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मूलांक 8, अंकराशि 14 जुलाई: 8, 17, 26 बर्थडेट वालों को शनि का असर दिखावे से दूर रखेगा

By Anita Baranwal
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mulank 8 horoscope:किसी की बात सुनना, किसी उलझन में रास्ता बताना या घर के काम में हिस्सा लेना आपके लिए सही दिशा हो सकती है। बस हर जिम्मेदारी अपने सिर अकेले न लें।

मूलांक 8, अंकराशि 14 जुलाई: 8, 17, 26 बर्थडेट वालों को शनि का असर दिखावे से दूर रखेगा

mulank 8 horoscope shani: घर और काम की जिम्मेदारियों के बीच आप इस समय लोगों की जरूरत को ज्यादा गहराई से महसूस कर सकते हैं। मन में यह भाव भी उठेगा कि केवल अपना काम पूरा करना काफी नहीं, जितना मिला है उसका कुछ हिस्सा लौटाना भी चाहिए। शनि का असर आपको दिखावे से दूर रखता है, इसलिए मदद का तरीका शांत और ठोस रहेगा। 14 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 5 लोगों से बातचीत और तेजी लाता है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि अच्छे इरादे को सही ढांचे में बदलिए।

मूलांक-8 लव राशिफल

रिश्तों में आपका नरम पक्ष साफ दिखेगा। अगर कोई अपना कुछ दिन से दबाव में है, तो आपकी समझदारी उसे राहत दे सकती है। शनि सिखाता है कि साथ केवल मीठी बातों से नहीं, भरोसेमंद व्यवहार से बनता है। प्रेम संबंध में आप सामने वाले की सुविधा का ध्यान रखेंगे, लेकिन अपनी थकान छिपाना ठीक नहीं। परिवार में भी किसी बड़े या छोटे सदस्य की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनें। कई बार समाधान सलाह से नहीं, मौजूद रहने से आता है। यही बात रिश्तों को मजबूत कर सकती है।

मूलांक-8 करियर राशिफल

कामकाज में आपका गंभीर और जिम्मेदार रवैया लोगों का भरोसा बढ़ा सकता है। ऑफिस की मीटिंग में आप पाएंगे कि सब बोल रहे हैं, पर बात को काम की दिशा देना किसी एक को ही करना है। वहां आपकी शनि वाली समझ काम आएगी। मूलांक 5 के कारण चर्चा तेज रहेगी और कई सुझाव एक साथ आएंगे। भाग्यांक 4 साफ इशारा देता है कि नोट्स, टाइमलाइन और जिम्मेदारी तय किए बिना उठना ठीक नहीं। छात्र भी केवल पढ़ने तक न रुकें। किसी साथी की मदद, नोट्स शेयर करना या किसी कमजोर विषय में समझाना आपके लिए भी सीख को पक्का करेगा। बिजनेस में सेवा भाव और सिस्टम साथ साथ रखें।

मूलांक-8 धन राशिफल

पैसों के मामले में आपका मन किसी जरूरी काम या किसी और की मदद में खर्च करने की ओर जा सकता है। भावना अच्छी है, पर शनि याद दिलाता है कि सहारा देने से पहले अपना हिसाब साफ होना चाहिए। छोटी राशि भी बार बार निकलकर बजट पर असर डाल सकती है। अगर किसी साझा भुगतान, फीस, बिल या ऑफिस खर्च का मामला हो, तो लिखित रिकॉर्ड रखें। मूलांक 5 के कारण इधर उधर से अचानक मांगें आ सकती हैं। भाग्यांक 4 कहेगा कि रकम, तारीख और वजह स्पष्ट रखें।

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मूलांक-8 हेल्थ राशिफल

दूसरों की चिंता करते करते कंधों और पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे हैं तो हर थोड़ी देर में उठकर दो मिनट चलें। शनि शरीर को बोझ जल्दी महसूस कराता है, इसलिए काम के बीच हल्का खिंचाव खोलना जरूरी रहेगा। मन भारी लगे तो किसी शांत कोने में बैठकर दिन के तीन जरूरी काम ही तय करें। इससे भीतर का दबाव थोड़ा सधेगा।

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शुभ अंक: 5

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: हर मदद का वादा तुरंत न लें। ऑफिस मीटिंग की बात बिना लिखे याद पर न छोड़ें। भावुक होकर बार बार छोटी रकम न निकालें।

आज की सलाह: नेकी करें, पर जिम्मेदारियों की सीमा साफ रखकर चलें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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