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मूलांक 8 अंकराशि 18 जुलाई: आज शनि के संकेत को ना करें नजरअंदाज, उधार देते वक्त रहें सतर्क

By Anita Baranwal
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Mulank 8 Aaj Ka Ank Rashifal: 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। ये लोग आज यानी 18 जुलाई के दिन शनि के संकेत को ध्यान से देखें और उस पर अमल करें। पढ़ें आज का पूरा अंक राशिफल। 

मूलांक 8 अंकराशि 18 जुलाई: आज शनि के संकेत को ना करें नजरअंदाज, उधार देते वक्त रहें सतर्क

Mulank 8 Numerology Horoscope 18 July 2026, मूलांक 8 का अंक राशिफल 18 जुलाई: मन इस समय जरूरत से ज्यादा नरम और मदद करने वाला रह सकता है। यही वजह है कि लोग अपनी बात लेकर आपके पास आसानी से आएंगे। कोई सलाह मांगेगा, कोई सहयोग, तो कोई नया प्रस्ताव रख सकता है। शनि के स्वभाव के कारण आप जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते, पर हर जिम्मेदारी आपकी नहीं होती। 18 जुलाई 2026 का मूलांक 9 भीतर से तुरंत हाथ बढ़ाने की भावना जगा सकता है, जबकि भाग्यांक 8 आपको सीमा तय करना सिखाता है। किसी की परेशानी समझिए, पर अपनी सुविधा और समय भी देखिए। बिना सोचे हां बोलने से बाद में बोझ बढ़ सकता है। विनम्र रहकर भी साफ मना करना कई बार सही कदम होता है।

मूलांक 8 का लव राशिफल

रिश्तों में आपका व्यवहार बहुत सहारा देने वाला रहेगा, लेकिन यही बात कभी कभी गलत समझ ली जाती है। पार्टनर या किसी करीबी को आपकी नरमी आदत न बन जाए, इस पर ध्यान रखें। हर बात में अपने हिस्से से ज्यादा उठाने लगेंगे तो भीतर चुप खीझ जमा हो सकती है। परिवार में भी कोई सदस्य अपनी जिम्मेदारी आपके भरोसे छोड़ने की कोशिश करे, तो प्यार से सीमा बताइए। शनि सिखाता है कि संबंध तभी टिकते हैं जब देने और निभाने का संतुलन बना रहे। सुनिए सबकी, पर अपनी थकान को नजरअंदाज मत कीजिए।

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मूलांक 8 का करियर राशिफल

कामकाज में लोग आपके भरोसे और समझदारी का फायदा उठाना चाह सकते हैं। ऑफिस में किसी की फाइल देख देना, किसी की शिफ्ट संभाल लेना या मीटिंग की तैयारी अपने ऊपर ले लेना ठीक है, पर हर बार नहीं। बाजार या दुकान का काम करने वालों के लिए खास संकेत है कि मीठी बातों में आकर उधार, अतिरिक्त माल या बिना लिखित बात के वादा न करें। मूलांक 9 लोगों से जुड़ने की इच्छा बढ़ाता है, लेकिन भाग्यांक 8 कहता है कि नियम ढीले पड़े तो बाद में वसूली मुश्किल होती है। स्टूडेंट्स भी दोस्तों की मदद करें, पर अपना सिलेबस पीछे न छोड़ें।

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मूलांक 8 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में नरमी दिखाने से पहले हिसाब देखना जरूरी रहेगा। किसी को एडवांस देना, उधार बढ़ाना या साझा खर्च अपने ऊपर लेना बाद में भारी लग सकता है। शनि का असर साफ बताता है कि लंबी अवधि में वही फैसला ठीक रहता है जिसमें लिखित स्पष्टता हो। कोई ऑफर बहुत अच्छा लगे, तब भी शर्तें समझ लें। छोटी रकम को हल्का न लें। कई बार छोटी ढील ही बाद में बड़ी असुविधा बनती है।

मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल

भावनात्मक थकान शरीर में भारीपन और पैरों में सुस्ती की तरह महसूस हो सकती है। दूसरों की बात बहुत देर तक सुनते रहने से सिर बोझिल भी लग सकता है। बीच बीच में पांच मिनट अकेले बैठकर सांसों की गति सामान्य करें। नमक मिले गुनगुने पानी में पैर डुबोना आराम दे सकता है। काम की सूची छोटी रखें, ताकि मन पर दबाव कम रहे।

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शुभ अंक: 6

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: मीठी बातों में आकर बिना लिखित भरोसा न करें। किसी और की जिम्मेदारी अपने नाम न लें। उधार या एडवांस देते समय नरमी को नियम पर भारी न पड़ने दें।

आज की सलाह: सहानुभूति रखें, पर हर प्रस्ताव पर तुरंत हां न कहें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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