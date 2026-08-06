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मूलांक 8 अंकराशि 6 अगस्त: शनि मेहनत का फल देता है, पर दिखावे से दूर रहने पर यह टिकाऊ होगा

By Anita Baranwal
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mulank 8 horoscope:किसी दोस्त से सामान्य बातचीत में भी आपको यह समझ आ सकती है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, इसलिए शब्द सोचकर बोलें। शनि मेहनत का फल देता है, पर दिखावे से दूर रहने पर यह फल ज्यादा टिकाऊ बनता है।

Mulank 8 ankrashi 6 august
मूलांक 8 आज का अंक राशिफल 6 अगस्त 2026

आपकी मौजूदगी और बात का असर इस समय लोगों पर ज्यादा दिख सकता है। तारीफ, सम्मान या पहचान मिलने की संभावना बन सकती है। यही वह जगह है जहां शनि की सीख सबसे जरूरी हो जाती है। जितनी ऊंचाई मिले, उतना ही पैर जमीन पर रखें। 6 अगस्त 2026 को मूलांक 6 और भाग्यांक 6 होने से दिन की ऊर्जा व्यवहार, संतुलन और मेलजोल को आगे बढ़ाती है। ऐसे में सख्ती नहीं, सादगी ज्यादा काम देगी।

मूलांक 8 लव

रिश्तों में आपका प्रभाव मजबूत रहेगा, लेकिन अपनापन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। अगर लोग आपकी उपलब्धि की चर्चा करें, तो उसे सिर पर चढ़ाने के बजाय साझा खुशी की तरह लें। साथी के साथ बात करते समय बराबरी का भाव रखें। परिवार में भी ऐसा न लगे कि आप केवल अपनी बात या अपनी सफलता पर केंद्रित हैं। 6 की कोमल ऊर्जा इस दिन रिश्तों को नरम बनाती है, इसलिए छोटी विनम्रता बड़ा असर छोड़ सकती है। किसी पुराने दोस्त की सहज बात आपको अपने व्यवहार का अच्छा आईना भी दिखा सकती है।

मूलांक 8 करियर

कामकाज में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। ऑफिस में लोग आपकी जिम्मेदारी उठाने की आदत और गंभीरता को नोटिस करेंगे। शनि का अंक 8 वैसे भी लंबे समय की साख बनाता है, इसलिए जल्द परिणाम से ज्यादा भरोसेमंद काम पर ध्यान दें। मूलांक 6 और भाग्यांक 6 होने से टीम, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट व्यवहार और तालमेल वाली स्थितियों में बढ़त मिल सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए यह समय अपनी तैयारी को शांत तरीके से दिखाने का है, शोर मचाने का नहीं। अगर किसी मीटिंग या चर्चा में आपकी बात मानी जाए, तो बाकी लोगों की राय भी सुनें। यही रवैया आगे सम्मान को स्थिर रखेगा।

मूलांक 8 धन

पैसों के मामले में नाम और प्रभाव के कारण कुछ नए प्रस्ताव या जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। हर चमकती चीज तुरंत फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं। शनि का स्वभाव साफ हिसाब, लिखित बात और ठोस आधार मांगता है। इसलिए लेनदेन में केवल भरोसे या प्रशंसा के आधार पर कदम न बढ़ाएं। 6 की ऊर्जा सुविधा और सलीके की ओर खींच सकती है, जिससे इमेज बनाए रखने वाला खर्च बढ़े। जरूरी और दिखावे वाले खर्च में फर्क रखना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 8 हेल्थ

लगातार लोगों से मिलना, सुनना और जवाब देना भीतर थकान जमा कर सकता है। बाहर से आप मजबूत दिखेंगे, पर शरीर को थोड़ा ठहराव चाहिए होगा। गर्दन, कंधों या पीठ में जकड़न महसूस हो तो बैठने का तरीका सुधारें। दिन में दो बार कुछ मिनट गहरी सांस लेकर चुप बैठना मदद करेगा। शनि अनुशासन मांगता है, इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लेना इस बार उपयोगी रहेगा।

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शुभ अंक: 6

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: तारीफ सुनकर पुराने रिश्तों में दूरी न आने दें। दोस्त की सलाह को सम्मान दें, पर उसी समय फैसला न करें। पहचान बढ़ने पर अनावश्यक वादा करने से बचें।

आज की सलाह: सम्मान मिले तो भी व्यवहार पहले जैसा ही रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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