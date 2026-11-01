मूलांक 8 राशिफल 1 नवंबर: आज दूसरों का सहारा बनेंगे, लेकिन खुद पर ना लें हर बोझ
Mulank 8 Numerology 1 November 2026: शनि, मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव। जानें मूलांक 8 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज दूसरों का सहारा बनते समय सीमा तय रखनी है।
दिन का मिजाज थोड़ा गंभीर, लेकिन दिल से नरम रह सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि सिर्फ अपना काम निकालना काफी नहीं, किसी काम की चीज लौटाना भी जरूरी है। 1 नवंबर 2026 का मूलांक 1 भीतर से पहल करवाता है, जबकि भाग्यांक 4 उस पहल को ठोस रूप देने को कहता है। शनि के कारण आप दिखावे से दूर रहकर जिम्मेदारी निभाने की तरफ झुकेंगे। किसी जरूरतमंद की मदद, पुराना वादा पूरा करना या समाज के लिए छोटा सा उपयोगी काम मन को सुकून दे सकता है। बस यह ध्यान रखें कि हर बोझ अकेले उठाना आपकी ड्यूटी नहीं है। जहां सीमा जरूरी हो, वहां साफ रुख रखना भी समझदारी है।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका व्यवहार सामान्य से ज्यादा समझदार और सहारा देने वाला रह सकता है। जो बात पहले सिर्फ शिकायत लगती थी, अब उसके पीछे की थकान या मजबूरी भी समझ आएगी। शनि आपको रिश्तों में जिम्मेदारी सिखाता है, इसलिए परिवार या पार्टनर के लिए किया गया छोटा काम बड़ा असर छोड़ सकता है। अगर कोई अपना मन की बात कहे, तो तुरंत हल देने के बजाय पहले ठीक से सुनना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में आप भरोसे की भाषा बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि अपनापन निभाते निभाते अपनी खामोशी को आदत ना बनने दें।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका फोकस सिर्फ टारगेट पर नहीं, उपयोगिता पर रहेगा। ऑफिस की मीटिंग में आप ऐसी बात उठा सकते हैं जो सबके काम को आसान बना दे। यह समय खुद को साबित करने से ज्यादा भरोसेमंद दिखने का है। मूलांक 1 आपको आगे बोलने की हिम्मत देगा, और भाग्यांक 4 कहेगा कि बात तथ्य और तैयारी के साथ रखें। शनि का असर यही है कि आपके सुझाव तुरंत तालियां ना पाएं, लेकिन बाद में उनकी कीमत समझी जा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए नोट्स, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में व्यवस्थित मेहनत फायदा देगी। बिजनेस में सेवा, गुणवत्ता और समयबद्ध काम आपकी छवि मजबूत करेंगे।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों को लेकर सोच केवल अपने खर्च तक सीमित नहीं रहेगी। किसी उपयोगी काम, दान या जिम्मेदारी वाले खर्च की तरफ मन जा सकता है। भावना अच्छी है, पर रकम तय करके चलना बेहतर रहेगा। शनि सिखाता है कि भलाई भी संतुलन से की जाए। कमाई सामान्य ढंग से चल सकती है, लेकिन कोई बकाया, फीस, बिल या पुराना भुगतान निपटाने की जरूरत सामने आ सकती है। किसी और के लिए आर्थिक जिम्मेदारी लेते समय अपनी क्षमता साफ समझ लें। लिखित हिसाब रखना इस समय काम आएगा।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
भावनात्मक गंभीरता शरीर में भारीपन की तरह उतर सकती है। कंधों, पीठ या घुटनों में जकड़न महसूस हो तो बीच बीच में हल्की चाल और स्ट्रेचिंग राहत दे सकती है। बहुत देर एक ही मुद्रा में बैठना ठीक नहीं रहेगा। शनि के प्रभाव में थकान धीरे चढ़ती है, इसलिए काम पूरा होने का इंतजार किए बिना छोटे विराम लेते रहें। मन शांत करने के लिए कुछ देर चुप रहना भी फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 1 नवंबर 2026 का यह दिन पूरी निष्ठा से कर्तव्य निभाने और अपनी सीमाएं तय करने का है। आज आपका शुभ अंक 4 है एवं शुभ रंग भूरा, काला और गहरा नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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