मूलांक 8 राशिफल 4 नवंबर: मौजूदा हालात करेंगे परेशान, पढ़ें शनि की सलाह
मूलांक 8 वालों को आज शनि कई जगह संकेतों के जरिए सलाह देंगे। हालांकि इस मूलांक के जातकों को कई चीजें परेशान कर सकती हैं। 4 नवंबर का अंक राशिफल पढ़कर जानें कि किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है?
मन में गुस्सा और खीझ रहेगी, लेकिन उसे खुलकर कहने की जगह नहीं मिल रही है, ऐसा महसूस होगा। मौजूदा हालात आपको परेशान करेंगे। यह समझ भी रहेगी कि अपनी बात पर अड़ने और अधिकारों पर जोर देने से बेवजह की खींचतान बढ़ेगी। 4 नवंबर 2026 के मूलांक 4 और भाग्यांक 7, दोनों से अंक 8 की मित्रता है। यह मेल आपके स्वामी शनि के धैर्य और ठहराव वाले पक्ष को अपनाने का आधार बनेगा। फिलहाल इस उलझन का हल समय के साथ ही निकलेगा। हर सवाल का जवाब तुरंत जुटाने का दबाव खुद पर न रखें। अपनी परेशानी को छोटा समझकर दबाना भी भारी लगेगा। जो कहना है, पहले उसे कागज पर साफ शब्दों में लिख लें।
लव राशिफल
रिश्तों में अपनी बात समझा न पाने की कसक रहेगी। पार्टनर या परिवार से बातचीत में अधिकार जताने पर चर्चा खिंच सकती है। अपनी तकलीफ बताएं, लेकिन उसी बातचीत में फैसला लेने का दबाव न बनाएं। मसलन, दोस्त से बात करते हुए कहें कि फिलहाल आपको अपनी बात कहने की जगह चाहिए, तुरंत समाधान नहीं। शनि की जिम्मेदारी निभाने वाली प्रवृत्ति के साथ अपनी भावनाओं को भी जगह दें। पुराने मतभेद का पूरा हिसाब खोलना इस समय दूरी बढ़ाएगा। कुछ बातों को सुलझने के लिए वक्त देना होगा।
करियर राशिफल
पढ़ाई या काम में मौजूदा व्यवस्था से खीझ होगी। अपनी भूमिका और अधिकारों की बात उठाने की इच्छा रहेगी, पर बार बार जोर देने से अनावश्यक टकराव बढ़ेगा। ऑफिस में अपनी बात संक्षेप में लिखकर रखें और जवाब के लिए गुंजाइश दें। बिजनेस की चर्चा में एक ही मुद्दे को लगातार खींचने से बचें। शनि मेहनत और लंबे समय की प्रक्रिया से जुड़े हैं। फिलहाल अपना तय काम संभालना उपयोगी रहेगा। पढ़ाई में किसी उलझन पर अटकें तो सवाल अलग लिख लें और अगला अभ्यास करें। इस मुद्दे का हल समय ही देगा।
फाइनेंस राशिफल
पैसों से जुड़ी किसी बात पर असंतोष हो तो अपनी मांग साफ रखें। एक ही बात पर लगातार दबाव डालने से लेनदेन की चर्चा में खिंचाव बढ़ेगा। रकम और शर्तों का लिखित रिकॉर्ड रखें, ताकि भावनाओं के बीच मूल बात साफ रहे। शनि का अनुशासन यहां हिसाब व्यवस्थित रखने में उपयोगी है। आय या निवेश के नतीजों का अनुमान अपनी खीझ के आधार पर न लगाएं। हर आर्थिक सवाल का तत्काल जवाब पाने की कोशिश थका देगी।
हेल्थ राशिफल
भीतर जमा खीझ को संभालना मुश्किल लगेगा। कुछ देर किसी शांत जगह बैठकर अपनी भावना को नाम दें, जैसे नाराजगी, बेबसी या निराशा। फिर लिखें कि कौन सी बात आपके हाथ में है और किसे वक्त देना है। शनि का ठहराव इस अभ्यास का आधार रखें। बेचैनी में हर खाली पल को काम से भरने का दबाव न लें।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: अधिकारों पर लगातार जोर देने से खींचतान बढ़ेगी। पुरानी शिकायतों का हिसाब एक साथ न खोलें। तत्काल समाधान का दबाव खुद पर न डालें।
आज की सलाह: अपनी बात स्पष्ट रखें और जवाब के लिए वक्त दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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