मूलांक 8 अंकराशि 16 जुलाई, 8, 17, 26 डेट ऑफ बर्थ:शनि सिखाते -काम का वजन नापकर उठाएं
mulank 8 horoscope:किसी घर के सदस्य की सीधी बात आपको सही सीमा तय करने में मदद कर सकती है। बात मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी होगी।
धीरे धीरे माहौल आपके पक्ष में आता दिख सकता है और मन भी पहले से हल्का रहेगा। यही हल्कापन काम देगा, पर इसी में एक जोखिम भी है। उत्साह में आप अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हैं। अंक 8 पर शनि का असर आपको जिम्मेदार बनाता है, लेकिन शनि यह भी सिखाता है कि हर काम का वजन नापकर उठाना चाहिए। 16 जुलाई 2026 का मूलांक 7 भीतर से सोचने और परखने को कहता है, जबकि भाग्यांक 6 समझदारी और संतुलन जोड़ता है।
मूलांक 8 लव राशिफल
रिश्तों में आपका मूड खुला रहेगा, इसलिए बातचीत शुरू करना आसान लग सकता है। फिर भी हर वादा तुरंत करना ठीक नहीं होगा। अगर आप किसी प्रिय व्यक्ति को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा आश्वासन दे देंगे, तो बाद में दबाव बन सकता है। शनि वाले लोगों के लिए भरोसा बहुत अहम होता है, इसलिए कम बोलकर पक्का बोलना बेहतर रहेगा। परिवार में कोई समझदार सदस्य बीच की राह सुझा सकता है। वही बात प्रेम संबंध में भी लागू होगी। नरमी रखें, पर अपनी सीमा साफ रखें।
मूलांक 8 राशिफल करियर
कामकाज में रफ्तार रहेगी और लोग आपसे उम्मीद भी ज्यादा रख सकते हैं। ऐसे में हर काम के लिए हां कहना आपकी छवि मजबूत नहीं करेगा, उल्टा बोझ बढ़ा सकता है। शनि का स्वभाव मेहनत का है, दिखावे का नहीं। इसलिए पहले लिस्ट बनाएं, फिर तय करें कि क्या अभी करना है और क्या बाद में। मूलांक 7 आपको डिटेल पकड़ने में मदद देगा, इसलिए फाइल, रिपोर्ट, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट में छोटी गलती भी समय रहते दिख सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही नियम सही रहेगा। एक साथ कई चैप्टर खोलने के बजाय एक काम पूरा करें। ऑफिस में मीटिंग के दौरान अपनी सीमा साफ बोलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 8 राशिफल धन
पैसों के मामले में भरोसे से ज्यादा हिसाब जरूरी रहेगा। बैंक, पेमेंट, ऑटो डेबिट, ईएमआई, ट्रांसफर या किसी लंबित भुगतान को एक बार फिर देख लें। मन हल्का होने पर लोग अक्सर रकम या तारीख को आसान मान लेते हैं। यही चूक टालनी है। भाग्यांक 6 सुविधा की तरफ ले जा सकता है, पर मूलांक 7 कहता है कि हर एंट्री पढ़कर ही आगे बढ़ें। किसी अपने की राय से आप अनावश्यक खर्च या गलत कमिटमेंट से बच सकते हैं। रकम छोटी हो तब भी पर्ची, मैसेज या ऐप रिकॉर्ड मिलाकर चलें।
मूलांक 8 राशिफल हेल्थ
ऊपर से ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन अंदरूनी थकान देर से महसूस हो सकती है। शनि प्रधान लोगों में यह बात अक्सर दिखती है। काम के बीच दो छोटे विराम रखें। कुर्सी से उठकर थोड़ी चाल चलें और कंधे सीधा करें। अगर सिर भारी लगे तो कुछ मिनट चुप बैठना राहत देगा। उत्साह में शरीर की सीमा भूलना ठीक नहीं होगा। पानी और साधारण खाना आपको संतुलित रखेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: जो समय आपके पास नहीं है, वह दूसरों को मत बांटिए। बैंक या पेमेंट की तारीख अनुमान से न चलाइए। घर के समझदार सुझाव को हल्के में न लें।
आज की सलाह: जितना निभा सकें, उतना ही वादा करें और लिख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र