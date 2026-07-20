मूलांक 8, 20 जुलाई, 8, 26, 17 बर्थडेट: शनि अनुशासन, जिम्मेदारी सिखाते, इसलिए पेंडिग काम को पूरा करें
Mulank 8: छात्रों के लिए यह समय रटने से ज्यादा नियमित अभ्यास का है। छोटा कदम भी लगातार उठे तो असर दिखेगा।
थोड़ी ढिलाई भी नुकसान करा सकती है, इसलिए दिन को हल्के में न लें। आपके स्वामी शनि अनुशासन, जिम्मेदारी और लंबे नतीजों के ग्रह हैं, इसलिए जो काम काफी समय से खिंच रहा था, उसे समेटने का दबाव महसूस हो सकता है। 20 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 2 का सहयोग और भाग्यांक 1 की पहल साथ चल रही है। इसका मतलब यह है कि लोगों से जुड़कर काम बन सकता है, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। कुछ अच्छे मौके सामने आ सकते हैं, पर वे हमेशा आसान रूप में नहीं आएंगे। आराम की आदत छोड़कर थोड़ा अलग रास्ता अपनाना बेहतर रहेगा। शनि की चाल धीमी सही, पर मेहनत का हिसाब अक्सर ठीक देती है।
मूलांक 8 लव राशिफल
रिश्तों में एक जरूरी बात साफ करनी पड़ सकती है। मन में बोझ रखेंगे तो दूरी बढ़ेगी। शनि आपको भीतर से गंभीर बनाता है, इसलिए आप हर बात तुरंत नहीं कहते, पर इस समय चुप्पी कम और सधी हुई बातचीत ज्यादा काम देगी। साथी से जिम्मेदारियों, समय या पुराने वादे पर बात हो सकती है। परिवार में भी किसी सदस्य को आपकी स्थिरता की जरूरत पड़ेगी। मूलांक 2 का असर नरमी देता है, इसलिए अपनी बात कड़वी नहीं, सीधी रखें। थोड़ा समय देकर सुनी हुई बात पर फिर जवाब देना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 करियर राशिफल
कामकाज में ठहरा हुआ मामला आगे बढ़ाने का मौका बन सकता है। यह मौका नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी, इंटरव्यू, क्लाइंट बातचीत या पढ़ाई के किसी कठिन हिस्से से जुड़ा हो सकता है। भाग्यांक 1 आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा, जबकि शनि याद दिलाएगा कि तैयारी अधूरी रही तो दबाव बढ़ेगा। इसलिए जो लोग नौकरी में हैं, वे पुराने लंबित काम, रिपोर्ट, कागज या पेमेंट से जुड़े रिकॉर्ड ठीक रखें। बिजनेस वालों को भी सुविधा वाले पुराने तरीके से बाहर आना पड़ सकता है।
मूलांक 8 धन राशिफल
पैसों के मामले में राहत धीरे धीरे बन सकती है। यदि कोई पुराना उधार, किस्त या बाकी भुगतान अटका है, तो उसे निपटाने की दिशा में कदम उठाना सही रहेगा। घर के छोटे खर्च पर भी नजर रखें। जैसे किराने के साथ बार बार जुड़ने वाले छोटे ऑनलाइन ऑर्डर मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं। शनि सिखाता है कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, सही जगह लगाने से टिकता है। किसी अवसर में पैसा लगाने से पहले शर्तें समझ लें। समझदारी से किया गया छोटा समायोजन आगे बोझ कम कर सकता है।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
शरीर में भारीपन या जकड़न जैसा अहसास हो सकता है, खासकर तब जब आप लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहें। शनि का असर मेहनत के साथ कठोरता भी लाता है। इसलिए बीच बीच में उठकर थोड़ी चाल करें। पानी कम पीने पर थकान ज्यादा लग सकती है। मन पर दबाव हो तो काम की सूची छोटी बनाएं, वरना बोझ सिर पर चढ़ा हुआ लगेगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: पुरानी देनदारी को और न टालें। आसान दिख रहे मौके की तैयारी अधूरी न छोड़ें। घर के छोटे खर्च को मामूली समझकर नजरअंदाज न करें।
आज की सलाह: अधूरा हिसाब निपटाइए, तभी नया रास्ता साफ दिखेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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