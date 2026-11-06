मूलांक 8 राशिफल 6 नवंबर: जिम्मेदारियों का बढ़ेगा बोझ, दूसरों की मदद लेने से मिलेगी राहत
Mulank 8 Numerology 6 November 2026: शनि, मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव। जानें मूलांक 8 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज जिम्मेदारियों का बोझ बांटने से मिलेगी राहत।
काम की डेडलाइन सामने हो तो जिम्मेदारियों का बोझ आपको बंधा हुआ महसूस कराएगा। लक्ष्य जल्दी पाने की बेचैनी रहेगी और हर काम खुद संभालने से अधीरता बढ़ेगी। 6 नवंबर 2026 का मूलांक 6 आपके अंक 8 का मित्र है, जबकि भाग्यांक 9 है। यह मित्रता जिम्मेदारियों के बीच सहयोग की गुंजाइश समझने का आधार देती है। आपके स्वामी शनि अनुशासन और लंबे प्रयास का महत्व बताते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी वाली प्रवृत्ति हर भार अपने ऊपर लेने की आदत भी बढ़ाती है। कुछ काम किसी योग्य व्यक्ति को सौंपने की कोशिश करें। इससे आपको राहत मिलने की संभावना है। अपनी सीमा महसूस होना कमजोरी नहीं है। फिलहाल सबसे अधिक दबाव देने वाली जिम्मेदारी पहचानना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
जिम्मेदारियों में घिरे रहने से अपनों के लिए मन में जगह होते हुए भी बातचीत बोझ लगेगी। लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने की बेचैनी रिश्तों में भी तुरंत जवाब पाने की चाह बढ़ाएगी। पार्टनर से साफ कहें कि किस जिम्मेदारी में उनका सहयोग चाहिए। घर के नियमित कामों का बंटवारा साथ बैठकर तय करें। शनि का कर्तव्यबोध निभाने की ताकत देता है, पर रिश्ते में सारी व्यवस्था अकेले संभालना भारी पड़ेगा। मदद मांगते समय सामने वाले की सुविधा भी पूछें। इससे बोझ हल्का महसूस होने की संभावना है।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
ऑफिस में डेडलाइन का दबाव काम जल्दी निपटाने की बेचैनी बढ़ाएगा। कई जिम्मेदारियां साथ होने पर अपनी प्रगति सीमित लगेगी। शनि की मेहनत और क्रम से काम करने वाली खूबी यहां उपयोगी है। किसी सहयोगी को काम सौंपें तो अपेक्षित नतीजा और उसे पूरा करने की तारीख साफ बताएं। बिजनेस में हर छोटी मंजूरी अपने पास रखने से काम का भार बढ़ेगा। पढ़ाई में अभ्यास आपको ही करना होगा, लेकिन सामग्री जुटाने जैसे काम में सहायता ली जा सकती है। पेशेवर लक्ष्य तक पहुंचने की अधीरता के बीच काम बांटने से राहत की संभावना है।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
आर्थिक जिम्मेदारियां भी बंधन जैसी लगेंगी और पैसों से जुड़े लक्ष्य जल्दी पूरे करने की बेचैनी रहेगी। इस मनःस्थिति को आय बढ़ने का संकेत ना मानें। भुगतान और लेनदेन की जानकारी व्यवस्थित करने में किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें। अंतिम रकम खुद जांचें। निवेश के लक्ष्य को अपनी भुगतान संबंधी जिम्मेदारियों के साथ रखकर देखें। शनि का अनुशासन हिसाब संभालने में उपयोगी रहेगा। मदद लेने से इस काम का दबाव कुछ हल्का पड़ने की संभावना है।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
हर जिम्मेदारी खुद निभाने का दबाव आराम के वक्त भी मन को काम में उलझाए रखेगा। अधीरता महसूस हो तो अगला काम उठाने से पहले कुछ क्षण ठहरें और सांस सहज होने दें। शनि की नियमितता को लगातार काम करते रहने की जिद ना बनाएं। कोई एक जिम्मेदारी साझा करके अपने लिए थोड़ा खाली वक्त निकालें। इससे हल्कापन महसूस होने की संभावना है।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 6 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी सीमाओं को स्वीकार करने और जिम्मेदारी बांटने की कला सीखने का है। आज आपका शुभ अंक 6 है एवं शुभ रंग भूरा, काला और गहरा नीला रहेगा। आज के दिन के लिए आपकी शुभ दिशा पश्चिम मानी गई है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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