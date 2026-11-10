मूलांक 8 राशिफल 10 नवंबर 2026: मौज-मस्ती के बीच जिम्मेदारियां न भूलें, खाने-पीने में रखें सावधानी
मूलांक 8 राशिफल 10 नवंबर 2026: आज मौज-मस्ती और सामाजिक आयोजनों का आनंद लें, लेकिन जिम्मेदारियां और सेहत न भूलें। जानिए स्वामी शनि के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मन अच्छा रहेगा और आप दिन का आनंद ले पाएंगे। सामाजिक आयोजनों, सांस्कृतिक गतिविधियों और मनोरंजन के कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी होगी। रोज की जिम्मेदारियों के बीच यह बदलाव सुखद लगेगा। 10 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपके अंक 8 के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 4 से मित्रता है। यह मेल मेलजोल और आनंद की मुख्य भावना को सहारा देता है। आपके स्वामी शनि अनुशासन और जिम्मेदारी से जुड़े हैं। उनका यही गुण खुशी के बीच अपनी सीमा पहचानने में उपयोगी रहेगा। खाने और दूसरी पसंदीदा चीजों में अति करने से बचें। कार्यक्रम का आनंद लेते हुए अपनी दिनचर्या के जरूरी कामों के लिए भी जगह रखें। हर गतिविधि में शामिल होने का दबाव खुद पर ना डालें।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में हल्की और खुशनुमा बातचीत का मन रहेगा। प्रेम जीवन में किसी मनोरंजक कार्यक्रम पर चर्चा आनंद देगी। पार्टनर के साथ शाम की चाय पर दिन की कोई मजेदार बात साझा करना अच्छा लगेगा। परिवार के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर बातचीत होगी। शनि जिम्मेदारी निभाने पर जोर देते हैं, लेकिन हर बातचीत को कामकाज की सूची ना बनाएं। अपनों के साथ हंसने की गुंजाइश भी रखें। खाने या मनोरंजन के लिए किसी पर अपनी पसंद का दबाव ना डालें।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना सुखद बदलाव रहेगा। विद्यार्थियों के लिए किसी कार्यक्रम से जुड़ी तैयारी में अपनी रुचि को जगह देना अच्छा रहेगा। नौकरी और बिजनेस से जुड़े मेलजोल में बातचीत सहज रहेगी। ऑफिस के किसी आयोजन में शामिल हों तो लंबित काम का अगला चरण पहले लिख लें। शनि की अनुशासित कार्यशैली आनंद और जिम्मेदारी के बीच तालमेल रखने में उपयोगी है। पेशेवर विकास के लिए ऐसे अवसरों पर दूसरों के काम के तरीके जानें। मनोरंजन इतना ना बढ़ाएं कि पढ़ाई या काम का तय हिस्सा छूट जाए।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च करने की इच्छा रहेगी। खुशी के मौके पर बार बार छोटी खरीदारी जोड़ने से कुल रकम बढ़ सकती है। शनि का हिसाब रखने वाला गुण अपनाएं और भुगतान के बाद रकम दर्ज करें। आय का जो हिस्सा नियमित जरूरतों के लिए है, उसे अलग रखें। निवेश और लेनदेन को उत्सव के उत्साह से अलग रखकर देखें। किसी पसंदीदा चीज का आनंद लेने के लिए उसकी मात्रा बढ़ाते जाना ठीक नहीं होगा।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
खुश मन से मनोरंजन का आनंद मिलेगा, लेकिन खाने में अति से बचना खास ध्यान देने वाली बात है। किसी आयोजन में कई चीजें पसंद आएं तो थोड़ी मात्रा चुनें। दोबारा लेने से पहले अपनी भूख पर गौर करें। शनि का संयम यहां काम आएगा। कार्यक्रमों के उत्साह में अपनी सामान्य दिनचर्या पूरी तरह ना बदलें। आनंद को सहज रखें, उसे थकाने वाली दौड़ ना बनाएं।
10 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 8 के जातक यदि मनोरंजन के साथ अपनी जिम्मेदारियों का सही संतुलन बनाए रखते हैं, तो वे आज के दिन को यादगार बना सकते हैं। अपने स्वामी शनि देव के अनुशासन और भाग्यांक 4 की व्यावहारिकता का समन्वय बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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