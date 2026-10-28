मूलांक 8 राशिफल 28 अक्टूबर: शनि आज पैसों के मामले में दे रहें 2 सीख
मूलांक 8 राशिफल 28 अक्टूबर 2026: मूलांक 8 वालों को आज के दिन पैसों के मामले में काफी सावधान रहना है। इस मामले में शनि की सीख को नजरअंदाज करना आपको मुश्किल में डाल सकता है।
हल्का सा ठहराव लेकर चलेंगे तो दिन ज्यादा संभला हुआ लगेगा। आपके मन में बात साफ होगी, लेकिन उसे सामने वाले तक उसी असर से पहुंचाना थोड़ा कठिन रह सकता है। छोटे छोटे अटकाव काम की रफ्तार बिगाड़ सकते हैं और इसी वजह से निराशा भी हो सकती है। शनि का स्वभाव यही सिखाता है कि हर रुकावट हार नहीं होती, कई बार वह तरीके सुधारने का संकेत होती है। 28 अक्टूबर 2026 का मूलांक 1 आपको पहल करने को कहेगा, जबकि भाग्यांक 3 बोलने और समझाने की जरूरत बढ़ाएगा। इसलिए कम शब्दों में साफ बात रखें। अगर कोई योजना तुरंत नहीं जमे, तो उसे छोड़ने के बजाय थोड़ा नया ढंग अपनाना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत सही रहेगी, पर बात का असर वैसा नहीं बन पाए तो मन खिन्न हो सकता है। साथी या परिवार के किसी सदस्य को लग सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा सख्त हो रहे हैं, जबकि आपका मकसद सिर्फ चीजें ठीक रखना होगा। शनि जिम्मेदारी देता है, पर उसके साथ नरमी जोड़ना भी जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर घर में चर्चा हो सकती है। समझाइश लंबी करने के बजाय दो साफ बातें कहें। किसी अपने की धीमी प्रतिक्रिया को बेरुखी मानना ठीक नहीं होगा। थोड़ा समय दें।
मूलांक 8 करियर राशिफल
कामकाज में मेहनत कम नहीं होगी, लेकिन उसका असर तुरंत दिखे यह जरूरी नहीं। मीटिंग, प्रेजेंटेशन या किसी प्रस्ताव में आपकी बात बीच में कट सकती है या पूरा समर्थन न मिले। इससे हिम्मत न टूटने दें। शनि वाले लोग लंबी दौड़ में मजबूत रहते हैं। यही आपकी असली ताकत है। मूलांक 1 नई शुरुआत का संकेत दे रहा है, इसलिए अटके काम को दूसरे ढंग से रखने की कोशिश करें। भाग्यांक 3 बताता है कि भाषा और प्रस्तुति सुधारने से फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात लागू है। बच्चों की पढ़ाई में सख्ती से ज्यादा नियमित तरीका काम करेगा। छोटा टाइम टेबल बनाकर चलना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन काम में आई छोटी रुकावटें खर्च का हिसाब बिगाड़ सकती हैं। किसी जरूरी चीज में देरी होने से दोबारा भुगतान, अतिरिक्त फीस या छोटी भागदौड़ बन सकती है। शनि सिखाता है कि हिसाब सीधा रखें और कागज या डिजिटल रिकॉर्ड चेक करते रहें। शनि की ये दो सीख मन में रखें। किसी बात को मानकर न चलें। लेनदेन में तारीख, रकम और शर्त साफ देखना बेहतर रहेगा। कमाई से ज्यादा व्यवस्था पर ध्यान देने वाला दिन है।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की थकान महसूस हो सकती है। जब बात समझाई जाए और सामने से असर न दिखे, तो माथे और गर्दन में जकड़न बढ़ सकती है। बीच बीच में कुर्सी से उठकर कंधे घुमाइए। गुनगुना पानी धीरे धीरे पीजिए। शाम को दस मिनट चुपचाप बैठकर अगले दिन की दो ही प्राथमिकताएं तय करें। इससे भीतर की खीझ कम हो सकती है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी बात मानकर प्रतिक्रिया न दें। बच्चों की पढ़ाई पर ताना मारने से दूरी बढ़ सकती है। छोटे कागजी या डिजिटल गलती को हल्का न लें।
आज की सलाह: रुकावट को संकेत मानें और तरीका थोड़ा बदलकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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