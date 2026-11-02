मूलांक 8 राशिफल 2 नवंबर: परिवार में बढ़ सकता है तनाव, अपनी बात कहने का तरीका बदलें
मूलांक 8 राशिफल 2 नवंबर 2026: शनि और भाग्यांक 5 के प्रभाव से आज परिवार में तनाव बढ़ सकता है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
दिन की चाल थोड़ी भारी और सोचने वाली रह सकती है। घर के भीतर किसी छोटी बात का असर जरूरत से ज्यादा बढ़ने की संभावना है। शनि के प्रभाव में आप जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन कई बार बात कहने का तरीका सख्त हो जाता है। यहीं संभलना होगा। 2 नवंबर 2026 का मूलांक 2 भावनाओं को जल्दी छूता है, इसलिए सामने वाला आपकी बात का अर्थ अलग ले सकता है। बीच में भाग्यांक 5 की हलचल भी है, जिससे प्रतिक्रिया जल्दी हो सकती है। घर के छोटे खर्च, जैसे रसोई का सामान, बिजली का बिल या किसी चीज की मरम्मत पर हुई चर्चा भी तकरार का रूप ले सकती है। शाम तक आपको लगे कि बात बढ़ाने में आपका भी हिस्सा था। यह समझ ही दिन की सबसे बड़ी सीख बनेगी।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय जीतने से ज्यादा समझने की जरूरत है। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य उल्टी बात कह दे, तो तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। अंक 8 वाले लोग भीतर से सच्चे होते हैं, पर शनि उन्हें कठोर शब्दों की तरफ भी ले जा सकता है। नरमी दिखाना कमजोरी नहीं होगी। पुरानी खीझ को नई बहस में ना मिलाएं। किसी अपने से सीधी टक्कर लेने के बजाय यह देखिए कि आपकी बात सही समय पर कही जा रही है या नहीं। थोड़ी देर की चुप्पी कई उलझनें बचा सकती है।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में आप जिम्मेदार दिखेंगे, लेकिन घर का माहौल मन पर असर डाल सकता है। इसका असर फोकस पर पड़ने की संभावना है। ऑफिस में किसी फाइल, रिपोर्ट, पेमेंट फॉलोअप या टीम के काम में आपको अतिरिक्त ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी चूक बाद में आपकी मेज पर लौट सकती है। शनि का स्वभाव लंबी दौड़ का है, इसलिए तुरंत तारीफ ना मिले तो भी काम की गुणवत्ता कम ना करें। भाग्यांक 5 दिन में इधर उधर की बातचीत बढ़ा सकता है। इसलिए मीटिंग में कम बोलकर साफ बोलना बेहतर रहेगा। पढ़ाई करने वालों को भी रिवीजन के बीच मन भटक सकता है। एक तय क्रम बनाकर चलेंगे तो काम निकल जाएगा।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में मुद्दा बड़ा नहीं, पर घर के छोटे खर्च चुभ सकते हैं। कौन सी चीज जरूरी थी और कौन सी टाली जा सकती थी, इस पर बहस बन सकती है। ऐसे में हिसाब साफ रखना बेहतर रहेगा। नकद और ऑनलाइन दोनों भुगतान दोबारा देख लें। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन बिखरे हुए खर्च मिलकर दबाव बना सकते हैं। किसी भी खरीद पर बस यह पूछ लें कि अभी लेना जरूरी है या दो दिन बाद भी चल जाएगा। यही सोच राहत देगी।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
मन का बोझ शरीर में जकड़न बना सकता है। खासकर कंधों, कमर या घुटनों में भारीपन महसूस हो सकता है। बहुत देर तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने से असहजता बढ़ेगी। दस मिनट घर के अंदर हल्की चाल से चलना, अलमारी या मेज ठीक करना, या थोड़ी देर खुली हवा में खड़े रहना मदद करेगा। पानी कम ना होने दें। मन शांत होगा तो शरीर भी ढीला पड़ेगा।
2 नवंबर का यह दिन मूलांक 8 के जातकों को यह सिखाता है कि हर बार आपकी बात सही होने से ज्यादा जरूरी उसे कहने का सही तरीका होता है। घर और ऑफिस में अपनी बातों को नम्रतापूर्वक रखकर आप कई बड़े विवादों को टाल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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