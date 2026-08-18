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मूलांक 8 राशिफल 18 अगस्त 2026: कई काम एक साथ आएंगे सामने, जल्द फैसला लेने से पहले सोचें

By Anita Baranwal
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मूलांक 8 राशिफल 18 अगस्त 2026: जानिए अंक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। काम का क्रम बनाएं, बैंक के कागज संभालें और सोच-समझकर निर्णय लें। जानें अंक 8 के जातकों का आज का लव, करियर, धन और सेहत का संपूर्ण राशिफल।

mulank 8 rashifal 18 august 2026
मूलांक 8 राशिफल 18 अगस्त 2026

18 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 8 वाले जातकों के लिए कई काम एक साथ संभालने वाला रहेगा। मन में कई काम एक साथ निपटाने की बेचैनी रह सकती है। शनि आपको ठोस परिणामों की ओर ले जाता है, इसलिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका क्रम तय करना बेहतर रहेगा। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 भीतर की तेजी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में किसी बात पर तुरंत हां या ना कहने के बजाय थोड़ी देर सोचें। बैंक में फॉर्म जमा करना हो, खाता संबंधी जानकारी लेनी हो या पेमेंट की रसीद चाहिए हो तो जरूरी कागज पहले से साथ रखें। जिम्मेदारी से किया गया छोटा काम भी आगे की परेशानी बचा सकता है। अपनी गति धीमी रखना कमजोरी नहीं, समझदारी होगी।

मूलांक 8 का लव राशिफल

किसी अपने की बात अधूरी सुनकर राय बना लेना दूरी बढ़ा सकता है। पार्टनर आपकी व्यस्तता या चुप्पी को अलग अर्थ दे सकते हैं, इसलिए साफ शब्दों में अपनी स्थिति बताएं। शनि रिश्तों में भरोसा और जिम्मेदारी चाहता है। घर के किसी काम को लेकर मतभेद हो तो पहले तय करें कि कौन क्या संभालेगा। भावनाएं तेज हो सकती हैं, मगर जवाब देने से पहले सामने वाले की बात पूरी सुनना जरूरी रहेगा। छोटी नाराजगी को लंबे समय तक मन में ना रखें। शांत और स्पष्ट बातचीत से रिश्ते संभलेंगे और गलतफहमी कम होगी।

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मूलांक 8 का करियर राशिफल

काम की सूची देखकर दबाव लेने के बजाय सबसे जरूरी काम पहले चुनें। ऑफिस में किसी फाइल, रिपोर्ट या मंजूरी से जुड़ा काम धीमा लग सकता है, पर उसे अधूरा छोड़ना ठीक नहीं होगा। शनि की मेहनत और नियमप्रियता आपको भरोसेमंद छवि दे सकती है। मीटिंग में अपनी बात रखने से पहले आंकड़े, समयसीमा और जिम्मेदारी स्पष्ट कर लें। बिजनेस में ग्राहक को जल्दी जवाब देने के चक्कर में ऐसी बात ना कहें जिसे बाद में पूरा करना कठिन हो। विद्यार्थी पढ़ाई का छोटा लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करें। मेहनत को सही दिशा देने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे।

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मूलांक 8 का मनी राशिफल

रकम से जुड़ा कोई निर्णय भावुकता या दबाव में लेने से बचें। बैंक में जमा, निकासी या किसी सेवा से संबंधित काम हो तो रसीद संभालकर रखें और अपने रिकॉर्ड में तारीख लिख लें। शनि लंबे समय की सुरक्षा को महत्व देता है, इसलिए पहले जरूरी भुगतान तय करना उपयोगी रहेगा। किसी को रकम देने या लेने की बात हो तो समय और शर्त साफ रखें। अचानक खरीदारी का मन बने तो कुछ समय रुककर उसकी जरूरत पर विचार करें। सोच-समझकर खर्च करने से आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी।

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मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल

बेचैनी के कारण शरीर में अकड़न या थकान महसूस हो सकती है। लगातार एक ही जगह बैठे रहने के बजाय हर कुछ समय बाद उठकर पैरों और कमर को हल्का चलाएं। काम के बीच पांच मिनट धीमी सांस लेने का अभ्यास मन को स्थिर कर सकता है। बहुत तेज गति से सीढ़ियां चढ़ने या भारी सामान उठाने में सावधानी रखें। शनि के प्रभाव में नियमित दिनचर्या शरीर को अधिक सहारा देगी। हल्का भोजन और पर्याप्त पानी स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करेगा।

आज का दिन कई काम एक साथ आने वाला है। जल्द फैसला लेने से पहले सोचें। पहले काम का क्रम बनाएं फिर शांत होकर कदम उठाएं तो दबाव कम होगा और दिन संभल जाएगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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