मूलांक 8 राशिफल 3 नवंबर 2026: जोश में ना करें बहस, मेहनत को सही दिशा देने से बनेगी बात
मूलांक 8 राशिफल 3 नवंबर 2026: शनि, मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के प्रभाव से आज जोश में बहस से बचें और मेहनत को सही दिशा दें। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
आपके भीतर इस समय काम करने की तेज इच्छा उठ सकती है। कुछ बदलने, आगे बढ़ने और अपनी पकड़ दिखाने का मन रहेगा। यही जगह है जहां शनि का अनुशासन आपको सही दिशा दे सकता है। अगर यह ऊर्जा बहस, तकरार या हर बात में अपनी बात मनवाने में लगी, तो थकान भी बढ़ेगी और काम भी अटक सकता है। 3 नवंबर 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 3 बोलचाल और अभिव्यक्ति को तेज कर रहा है, जबकि भाग्यांक 6 लोगों के साथ तालमेल से काम निकलवाने में मदद देगा। इसलिए अपनी ताकत को किसी ठोस और रचनात्मक काम में लगाएं। पुरानी लंबित चीज को पूरा करना, कागज व्यवस्थित करना या किसी प्लान को आकार देना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 लव राशिफल
करीबी रिश्तों में आपका अंदाज असरदार रहेगा, पर लहजा थोड़ा नरम रखना जरूरी होगा। सामने वाला आपकी बात मान भी ले, फिर भी भीतर से दबाव महसूस कर सकता है। फोन पर बातचीत के दौरान बीच में काटने के बजाय पूरी बात सुनेंगे तो गलतफहमी कम होगी। शनि आपको जिम्मेदारी सिखाता है, इसलिए रिश्तों में केवल सलाह देना नहीं, भरोसा देना भी जरूरी है। प्रेम संबंध में अपनी चिंता को आदेश की तरह ना रखें। परिवार में कोई धीमे ढंग से बात करे तो उसे कमजोर ना समझें। सहयोग का भाव दूरी घटा सकता है।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर आपकी मेहनत दिख सकती है, खासकर वहां जहां धैर्य, फॉलो अप और जिम्मेदारी चाहिए। शनि का स्वभाव तुरंत शोर नहीं करता, पर ठोस नतीजे की नींव रखता है। इसलिए जोश में नया मोर्चा खोलने से पहले चल रहे काम को मजबूत करें। स्टूडेंट्स के लिए नोट्स, रिवीजन और लिखित अभ्यास पर फोकस अच्छा रहेगा। ऑफिस में फोन पर बातचीत, क्लाइंट अपडेट या टीम को निर्देश देते समय शब्द साफ रखें। मूलांक 3 आपकी बात रखने की शक्ति बढ़ा रहा है, लेकिन भाग्यांक 6 यह याद दिलाता है कि सहयोग से काम जल्दी सधता है। अपनी ऊर्जा को प्रोडक्टिव और क्रिएटिव दिशा देना सबसे फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में मेहनत से जुड़ा सोच मजबूत रहेगा। आप कुछ उपयोगी खरीदने या काम के लिए खर्च करने का मन बना सकते हैं। यहां फर्क समझना जरूरी है कि कौन सा खर्च सच में काम बढ़ाएगा और कौन सा केवल जोश में हो रहा है। लेनदेन की बात फोन पर तय हो तो बाद में एक बार लिखित पुष्टि लेना बेहतर रहेगा। शनि लंबी योजना का ग्रह है, इसलिए छोटी बचत को भी हल्के में ना लें। धीरे बना बजट आगे राहत देता है।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ज्यादा होने पर शरीर से पहले दिमाग चिढ़ सकता है। ऐसे में जब लगे कि प्रतिक्रिया तेज हो रही है, तब पांच मिनट किसी एक काम पर शांत होकर हाथ चलाएं। जैसे मेज ठीक करना या फाइलें जमाना। इससे भीतर की बेचैनी उतर सकती है। घुटनों, कमर या पिंडलियों में जकड़न लगे तो हल्की स्ट्रेचिंग राहत दे सकती है। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 3 नवंबर 2026 का यह दिन अपने जोश को सही दिशा देने और अपनी मेहनत से ठोस परिणाम प्राप्त करने का है। आज आपका शुभ अंक 6 है एवं शुभ रंग भूरा, काला और गहरा नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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