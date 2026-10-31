मूलांक 8 राशिफल 31 अक्टूबर: आत्मविश्वास रहेगा मजबूत, लेकिन वादे सोच-समझकर करें
Mulank 8 Numerology 31 October 2026: शनि, मूलांक 4 और भाग्यांक 6 का प्रभाव। जानें मूलांक 8 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज वादे सोच-समझकर करने हैं।
शनि आपके स्वामी हैं, इसलिए भीतर हल्कापन होने पर भी जीवन आपको जिम्मेदारी की तरफ वापस ले आता है। इस समय मन खुश और उत्साहित रह सकता है। यही वजह है कि आप अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा काम या वादा अपने ऊपर ले लें। बाद में वही बात दबाव बना सकती है। अच्छी बात यह है कि किसी घर के सदस्य की समझदारी आपको सही सीमा दिखा सकती है। उनकी बात को रोकटोक ना समझें। 31 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 काम में ढांचा और अनुशासन मांगता है, जबकि भाग्यांक 6 रिश्तों के सहारे संतुलन देता है। शनि का स्वभाव कहता है कि कम बोलकर पक्का काम करना ही आपकी असली ताकत है।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका इरादा अच्छा रहेगा, पर उत्साह में जरूरत से ज्यादा आश्वासन देने से बचना बेहतर रहेगा। साथी या किसी करीबी को खुश करने के लिए बड़ी बात कह देना आसान लगेगा, निभाना थोड़ा कठिन हो सकता है। ऐसे में नरम और साफ बात ज्यादा काम देगी। परिवार में कोई समझदार व्यक्ति बीच का रास्ता सुझा सकता है। उसे मान लेने से मन हल्का होगा। शनि आपको संबंधों में स्थिरता सिखाता है, इसलिए दिखावे से ज्यादा भरोसेमंद व्यवहार पर ध्यान दें। कम वादा, पक्का साथ, यही तरीका ठीक रहेगा।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में ऊर्जा बनी रहेगी और कई जिम्मेदारियां एक साथ उठाने का मन कर सकता है। लेकिन शनि का नियम साफ है। जितना संभल सके, उतना ही लें। ऑफिस की मीटिंग में आप आत्मविश्वास से अपनी बात रखेंगे, पर हर काम के लिए हां कहना बाद में मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले टाइम, टीम और साधन देख लें। 31 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 आपको काम को क्रम में रखने की सीख दे रहा है। भाग्यांक 6 सहयोग और तालमेल बढ़ाएगा, इसलिए अकेले सब संभालने के बजाय मदद मांगना समझदारी होगी। स्टूडेंट्स भी एक ही दिन में पूरा सिलेबस ना नापें। हिस्सों में पढ़ाई बेहतर रहेगी।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आत्मविश्वास थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसी कारण किसी खर्च, उधार मदद या भविष्य की योजना का अनुमान बड़ा लग सकता है। रकम छोटी हो या बड़ी, पहले हिसाब बैठाना जरूरी रहेगा। घर के किसी सदस्य की व्यावहारिक सलाह यहां काम आ सकती है। शनि लंबे परिणाम देता है, इसलिए तात्कालिक उत्साह पर नहीं, टिकाऊ जरूरत पर ध्यान दें। मूलांक 4 का असर लिखित हिसाब और साफ योजना में लाभ दे सकता है। सुविधा के लिए की गई खरीद भी उपयोग देखकर ही तय करें।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
उत्साहित मन में शरीर की सीमा देर से समझ आती है। इसी कारण थकान अचानक महसूस हो सकती है। दिन भर में काम बदलते रहें तो दो छोटे विराम लें। सीढ़ियां चढ़ते उतरते या तेज चलते समय ध्यान रखें। शनि हड्डियों और जोड़ों से भी जुड़ा माना जाता है, इसलिए बैठने की मुद्रा और लंबे समय तक एक जगह टिके रहने पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। शाम को थोड़ा स्ट्रेच करने से राहत मिल सकती है।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 31 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने अति-उत्साह पर नियंत्रण रखते हुए व्यावहारिक वादे करने का है। आज आपका शुभ अंक 4 है एवं शुभ रंग भूरा, काला और गहरा नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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