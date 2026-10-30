मूलांक 8 राशिफल 30 अक्टूबर 2026: गुस्से में कही बात पड़ सकती है भारी, बोलने से पहले सोचें
Mulank 8 Numerology 30 October 2026: शनि, मूलांक 3 एवं भाग्यांक 5 का प्रभाव। जानें मूलांक 8 का लव, करियर, धन व स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज वाणी पर रखना है संयम।
अगर मन जल्दी खीझ रहा है या छोटी बात भी चुभ रही है, तो पहले अपने भीतर की चाल पहचानिए। अंक 8 पर शनि का असर आपको जिम्मेदार बनाता है, लेकिन जब भीतर दबाव बढ़ता है तो सख्ती शब्दों में उतर सकती है। यही बात आसपास का तालमेल बिगाड़ सकती है। 30 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 बोलचाल और अभिव्यक्ति को उभार रहा है, जबकि भाग्यांक 5 माहौल को तेज और बदलता हुआ रख सकता है। ऐसे में बिना सोचे बोलना बाद में खल सकता है। अपनी बात रोकना नहीं है, बस सही समय और सही लहजा चुनना है। ठहरकर प्रतिक्रिया देंगे तो सम्मान भी बचेगा और काम भी पटरी पर रहेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
दिल में नरमी है, पर ऊपर से बात थोड़ी कठोर निकल सकती है। यही दूरी बढ़ा सकती है। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य की छोटी आदत पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचें। शनि आपको रिश्तों में जिम्मेदारी सिखाता है, इसलिए बचकानी जिद की जगह सधी हुई बात ज्यादा असर करेगी। कोई पुरानी खटास हो तो उसे ताने की तरह ना उठाएं। सीधे कहें कि किस बात से मन खिन्न हुआ। सुनने का हिस्सा भी उतना ही जरूरी रहेगा। इससे गलतफहमी कम हो सकती है।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका फोकस मजबूत रहेगा, लेकिन मूड अस्थिर हुआ तो टीम के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। ऑफिस में किसी की हल्की टिप्पणी को चुनौती समझकर तुरंत जवाब देना सही नहीं होगा। शनि का स्वभाव धीमे लेकिन ठोस नतीजे देने का है, इसलिए अपनी विश्वसनीयता को एक पल की प्रतिक्रिया से कमजोर ना होने दें। मूलांक 3 के कारण प्रेजेंटेशन, बात रखने और समझाने का मौका बन सकता है। भाग्यांक 5 यह बता रहा है कि तरीका बदलने से काम आसान हो सकता है। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी एक ही सवाल पर अटकने के बजाय शिक्षक से साफ पूछें। बिजनेस में ग्राहक से शब्द साफ रखें।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में बड़ा जोखिम लेने का संकेत नहीं है, पर छोटे खर्चों को हल्का समझना ठीक नहीं होगा। घर का कोई छोटा खर्च, जैसे रसोई का सामान, रिपेयर या बच्चों की जरूरत, बजट से थोड़ा बाहर जा सकता है। इसलिए रकम भले कम हो, हिसाब लिखकर चलें। भाग्यांक 5 अचानक सामने आए खर्च का इशारा देता है। शनि सिखाता है कि छोटी लापरवाही बाद में बोझ बनती है। किसी भुगतान में सिर्फ अंदाजे पर ना चलें। रकम और तारीख एक बार देख लें।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा असर मन की चिडचिडाहट का दिख सकता है। जब प्रतिक्रिया तेज हो रही हो, तब दो मिनट के लिए जगह बदल लें। चेहरा धोकर धीमी चाल से थोड़ी देर चलना राहत दे सकता है। घुटनों, टखनों और कमर में जकड़न लगे तो हल्की मोड़ और सीधी खड़े होकर खिंचाव वाली एक्सरसाइज करें। शनि से जुड़े लोग बोझ भीतर जमा करते हैं, इसलिए मन हल्का करना भी जरूरी है।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 30 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए धैर्यपूर्वक कदम बढ़ाने का है। आज आपका शुभ अंक 5 है एवं शुभ रंग भूरा, काला और गहरा नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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