मूलांक 8 राशिफल 17 नवंबर 2026: जिम्मेदारियों के बीच खुद को भी दें समय, महंगी खरीदारी से बचें
मूलांक 8 राशिफल 17 नवंबर 2026: आज रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए भी समय निकालें और महंगी खरीदारी से बचें। जानिए स्वामी शनि के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इस अंक के स्वामी शनि हैं, जिन्हें अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जाता है। 17 नवंबर 2026 को आपके मन में रोजमर्रा की एक जैसी भागदौड़ से थोड़ा अलग कुछ करने की इच्छा हो सकती है। लगातार काम और जिम्मेदारियां निभाते हुए आप ऊब महसूस कर सकते हैं। ऐसे में खुद के लिए समय निकालना जरूरी होगा। हालांकि, मन को तरोताजा करने के लिए महंगी खरीदारी या बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अपनी पसंद की छोटी-सी गतिविधि भी दिन को खुशनुमा बना सकती है। आइए जानते हैं प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में आपका दिन कैसा रहेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज कुछ हल्के-फुल्के पल बिताने का मन करेगा। रोज की बातचीत अगर सिर्फ घर, काम और जिम्मेदारियों तक सीमित रह गई है तो उसमें थोड़ा बदलाव लाएं। पार्टनर के साथ कोई पसंदीदा गाना सुनना, साथ में खाना बनाना या पुरानी यादें ताजा करना अच्छा अनुभव दे सकता है। आप अक्सर अपनों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी पसंद बताने में पीछे रह जाते हैं। आज ऐसा ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी मजेदार विषय पर बातचीत करें। रिश्तों को निभाने के लिए केवल जिम्मेदारियां पूरी करना काफी नहीं होता। साथ बिताए गए खुशनुमा पल भी उतने ही जरूरी हैं। अपनी व्यस्तता के बीच अपनों के लिए थोड़ा खाली समय जरूर निकालें।
शनि के प्रभाव से आज मूलांक 8 वालों पर जिम्मेदारियां और काम का दबाव बना रह सकता है, जिससे मन में एकरसता और थकान महसूस होगी। खुद को तरोताजा करने के लिए महंगी खरीदारी करने के बजाय अपनी पसंद की छोटी गतिविधियों के लिए समय निकालें। जानें आज प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। आर्थिक फैसलों, करियर और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
नौकरी और पढ़ाई में एक ही तरह का काम करते रहने से मन ऊब सकता है। इसके बावजूद जिम्मेदारियों से पीछे हटने का मन नहीं होगा। आज अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करें। विद्यार्थियों को किसी कठिन विषय को समझने के लिए चार्ट, चित्र या नए नोट्स बनाने का तरीका अपनाना चाहिए। इससे पढ़ाई में रुचि बनी रह सकती है। नौकरीपेशा लोगों को लगातार काम करने के बीच छोटे विराम लेने चाहिए। कोई नया कौशल सीखने या काम को बेहतर तरीके से पूरा करने का विचार भी आ सकता है। कारोबारियों के लिए किसी नए आइडिया का छोटा नमूना तैयार करना अच्छा रहेगा। हालांकि, नए प्रयोग के चक्कर में जरूरी काम अधूरे ना छोड़ें। अपनी गति बनाए रखते हुए काम में थोड़ी रचनात्मकता जोड़ें।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज मन को खुश करने के लिए खरीदारी करने की इच्छा हो सकती है। रोजमर्रा की एकरसता से बाहर निकलने के लिए कोई महंगी चीज खरीदने का विचार आए तो थोड़ा रुककर सोचें। राहत पाने के लिए बड़ी रकम खर्च करना जरूरी नहीं है। अपनी पसंद की किसी छोटी गतिविधि के लिए सीमित बजट तय कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की कीमत के साथ डिलीवरी शुल्क और अन्य चार्ज भी देख लें। आय, बचत और निवेश से जुड़ी योजना को मनोरंजन के खर्च से अलग रखना बेहतर होगा। किसी नए शौक पर पैसा लगाने से पहले उसकी कुल लागत समझें। शनि से जुड़ा अनुशासन आज आपको खर्च पर नियंत्रण रखने में मदद कर सकता है। बिना जरूरत आर्थिक बोझ बढ़ाने से बचें।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज आपको काम के साथ आराम के लिए भी समय निकालना चाहिए। लगातार जिम्मेदारियां निभाते रहने से शरीर के साथ मन भी थक सकता है। जरूरी नहीं कि खाली समय में भी आप कोई लक्ष्य तय करें या कुछ हासिल करने की कोशिश करें। रंग भरना, पौधों के बीच बैठना, संगीत सुनना या अपनी पसंद का कोई रचनात्मक काम करना अच्छा रहेगा। अगर थकान महसूस हो रही है तो दिनभर के काम अपनी क्षमता के अनुसार व्यवस्थित करें। आराम को भी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और पर्याप्त नींद लें। खुद को हर समय व्यस्त रखने की आदत से थोड़ा बाहर निकलें। आज का छोटा-सा विराम आपको फिर से ऊर्जा के साथ काम शुरू करने में मदद कर सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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