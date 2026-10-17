मूलांक 8 राशिफल 17 अक्टूबर: मेहनत के साथ अपनी बात रखना भी जरूरी, करियर में मिल सकता है फायदा
मूलांक 8 यानी 8 17 26 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 17 अक्टूबर 2026 का दिन अपनी बात स्पष्टता से रखने का है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का संपूर्ण भविष्यफल।
किसी जरूरी बात को कल पर मत छोड़िए, वरना छोटा काम भी बोझ बन सकता है। 17 अक्टूबर 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 8 आपकी जिम्मेदारी और अनुशासन को उभार रहा है, जबकि भाग्यांक 1 साफ इशारा देता है कि पहल आपको खुद करनी होगी। शनि का स्वभाव धीमा जरूर है, पर वह अधूरा काम पसंद नहीं करता। इसलिए जो बात मन में है, उसे ठीक शब्दों में सामने रखना बेहतर रहेगा। आपके पास संतुलन समझने की अच्छी क्षमता है। कौन सा कदम अभी लेना है और किसे थोड़ा रोकना है, यह समझ बन सकती है। कामकाज, घर और निजी फैसलों में थोड़े बदलाव दिखें तो घबराइए नहीं। सही ढंग से संभालेंगे तो यही बदलाव आगे राहत दे सकते हैं।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी चुप्पी इस समय गलत मतलब भी दे सकती है। आप जिम्मेदार हैं, पर हर बात मन में रख लेने से सामने वाला दूरी महसूस कर सकता है। अगर कोई बात लंबे समय से अटकी है, तो उसे शांत तरीके से कह देना ठीक रहेगा। शनि आपको गंभीर बनाता है, इसलिए आपके शब्द कम होते हैं, मगर असरदार होते हैं। परिवार में भी भूमिका साफ रखें। हर बात अकेले संभालने की आदत छोड़नी होगी। पार्टनर या अपने लोगों को यह बताना जरूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं। साफ बात से उलझन घटेगी।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
काम की जगह पर आपके आइडिया दबे रह गए तो बाद में अफसोस हो सकता है। मीटिंग, प्रोजेक्ट, प्लान या बिजनेस से जुड़ी दिशा में आपकी समझ मजबूत दिख सकती है। मूलांक 8 और शनि का असर आपको नापतौल कर कदम रखने वाला बनाता है। यही गुण इस समय फायदा देगा, क्योंकि कुछ बदलाव काम के तरीके में आ सकते हैं। भाग्यांक 1 कहता है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, अपनी बात भी रखनी होगी। पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी दिनचर्या, टाइम टेबल या विषयों का बंटवारा ठीक करने का समय है। अगर घर में बच्चे हैं, तो उन्हें डांटने के बजाय पढ़ाई का सीधा और सादा प्लान बनवाइए।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में ठहरा हुआ रवैया ठीक है, लेकिन रुकी हुई बातों को लंबा ना खींचें। कोई भुगतान, हिसाब या जरूरी निर्णय लंबित है तो उसे साफ करना बेहतर रहेगा। शनि आपको सोच समझकर चलना सिखाता है, इसलिए अनावश्यक जोखिम से दूरी बनी रह सकती है। फिर भी काम से जुड़े बदलावों के कारण खर्च की प्राथमिकता बदल सकती है। जो चीज अभी जरूरी है, उसे पहले रखें। केवल इस उम्मीद में बात ना टालें कि बाद में आसान हो जाएगी। लिखित हिसाब और समय सीमा पर नजर रखें।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
मन पर दबाव बढ़े तो शरीर भारी सा लग सकता है। इस समय राहत का तरीका बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। सुबह या शाम दस पंद्रह मिनट सीढ़ियां चढ़ना उतरना, हल्का स्ट्रेच और पानी का ठीक अंतराल आपको बेहतर रख सकता है। शनि प्रधान लोगों में जकड़न धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए बैठने की मुद्रा पर ध्यान दें। काम के बीच दो मिनट रुककर कंधे और गर्दन ढीले छोड़ना भी फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 17 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी कर्मठता के साथ-साथ संवाद क्षमता को निखारने का है। भगवान शनि देव की कृपा से आपका धैर्य और अनुशासन बना रहेगा, लेकिन मूलांक 8 और भाग्यांक 1 का यह योग आपको अपने विचारों को दबने ना देने और हर पेंडिंग कार्य को स्वयं आगे बढ़कर पूरा करने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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