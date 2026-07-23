मूलांक 8 अंकराशि 23 जुलाई: शनि रिश्तों में हल्की बात नहीं, टिकाऊ जुड़ाव पसंद कराता है
Mulank 8 horoscope:भाग्यांक 4 कहता है कि हर रिश्ते और हर काम में साफ नियम भी जरूरी हैं। इसलिए नरमी रखें, पर अपनी सीमा भी तय रखें। इसी संतुलन से दिन बेहतर संभलेगा।
8 Mulank 23 july: धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में आती दिख सकती हैं। मन में यह साफ रहेगा कि शांति बनी रहेगी तो काम भी ठीक चलेगा और लोग भी साथ रहेंगे। अंक 8 पर शनि का असर आपको जिम्मेदार और संतुलित बनाता है, इसलिए आप दो लोगों के बीच बात संभालने वाले की भूमिका में आ सकते हैं। यह भूमिका भारी लगे, तब भी आपका शांत रवैया असर डालेगा। 23 जुलाई 2026 में मूलांक 5 बातचीत और मेलजोल बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि हर रिश्ते और हर काम में साफ नियम भी जरूरी हैं। इसलिए नरमी रखें, पर अपनी सीमा भी तय रखें। इसी संतुलन से दिन बेहतर संभलेगा।
मूलांक 8 लव
दिल के मामले में अपनापन बढ़ सकता है। जो लोग आपके लिए सच्चे हैं, उनकी तरफ आपका मन अपने आप खिंचेगा। शनि आपको रिश्तों में हल्की बात नहीं, टिकाऊ जुड़ाव पसंद कराता है। इसलिए दिखावे से ज्यादा भरोसे वाली बातें आपको अच्छी लगेंगी। अगर किसी अपने के बीच दूरी रही है, तो बातचीत का नरम रास्ता खुल सकता है। एक बात ध्यान रखें। सबको खुश करने के चक्कर में अपनी थकान न बढ़ाएं। प्यार जताइए, पर इतना साफ भी बोलिए कि सामने वाला आपकी जरूरत और सीमा दोनों समझ सके।
मूलांक 8 करियर
कामकाज में आपका शांत और व्यवस्थित तरीका लोगों को भरोसा देगा। ऑफिस में यदि दो पक्ष अलग राय लेकर बैठे हों, तो आप बीच का व्यावहारिक रास्ता सुझा सकते हैं। शनि की ऊर्जा आपको धीमा पर पक्का काम कराती है, इसलिए अधूरे वादे करने से बचेंगे और यही बात आपके पक्ष में जाएगी। मूलांक 5 मीटिंग, कॉल और बातचीत तेज कर सकता है, लेकिन भाग्यांक 4 कहता है कि नोट्स, समय और प्रक्रिया साफ रखें। स्टूडेंट्स के लिए भी यह दिन ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट में तालमेल बनाने का है। जो बात समझानी हो, उसे सरल भाषा में रखें। असर ज्यादा होगा।
मूलांक 8 धन
पैसों के मामले में संतुलित सोच जरूरी रहेगी। बैंक, पेमेंट, ट्रांसफर या किसी बिल की पुष्टि करते समय एक बार रकम और तारीख जरूर मिलाएं। शनि आपको हिसाब में गंभीर बनाता है, इसलिए छोटी लापरवाही भी पकड़ में आ सकती है। आय सामान्य ढंग से चल सकती है, पर सुविधा के लिए किए गए खर्च बढ़ने की संभावना है। किसी को मदद दें तो अपनी क्षमता देखकर दें। लिखित रिकॉर्ड रखना बेहतर रहेगा, खासकर जब पेमेंट दो हिस्सों में हो या जवाब बाद में आना हो।
मूलांक 8 हेल्थ
शरीर से ज्यादा मन का बोझ थकान दे सकता है। जब भी लगे कि सबकी बात आप ही संभाल रहे हैं, तब पांच मिनट अकेले बैठकर अपनी अगली दो प्राथमिकताएं तय करें। कंधों और घुटनों में जकड़न महसूस हो तो हल्की चाल से चलना राहत देगा। बहुत देर तक एक ही कुर्सी पर बैठकर काम न करें। बीच में उठकर पानी भरने या थोड़ा चलने की आदत उपयोगी रहेगी।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: सबकी समस्या अपने सिर पर न लें। बैंक या पेमेंट की पुष्टि बिना देखे आगे न बढ़ाएं। नरमी दिखाते हुए अपनी सीमा कमजोर न करें।
आज की सलाह: शांति रखें, पर हर बात का साफ हिसाब भी साथ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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