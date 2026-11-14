मूलांक 8 राशिफल 14 नवंबर 2026: रोज की जिम्मेदारियों से हो सकते हैं बोर, कुछ नया करने का करेगा मन
मूलांक 8 राशिफल 14 नवंबर 2026: आज रोज की जिम्मेदारियों से बोरियत महसूस हो सकती है और कुछ नया करने का मन करेगा। जानिए स्वामी शनि के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
रोज की भागदौड़ के बीच कुछ राहत लेने और अपनी पसंद का नया काम करने की इच्छा जागेगी। लगातार एक जैसी जिम्मेदारियां निभाते हुए आप ऊब महसूस करेंगे। खुद को थोड़ा आराम देना आपकी जरूरत है। 14 नवंबर 2026 का मूलांक 5 आपके अंक से मेल खाता है और भाग्यांक 8 मन की जरूरतों की ओर ध्यान दिलाता है। आपके स्वामी शनि का अनुशासन जिम्मेदारियां निभाने में मदद करता है, लेकिन हर पल काम में लगे रहना थकाने वाला होगा। दिनचर्या में छोटी सी जगह किसी रचनात्मक काम के लिए निकालें। कुछ नया बनाना, अलग तरह का संगीत सुनना या आसपास की किसी नई जगह को देखना आपको अच्छा लगेगा। बदलाव छोटा रखें, ताकि आराम भी एक जिम्मेदारी ना बन जाए।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में रोज की कामकाजी बातचीत से हटकर कुछ हल्की बातें करने का मन होगा। प्रेम जीवन में हर मुलाकात का विषय जिम्मेदारियां हों तो ऊब महसूस होना स्वाभाविक है। पार्टनर के साथ कोई पसंदीदा गीत सुनें या मिलकर कुछ रचनात्मक करने का विकल्प रखें। परिवार में भी पुरानी मजेदार यादों की बातचीत सुकून देगी। शनि का जिम्मेदार स्वभाव आपको सबकी जरूरतें पूरी करने में लगाए रखता है। अपनी पसंद भी बताएं। रिश्तों में तालमेल के लिए आपका सहज और खुश रहना भी अहम है।
शनि देव के प्रभाव से आज मूलांक 8 वालों के मन में रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से हटकर कुछ नया और रचनात्मक करने की इच्छा बढ़ेगी। लगातार काम करने से बोरियत और मानसिक थकान महसूस हो सकती है, वहीं रिश्तों में भी कुछ हल्के और खुशनुमा पलों की जरूरत रहेगी। जानें आज आपका करियर, प्रेम जीवन और आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। अपने भविष्य और जीवन से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम का एक ही ढर्रा बोझिल लगेगा। शनि मेहनत और लंबे प्रयासों से जुड़ा है, इसलिए आप काम पूरा करने की कोशिश जारी रखेंगे। फिर भी बीच में छोटा विराम लेना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थी किसी विषय को चित्र या चार्ट बनाकर समझने का तरीका आजमाएं। ऑफिस में लगातार एक जैसे काम के बीच किसी रचनात्मक हिस्से को जगह दें। नौकरी में पेशेवर बढ़त के लिए नया तरीका सीखने पर ध्यान दें। बिजनेस में किसी विचार का छोटा नमूना तैयार करें। नएपन की तलाश में जरूरी काम अधूरे छोड़ने से बचें।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
दिनचर्या की ऊब दूर करने के लिए खरीदारी ही एकमात्र विकल्प ना बनाएं। अपनी रुचि से जुड़ी छोटी गतिविधि का बजट तय करें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय कुल रकम और जुड़े शुल्क देख लें। शनि का हिसाब रखने वाला गुण यहां उपयोगी है। आय और निवेश की योजना को मनोरंजन के खर्च से अलग रखें। किसी नए विकल्प को आजमाने का उत्साह हो तो पहले उसकी लागत समझें। राहत पाने के लिए महंगा बदलाव करने का दबाव ना लें।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
एकरस दिनचर्या से हटकर आराम का ऐसा तरीका चुनें जिसमें कोई लक्ष्य पूरा करने की शर्त ना हो। रंग भरना, मिट्टी से कुछ बनाना या पौधों के पास शांत बैठना विकल्प हैं। शनि का अनुशासन आपकी ताकत है, लेकिन फुरसत के पलों को भी उपलब्धि की कसौटी पर ना तौलें। थकान महसूस हो तो अपनी क्षमता के अनुसार काम हल्का रखें।
14 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 8 के जातक यदि अपनी जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए थोड़ा रचनात्मक समय निकालते हैं, तो उनकी सारी बोरियत दूर हो जाएगी। रोज के कामों के बीच अपनी पसंद की जगह जरूर बनाएं, जिससे आपका पूरा दिन संतुलित, सुखद और प्रगतिकारक बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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