Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मूलांक 8 राशिफल 28 जुलाई:शनि जिम्मेदारी सिखाता इसलिए अपने हिस्से की चुप्पी को समझें

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

mulank 8 Horoscope:परिवार में किसी पुराने विषय पर बात करनी हो, तो मुद्दा साफ रखें। अधूरी बात से उलझन बढ़ सकती है। नरमी और स्थिरता से कही गई बात ज्यादा असर करेगी।

Mulank 8 aaj ka ank rashifal 28 july 2026
मूलांक 8 आज का अंक राशिफल 28 जुलाई 2026

Mulank -8 Horoscope: दिन की चाल थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन यही धीमापन आपके लिए काम का है। अंक 8 पर शनि का असर आपको याद दिलाता है कि पक्की सफलता धक्का देकर नहीं, सही क्रम से मिलती है। 28 जुलाई 2026 का मूलांक 1 भीतर से आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ाएगा, जबकि भाग्यांक 9 आपको बड़े नतीजे की तरफ देखने को कहेगा। ऐसे में पहले लक्ष्य साफ करना जरूरी रहेगा। मन में कई बातें एक साथ चलें तो रुककर प्राथमिकता तय करें। किसी बात को जल्दी पूरा करने की बेचैनी बाद में सुधार का काम बढ़ा सकती है। जितनी स्पष्ट योजना होगी, उतना कम दबाव महसूस होगा।

मूलांक 8 लव राशिफल

रिश्तों में भी इस समय यही नियम ठीक बैठेगा कि पहले बात समझें, फिर प्रतिक्रिया दें। अगर मन में कोई शिकायत है, तो उसे एकदम से उछालने के बजाय सही शब्द चुनें। शनि आपको जिम्मेदारी सिखाता है, इसलिए अपने हिस्से की चुप्पी या दूरी को भी पहचानना होगा। प्रेम संबंध में सामने वाला तुरंत जवाब न दे तो उसे उदासीनता न मानें।

मूलांक 8 करियर राशिफल

कामकाज में सबसे बड़ा फायदा उसी को होगा जो पहले दिशा तय करेगा। मान लीजिए ऑफिस में डेडलाइन सिर पर है और आप एक साथ मेल, फाइल और मीटिंग में उलझ गए। ऐसी स्थिति में शनि का तरीका अपनाइए। एक सूची बनाइए और जरूरी काम पहले निपटाइए। मूलांक 1 आपको पहल देगा, पर भाग्यांक 9 यह संकेत देता है कि केवल जल्दी नहीं, सही नतीजा भी जरूरी है। नौकरी में किसी सीनियर से बात करते समय अधूरी तैयारी नुकसान कर सकती है। स्टूडेंट्स भी एक ही दिन में पूरा सिलेबस समेटने की कोशिश न करें। बिजनेस में नया कदम रखने से पहले नियम, लागत और समयरेखा देखना बेहतर रहेगा।

मूलांक 8 धन राशिफल

पैसों के मामले में ठोस सोच लाभ दे सकती है। किसी योजना, खरीद या भुगतान को केवल उत्साह में आगे न बढ़ाएं। पहले यह देखें कि उसका सीधा उपयोग क्या है और बोझ कितना पड़ेगा। शनि लंबे परिणाम देता है, इसलिए छोटी बचत और साफ हिसाब इस समय ज्यादा काम आएंगे। अगर कोई खर्च टाला जा सकता है, तो थोड़ा रुकना समझदारी होगी। लेन देन में बात पक्की करके चलें। कागज, मैसेज या रसीद संभालकर रखना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है।

ये भी पढ़ें:मूलांक 2 राशिफल 28 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक 8 हेल्थ राशिफल

शरीर में भारीपन या जोड़ों में जकड़न जैसा महसूस हो सकता है, खासकर जब आप लंबे समय तक एक ही काम में बैठे रहें। बीच बीच में उठकर थोड़ी चाल जरूर बदलें। सीढ़ियां धीरे चढ़ना, टांगों को फैलाना और पीठ सीधी करके बैठना राहत देगा। मन पर दबाव बढ़े तो पांच मिनट चुप बैठकर अगला काम तय करें। इससे बेचैनी कम होगी और ऊर्जा बिखरेगी नहीं।

ये भी पढ़ें:मूलांक 1 राशिफल 28 जुलाई: सूर्य आपको आगे बढ़ाता है, पर अहंकार छोटी चूक करवा सकता

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरी तैयारी के साथ कोई बड़ा वादा न करें। डेडलाइन के दबाव में काम की क्वालिटी न गिरने दें। सिर्फ जल्दी दिखाने के लिए गलत रास्ता न चुनें।

आज की सलाह: पहले लक्ष्य तय करें, फिर पूरे क्रम से आगे बढ़ें।

ये भी पढ़ें:आज का तुला राशिफल 28 जुलाई: लाभभाव शुक्र सहयोग दे रहें सामाजिक संपर्क से लाभ
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Mulank 8 Numerology
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने