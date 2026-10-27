मूलांक 8 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: अपनों का मिलेगा साथ, पैसों के मामले में रहें सतर्क
Mulank 8 Numerology 27 October 2026: शनि, मूलांक 9 एवं भाग्यांक 2 का प्रभाव। जानें मूलांक 8 का लव, करियर, धन व स्वास्थ्य राशिफल और क्यों लेन-देन में बरतनी है सावधानी।
करीबी लोगों की अहमियत इस समय आपको पहले से ज्यादा साफ दिख सकती है। जिन रिश्तों ने मुश्किल दिनों में साथ दिया, उनके लिए मन में कृतज्ञता रहेगी। अंक 8 और शनि का स्वभाव आपको जिम्मेदारी निभाना सिखाता है, इसलिए आप सिर्फ बोलकर नहीं, काम से अपनापन दिखाना चाहेंगे। यही बात आपको अलग बनाती है। 27 अक्टूबर 2026 में मूलांक 9 भीतर से काम पूरे करने की तीखी ऊर्जा देता है, जबकि भाग्यांक 2 लोगों से नरमी और तालमेल मांगता है। इसलिए सख्त चेहरा छोड़कर थोड़ा खुलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जहां जरूरी हो, वहां औपचारिकता कम करें। भरोसेमंद लोग ही इस समय आपकी असली ताकत बन सकते हैं।
मूलांक 8 का लव राशिफल
मन में स्नेह है और उसे दबाकर रखने की जरूरत नहीं है। साथी, परिवार या पुराने दोस्त के लिए आपकी छोटी मदद भी बड़ी लग सकती है। शनि के असर से आप भावनाएं कम दिखाते हैं, पर इस समय सामने वाला आपकी मौजूदगी और स्थिरता को बहुत महत्व देगा। अगर किसी रिश्ते में सिर्फ काम की बातें रह गई थीं, तो हल्की निजी बातचीत दूरी कम कर सकती है। किसी अपने की बात बीच में काटने के बजाय पूरा सुनें। हर रिश्ता सलाह नहीं, कई बार सिर्फ साथ मांगता है।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका गंभीर और भरोसेमंद रवैया सराहा जा सकता है। ऑफिस में ऐसे काम आपके पास आ सकते हैं जिनमें जिम्मेदारी ज्यादा हो और दिखावा कम। यही जगह अंक 8 के लोगों को मजबूत बनाती है। पढ़ाई कर रहे लोग लंबे चैप्टर या कठिन विषय को हिस्सों में बांटकर पढ़ें। बिजनेस वालों के लिए पुराने क्लाइंट या पुराने संपर्क फिर से उपयोगी साबित हो सकते हैं। मूलांक 9 आपको नतीजा जल्दी देखने को उकसा सकता है, लेकिन भाग्यांक 2 कहता है कि टीम, गाइड या सही सहयोग से काम ज्यादा साफ निकलेगा। मीटिंग में कम बोलकर भी ठोस बात रखना आपके पक्ष में रहेगा।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भावनात्मक उदारता बढ़ सकती है। किसी अपने के लिए खर्च करना बुरा नहीं है, पर हिसाब साफ रखें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय नाम, रकम और रिक्वेस्ट दो बार देखना बेहतर रहेगा। शनि का संबंध अनुशासन से है, इसलिए छोटी रकम को हल्का ना लें। कोई पुराना बकाया, सब्सक्रिप्शन या ऑटो डेबिट जांचना उपयोगी रहेगा। उधार देने या साझा खर्च तय करने में साफ शब्द रखें, ताकि बाद में असहजता ना बने।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
जिम्मेदारियों के बीच शरीर थोड़ा भारी या सुस्त लग सकता है। यह थकान सिर्फ काम की नहीं, मन के बोझ की भी हो सकती है। एक ही जगह बैठे रहने के बजाय बीच बीच में उठकर हल्का चलें। पैरों, घुटनों या कमर के हिस्से में जकड़न लगे तो स्ट्रेचिंग करें। मन को राहत देने के लिए किसी अपने से सीधी बात करना भी असरदार रहेगा।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 27 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी निष्ठा को बनाए रखते हुए अपनों के साथ तालमेल बढ़ाने का है। आज आपका शुभ अंक 7 है एवं शुभ रंग भूरा, काला और गहरा नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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