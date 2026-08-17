मूलांक 8 राशिफल 17 अगस्त 2026: भावनाओं में आकर ना लें कोई फैसला, वरना बढ़ सकती है जिम्मेदारी
मूलांक 8 राशिफल 17 अगस्त 2026: आज शनि के प्रभाव से भावनाओं में आकर कोई फैसला ना लें। काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी। जानें अंक 8 का लव, करियर, धन और सेहत का पूरा विस्तृत भविष्यफल।
17 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 8 वाले जातकों के लिए भावनाओं और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा। मन नरम रहेगा और दूसरों की मदद करने का भाव बढ़ सकता है। मूलांक 8 और भाग्यांक 8 भावनाओं के साथ जिम्मेदारी भी याद दिला रहे हैं। शनि का स्वभाव कहता है कि हर प्रस्ताव को केवल भरोसे के आधार पर स्वीकार ना करें। सुबह के रूटीन में कामों की सूची बनाकर चलें, वरना किसी और की जरूरत आपके जरूरी काम पीछे कर सकती है। किसी परिचित की बात सुनना अच्छा है, लेकिन अपनी क्षमता और समय साफ बताना भी जरूरी होगा। मदद करें, लेकिन ऐसी जिम्मेदारी ना लें, जिसे बाद में निभाना मुश्किल हो। धीरे और सोचकर लिया गया फैसला लंबे समय में राहत देगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
अपनों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की इच्छा रह सकती है। पार्टनर आपकी संवेदनशीलता को समझेंगे, लेकिन हर बात पर तुरंत हामी भरना रिश्ते में असंतुलन ला सकता है। किसी मांग या योजना पर सहमत होने से पहले अपनी सुविधा भी रखें। परिवार में कोई सदस्य सलाह या सहयोग चाहता हो, तो उसकी बात ध्यान से सुनें, मगर अपनी सीमा विनम्रता से बताएं। शनि रिश्तों में निभाने का भाव देता है, इसलिए सच्चे सहयोग और भावनात्मक दबाव के बीच अंतर पहचानना जरूरी रहेगा। सीमा साफ रखने से रिश्ते स्वस्थ बने रहेंगे।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
ऑफिस में लोग आपकी जिम्मेदार छवि देखकर अतिरिक्त काम या नए प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। काम उपयोगी लगे, तो उसकी समयसीमा, भूमिका और परिणाम पहले समझ लें। शनि मेहनत का फल धीरे देता है, इसलिए केवल तारीफ के लिए अपनी प्राथमिक तैयारी ना छोड़ें। छात्र किसी मित्र की मदद करते हुए अपना पाठ अधूरा ना रखें। बिजनेस में नई साझेदारी, सेवा या ग्राहक से जुड़ा प्रस्ताव विचार के लिए आ सकता है। कागजी शर्तें समझकर ही आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। अपनी क्षमता के अनुसार, काम चुनेंगे तो करियर में स्थिर प्रगति के योग बन सकते हैं।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
उदार मन से किसी के लिए भुगतान करने या सुविधा देने का विचार आ सकता है। पहले अपना जरूरी बजट और आने वाले खर्च देखें। दिन की ऊर्जा पैसों में जवाबदेही मांगती है, इसलिए उधार, अग्रिम रकम या किसी प्रस्तावित सौदे को स्पष्ट शर्तों के बिना आगे ना बढ़ाएं। आय बढ़ाने का कोई अवसर मिले, तो उसकी मेहनत, समय और वास्तविक लाभ का हिसाब लगाएं। जरूरत के समय सहायता करना ठीक है, लेकिन अपनी आर्थिक सुरक्षा कमजोर ना करें। सोच-समझकर खर्च करने से स्थिति संभली रहेगी।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
दूसरों की चिंताएं अपने ऊपर लेने से मन भारी लग सकता है। सुबह उठने के बाद कुछ मिनट अपने दिन के जरूरी काम तय करें और उसी क्रम में आगे बढ़ें। इससे बिखराव कम होगा। पैरों में थकान या शरीर में जकड़न महसूस हो, तो हल्की चाल से कुछ समय चलें। शनि के प्रभाव में नियमितता शरीर और मन दोनों को सहारा देती है। हल्का भोजन और पर्याप्त पानी पीने से थकान कम होगी। अपनी सीमा का ध्यान रखने से स्वास्थ्य संतुलित रहेगा।
आज का दिन भावनाओं में आकर फैसला नहीं लेने का है। मदद करें मगर अपनी क्षमता और सीमा स्पष्ट रखें, तो जिम्मेदारी नहीं बढ़ेगी और दिन सहज बीतेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र