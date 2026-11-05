मूलांक 8 राशिफल 5 नवंबर: रिश्ते में आज शनि का ये गुण आएगा काम
मूलांक 8 वालों पर आज शनि की नजर लगातार बनी रहेगी। रिश्तों के मामले में भी शनि का एक गुण आपके खूब काम आएगा। यहां पढ़ें मूलांक 8 का राशिफल।
समझौते, साझेदारी और मिलकर किए जाने वाले काम आपके लिए फायदेमंद रहने के योग हैं। सहयोग से आगे बढ़ने के लिए दिन अच्छा है। किसी मित्र या अच्छे पद पर मौजूद व्यक्ति से मदद मिलने की संभावना है। उनके जरिए ऐसा अवसर भी मिल सकता है, जिससे आर्थिक लाभ के योग बनें। 5 नवंबर 2026 का मूलांक 5 आपके अंक 8 का मित्र है और भाग्यांक भी 8 होने से इस अनुकूलता को बल मिलता है। आपके स्वामी शनि जिम्मेदारी और टिककर मेहनत करने पर जोर देते हैं। इसलिए साझा काम में अपना हिस्सा साफ रखें। हर जिम्मेदारी अकेले उठाते हुए थकान होना स्वाभाविक है। सहयोग स्वीकार करें और समझौते की शर्तें पढ़कर ही सहमति दें।
लव राशिफल
रिश्तों में एक टीम की तरह सोचने का भाव मजबूत रहेगा। पार्टनर के साथ घर की जिम्मेदारियां बांटने की बातचीत अच्छी रहेगी। शनि का जिम्मेदारी निभाने वाला गुण यहां आपके काम आएगा। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी कोई व्यवस्था तय करनी हो तो सबकी सुविधा पूछकर योजना बनाएं। इससे बातचीत में अपनापन रहेगा। किसी काम का बोझ अधिक लग रहा हो तो उसे साफ बताएं। मदद मांगने में संकोच न करें। करीबी रिश्तों में सहयोग की जगह बनेगी और अपनी बात रखने में सहजता रहेगी।
करियर राशिफल
ऑफिस में टीम के साथ किया गया प्रयास आपके पक्ष में रहने के योग हैं। बिजनेस में साझेदारी या समझौते की बातचीत के लिए दिन अनुकूल है। किसी मित्र या प्रभावशाली परिचित के जरिए उपयोगी पेशेवर अवसर मिलने की संभावना है। शनि का अनुशासन आपको इस अवसर की जिम्मेदारियां समझने में मदद करेगा। प्रस्ताव मिले तो काम का दायरा और अपनी भूमिका लिखित रूप में तय करें। छात्रों के लिए साथियों के साथ किसी विषय का अभ्यास करना उपयोगी रहेगा। हर सदस्य को एक हिस्सा समझाने दें। इससे साझा तैयारी व्यवस्थित रहेगी और किसी एक पर पूरा बोझ नहीं पड़ेगा।
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक लाभ का अवसर किसी संपर्क या साझा काम से मिलने की संभावना है। किसी अच्छे पद पर मौजूद व्यक्ति की मदद भी उपयोगी साबित होने के योग हैं। शनि लंबे परिणामों पर ध्यान दिलाते हैं, इसलिए प्रस्ताव में भुगतान की शर्तें जरूर देखें। साझेदारी में आय का बंटवारा और खर्च की जिम्मेदारी स्पष्ट रखें। निवेश से जुड़ा प्रस्ताव हो तो उसके दस्तावेज जांचें। परिचय कितना भी पुराना हो, लेनदेन का लिखित रिकॉर्ड रखें।
हेल्थ राशिफल
मिलकर काम करने का भाव अपनी दिनचर्या में भी अपनाएं। घर के काम बांटने से आराम के लिए जगह निकालना आसान रहेगा। जिम्मेदारी निभाने की शनि की प्रवृत्ति में आप अपनी सुविधा पीछे रख देते हैं। लगातार व्यस्तता लगे तो किसी छोटे काम में मदद मांगें। दिनभर के कामों के बीच बैठकर सुकून से कुछ पल गुजारने की जगह रखें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: साझा काम में जिम्मेदारियां अस्पष्ट न छोड़ें। मदद के प्रस्ताव में भुगतान की शर्तें जांचें। परिचय के भरोसे दस्तावेज पढ़ना न टालें।
आज की सलाह: सहयोग स्वीकार करें और साझा काम की शर्तें लिखित रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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