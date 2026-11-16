मूलांक 8 राशिफल 16 नवंबर: शनि देंगे मेहनत का सही परिणाम, अटके काम शुरू करने का अच्छा दिन
मूलांक 8 राशिफल 16 नवंबर 2026: आज स्वामी शनि की कृपा से मेहनत का सही परिणाम मिलेगा और अटके काम शुरू करने का अच्छा दिन है। जानिए लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
ऑफिस की मीटिंग में कोई उपयोगी विचार मन में आए तो उसे अगली चर्चा तक ना टालें। अपनी बात सामने रखने का दिन है और कामकाज में कुछ अहम बदलाव होंगे। आपके भीतर संतुलन बनाए रखने और जरूरत के हिसाब से मेहनत लगाने की अच्छी समझ रहेगी। इससे तय लक्ष्य कुशलता से पूरे करने के लिए दिन अनुकूल है। 16 नवंबर 2026 के मूलांक 7 से अंक 8 की मित्रता और भाग्यांक 1 की पहल करने वाली प्रकृति इस रुख को बल देती है। आपके स्वामी शनि का अनुशासन विचारों को ठोस काम में बदलने में मददगार रहेगा। पूरी तैयारी के इंतजार में शुरुआत रोकना भारी पड़ेगा। जो बात स्पष्ट है, उसका पहला कदम तय करके काम आगे बढ़ाएं।
मूलांक 8 लव राशिफल
मन की बात कहने के लिए किसी खास मौके का इंतजार ना करें। रिश्ते को लेकर आपका कोई सुझाव है तो उसे सरल शब्दों में रखें। शनि का जिम्मेदार स्वभाव बातचीत को गंभीर बनाएगा, लेकिन हर चर्चा को कामों की सूची ना बनने दें। पार्टनर की बात सुनने और अपनी बात रखने का संतुलन आपके पास रहेगा। परिवार के किसी साझा काम पर राय देनी हो तो चर्चा टालते ना रहें। आपकी झिझक समझ में आती है, फिर भी छोटी और साफ शुरुआत बातचीत को सहज रखेगी।
शनि के प्रभाव से आज मूलांक 8 वालों को ऑफिस में अपनी प्रतिभा और विचार सामने रखने का अच्छा मौका मिल सकता है। नई पहल और अनुशासित मेहनत से करियर में पहचान बनाने के संकेत हैं, लेकिन पूरी तैयारी के इंतजार में अवसर न गंवाएं। जानें आज नौकरी, कारोबार और धन के मामले में कहां मिल सकती है सफलता और किन फैसलों में बरतनी होगी सावधानी। करियर और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 8 करियर राशिफल
कामकाज में अहम बदलाव इस दिन की खास बात हैं। अपनी योजना बताने और उसे अमल का रूप देने के लिए आगे आएं। ऑफिस की मीटिंग में सुझाव रखें तो उसके साथ पहला कदम और जरूरी साधन भी बताएं। शनि की मेहनत और क्रम से चलने की खूबी यहां उपयोगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए कठिन लग रहे विषय की शुरुआत टालना तैयारी को खींचेगा। बिजनेस में सुधार का विचार है तो उसका छोटा खाका बनाएं। लक्ष्य के अनुपात में प्रयास तय करने की आपकी क्षमता अच्छी रहेगी। पेशेवर प्रगति के लिए अपनी बात स्पष्ट रखने का दिन अनुकूल है।
मूलांक 8 मनी राशिफल
पैसों की योजना में जरूरत और उपलब्ध रकम का सही अनुपात समझना आपके लिए सहज रहेगा। आय और खर्च का हिसाब बनाने का काम लंबित है तो उसे पूरा करें। किसी लेनदेन की शर्त पर अपनी बात रखनी है तो चर्चा आगे बढ़ाएं। निवेश का विचार हो तो रकम लगाने से पहले जानकारी जुटाने का ठोस कदम लें। शनि की लंबे परिणाम देखने वाली सोच अपनाएं। केवल योजना बनाते रहने से आर्थिक काम अटके रहेंगे।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
काम शुरू करने का दबाव महसूस हो तो पूरी सूची एक साथ सामने ना रखें। अगला छोटा काम चुनें और वहीं से शुरुआत करें। शनि का अनुशासन दिनचर्या को निभाने में लगाएं, खुद पर कठोर होने में नहीं। लगातार बैठे काम करते हों तो दो कामों के बीच उठकर थोड़ा चलें। काम और आराम का व्यावहारिक अनुपात रखें, ताकि प्रयास बोझ ना लगे।
16 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 8 के जातक यदि अपने उपयोगी विचार को कागज पर लिखकर उस पर पहला कदम उठाते हैं, तो शनि देव की कृपा से हर काम पूरे होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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