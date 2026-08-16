मूलांक 8 राशिफल 16 अगस्त 2026: काम का दबाव बढ़ाएगा चिंता, लेकिन धैर्य से मिलेगा सही रास्ता
मूलांक 8 राशिफल 16 अगस्त 2026: काम का दबाव बढ़ाएगा चिंता, लेकिन धैर्य से मिलेगा सही रास्ता। जानें आज का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। शनि के प्रभाव में कैसे संभलें।
16 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 8 वाले जातकों के लिए काम का दबाव थोड़ा बढ़ा सकता है। मन भारी लग सकता है, लेकिन इसे अपनी क्षमता का अंतिम फैसला ना समझें। शनि आपको जिम्मेदारी से पीछे हटने नहीं देता और कठिन समय में भी सही ढांचा बनाने की सीख देता है। किसी नई समस्या के कारण करियर से जुड़ा अहम निर्णय सामने आ सकता है। पहले तथ्य जुटाएं, फिर विकल्प लिखकर तुलना करें। निराशा में पुरानी मेहनत को बेकार ना समझें। धीरे चलकर ठोस रास्ता चुनना आपके लिए बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
काम की उलझन का असर आपके व्यवहार पर दिख सकता है। पार्टनर या करीबी व्यक्ति आपकी चुप्पी को दूरी समझ सकते हैं। उन्हें साफ बता दें कि आप किसी दबाव से गुजर रहे हैं और थोड़ा सहयोग चाहते हैं। परिवार के सामने हर समस्या का हल तुरंत देने की कोशिश ना करें। किसी अपने की शांत मौजूदगी भी मन को सहारा दे सकती है। रिश्तों में भरोसा नियमित और सच्चे संवाद से बनता है। छोटी-छोटी बातों को साझा करने से गलतफहमी कम होगी और रिश्ते में गर्माहट बनी रहेगी। धैर्य रखने से प्रेम संबंध और मजबूत होंगे।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
ऑफिस में आलोचना, काम का बढ़ता दबाव या नई जिम्मेदारी आपको अपने करियर की दिशा पर दोबारा सोचने को प्रेरित कर सकती है। शनि मेहनत का परिणाम देर से देता है, इसलिए एक कठिन दिन देखकर अपनी योग्यता पर संदेह ना करें। जरूरी निर्णय लेते समय काम की स्थिरता, सीखने के अवसर और अपनी क्षमता तीनों को देखें। विद्यार्थियों को किसी कठिन विषय से घबराने के बजाय उसके कमजोर हिस्से पहचानने चाहिए। बाजार या दुकान के काम में माल, ग्राहकों की मांग और रोज की बिक्री का रिकॉर्ड ठीक रखें। इससे अगला कदम अधिक साफ दिखेगा और मेहनत रंग लाएगी।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
करियर को लेकर मन में असमंजस हो तो पैसों के फैसले भी सोच-समझकर करना बेहतर रहेगा। आय के साधनों और जरूरी खर्चों का अलग हिसाब बनाएं। किसी नए काम के लिए राशि लगाने से पहले उसकी जरूरत और वापसी की संभावना जांच लें। दुकान या कारोबार से जुड़ी खरीद में केवल कम कीमत देखकर निर्णय ना करें। गुणवत्ता, मांग और उपलब्ध नकदी पर भी नजर रखें। पुराने बकाया की सूची देखकर भुगतान की प्राथमिकता तय करना उपयोगी रहेगा। संयम रखने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।
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मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
मन में दबाव जमा होने पर कंधों और कमर में जकड़न महसूस हो सकती है। काम के बीच कुछ मिनट खड़े होकर शरीर को हल्का स्ट्रेच दें। शाम को अपनी चिंताएं कागज पर लिखना भी मन को व्यवस्थित कर सकता है। बहुत अधिक चाय या कॉफी लेकर थकान दबाने की आदत न बनाएं। हल्का घरेलू भोजन और पर्याप्त पानी शरीर को स्थिर रखने में मदद करेंगे। थोड़ी सैर और गहरी सांस लेने से तनाव कम होगा तथा स्वास्थ्य संतुलित रहेगा।
आज का दिन दबाव भरा लग सकता है, लेकिन धैर्य और सही हिसाब से चलने पर सही रास्ता जरूर मिलेगा। शनि की सीख को अपनाकर आगे बढ़ें, तो यह दिन आपके लिए उपयोगी साबित होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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