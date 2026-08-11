मूलांक 8 राशिफल 11 अगस्त 2026: मन भारी रहेगा, फिर भी खुद को रोककर ना रखें
मूलांक 8 राशिफल 11 अगस्त 2026: मन भारी रहेगा फिर भी खुद को रोककर ना रखें। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा पूर्वानुमान जानें। छोटे कदम बढ़ाकर दिन को संभालें और आगे बढ़ें।
अंक 8 यानी 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 11 अगस्त 2026 का दिन मन की गंभीरता वाला है। शनि का प्रभाव आपको जिम्मेदार और सोच-समझकर चलने वाला बनाता है। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 भावनाओं को ऊपर ला रहे हैं। आराम की जगह से बाहर निकलने का मन कम रहेगा। खुद को पूरी तरह बंद ना करें। छोटे काम पूरे करते चलें, तो मन का बोझ हल्का होगा और दिन संभला हुआ लगेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
दिल की हालत इस समय बातों पर सीधा असर डाल सकती है। दोस्त से साधारण बातचीत भी कभी-कभी गलत दिशा ले सकती है खासकर जब आप सामने वाले के इरादे को अपने मूड के हिसाब से समझ लें। रिश्तों में दूरी बनाने के बजाय बात छोटी रखें पर साफ रखें। शनि आपको संबंध निभाने की गंभीरता देता है, इसलिए भरोसा तोड़ने वाली बात से आप बचेंगे। हर व्यक्ति को तुरंत परख लेना जरूरी नहीं। 2 की नरम ऊर्जा रिश्तों में सुनने और समझने से काम बनवाती है। थोड़ा खुलकर बात करें, तो दूरी कम होगी।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में आप वही तरीका चुनना चाहेंगे, जो पहले से सुरक्षित और जाना-पहचाना हो। यह पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि शनि स्थिरता और पक्के नतीजों का ग्रह है। फिर भी कोई नई जिम्मेदारी नया कॉन्टैक्ट या अलग तरह की मीटिंग सामने आए, तो उससे बचते रहना आगे चलकर रुकावट दे सकता है। स्टूडेंट्स भी सिर्फ पसंदीदा टॉपिक पर टिके ना रहें। जो हिस्सा मुश्किल लग रहा है, उसे थोड़ा समय दें। ऑफिस में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय काम का रिकॉर्ड समय और तथ्य सामने रखें। सहयोग मांगता है, इसलिए अकेले सख्ती दिखाने से बेहतर है कि तालमेल बनाकर चलें।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में सुविधा वाली सोच बढ़ सकती है। मन करेगा कि जो चीज आसान लगे उसी पर रकम लगा दी जाए चाहे उसकी जरूरत बाद में कम निकले। शनि का स्वभाव लंबी सोच का है, इसलिए खरीद पेमेंट या किसी लेनदेन में उपयोगिता पहले देखें। किसी नए व्यक्ति की बात केवल मुलायम अंदाज से सही ना मानें। छोटी रकम भी सोचकर दें। नियमित खर्चों की सूची एक बार देख लेना बेहतर रहेगा। इससे मन के असर में लिया गया फैसला कम होगा और आर्थिक संतुलन बना रहेगा।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
मूड का असर शरीर में भारीपन सुस्ती या पीठ के नीचे हिस्से में जकड़न की तरह दिख सकता है। एक ही जगह बैठे रहने से बोझ और बढ़ेगा। थोड़ी देर खड़े होकर काम करना सीढ़ियां धीरे चलना या कमरे की छोटी सफाई करना आपको अच्छा असर दे सकता है। शनि वाले लोगों को रूटीन से राहत मिलती है। इसलिए दिन को ढांचा देकर चलें मन अपने आप थोड़ा स्थिर होगा। नियमित गतिविधि और हल्का व्यायाम स्वास्थ्य को संतुलित रखेगा।
आज की सलाह है कि मन भारी हो तो भी एक जरूरी कदम आगे बढ़ाएं। नए लोगों से बिना वजह दूरी ना बढ़ाएं और आसान दिखने वाले खर्च पर भी सोच-समझकर फैसला लें। छोटे कदम बढ़ाते रहें तो दिन बेहतर बीतेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र