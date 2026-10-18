मूलांक 8 राशिफल 18 अक्टूबर: एक जैसी दिनचर्या से हो गए हैं परेशान? आज छोटा बदलाव देगा मन को राहत
Mulank 8 Horoscope 18 October 2026: शनि के प्रभाव से एक जैसी दिनचर्या दे सकती है थकान। जानें मूलांक 8 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों छोटा बदलाव देगा राहत।
धीरे धीरे माहौल आपके पक्ष में मुड़ता दिख सकता है। कई दिनों से चल रही एक जैसी दिनचर्या अब मन पर बोझ डाल रही थी, इसलिए थोड़ा बदलाव आपके लिए अच्छा रहेगा। अंक 8 और शनि का स्वभाव जिम्मेदारी निभाना है, पर हर समय सिर्फ काम में लगे रहना भी ठीक नहीं होता। 18 अक्टूबर 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 9 आपको उठकर कुछ नया करने की प्रेरणा देता है, जबकि भाग्यांक 2 मन को नरमी और साथ की जरूरत का एहसास कराता है। ऐसे में अपने तय ढर्रे से थोड़ा बाहर निकलना फायदेमंद रहेगा। कोई छोटा रचनात्मक काम, जगह बदलकर काम करना, या शाम को अलग तरह का प्लान मन को हल्का कर सकता है।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आप जिम्मेदार तो बहुत दिखते हैं, लेकिन भावनाएं उतनी खुलकर नहीं रख पाते। शनि का यही स्वभाव कई बार आपको मजबूत तो बनाता है, पर सामने वाले को दूरी भी महसूस हो सकती है। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य कहे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, तो उसे शिकायत मानकर टालें नहीं। थोड़ी खुली बातचीत जरूरी है। किसी अपने के साथ रोज की बातों से हटकर कुछ अलग करें। साथ बैठकर पुरानी यादें, कोई हल्की फिल्म, या बिना काम की बातचीत भी रिश्ते में नरमी ला सकती है।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में आप भरोसेमंद हैं, लेकिन एक ही तरीके से लगातार चलते रहने से रफ्तार धीमी लग सकती है। इस समय तरीका बदलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। मूलांक 9 की तेज ऊर्जा आपको अटके काम निपटाने का जोर देगी, जबकि भाग्यांक 2 टीम, सहयोग और तालमेल की अहमियत बढ़ाएगा। ऑफिस में कोई काम नया ढंग मांग रहा हो तो उसे सिर्फ इसलिए ना रोकें कि पुराना सिस्टम सुरक्षित लगता है। स्टूडेंट्स भी पढ़ाई में सिर्फ रटने के बजाय चार्ट, नोट्स या वॉइस रिकॉर्डिंग जैसे तरीके अपनाएं। बिजनेस वालों के लिए प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग या कस्टमर से बात करने का अंदाज बदलना उपयोगी रह सकता है।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में पूरा दिन बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखाता, लेकिन छोटे फैसलों में समझ जरूरी रहेगी। रूटीन खर्च चलते रहेंगे। खास बात यह है कि सुविधा के लिए किए जाने वाले पेमेंट पर ध्यान रखें। जैसे कई बार ऑनलाइन पेमेंट करते हुए जल्दी में गलत खाते या डुप्लीकेट रिक्वेस्ट पर टैप हो जाता है। शनि आपको सावधानी सिखाता है, इसलिए रकम भेजने से पहले नाम और अमाउंट दोबारा देख लें। किसी क्रिएटिव या आराम देने वाली छोटी चीज पर खर्च हो सकता है, पर उसे बजट के भीतर रखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा मन थका हुआ लग सकता है। एक जैसी दिनचर्या से कंधों, कमर या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है। राहत के लिए दिन में थोड़ी देर खुली हवा में चलना, बैठने की जगह बदलना और काम के बीच दो मिनट खिंचाव देना अच्छा रहेगा। शनि वाले लोगों को धीरे किए गए छोटे सुधार ज्यादा सूट करते हैं। मीठे या बहुत तले स्नैक्स से मूड ठीक करने की आदत पर भी नजर रखें।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने रूटीन में थोड़ा सा बदलाव लाकर मानसिक ताजगी प्राप्त करने का है। भगवान शनि देव की कृपा से आपका धैर्य और कार्यकुशलता बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 9 का उत्साह और भाग्यांक 2 की भावुकता आपको अपने कठोर स्वभाव को छोड़कर थोड़ा लचीला बनने की सलाह देती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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