना लें। अगर किसी भुगतान, हिसाब या रकम की बात करनी हो, तो फोन पर साफ शब्दों में समय और रकम दोनों तय कर लें। अस्पष्ट बात आगे उलझन बढ़ा सकती है।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
जिम्मेदारियों का दबाव शरीर में जकड़न के रूप में दिख सकता है। खासकर कंधे, पीठ या पैरों में भारीपन महसूस हो, तो बीच बीच में उठकर थोड़ा चलना बेहतर रहेगा। शनि का असर आपको लगातार काम में लगाए रखता है, इसलिए काम के बीच छोटे विराम जरूरी हैं। शाम को दस मिनट शांत बैठकर अगले दिन की सूची बनाना भी मन को हल्का कर सकता है।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 19 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी रणनीतिक सोच और मेहनत के बल पर अटके हुए कार्यों को पूरा करने का है। शनि देव की कृपा से आपका धैर्य और संकल्प बना रहेगा, लेकिन मूलांक 1 और भाग्यांक 3 का यह योग आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सौम्यता और संवाद में स्पष्टता रखने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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