मूलांक 8 अंकराशि 5 अगस्त:शनि नतीजे देर से देता है, पर टिकाऊ देता है,काम की दिशा सही रखें
mulank 8 Rashifal: बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी बहुत सख्त पूछताछ करने के बजाय साथ बैठकर रुटीन बनवाना ज्यादा असरदार रहेगा। प्यार में नरमी कमजोरी नहीं, समझदारी है।
Mulank 8 Horoscope: दिन की चाल थोड़ी अटकी हुई महसूस हो सकती है। काम रुकने का कारण हमेशा आपकी कमी नहीं होगा, कई बार सामने वाले की धीमी प्रतिक्रिया भी वजह बनती है। 5 अगस्त 2026 में मूलांक 5 और भाग्यांक 5 की तेज ऊर्जा माहौल को फुर्तीला बना रही है, जबकि आपका अंक 8 और शनि आपको ठहरकर, नियम से और पक्के ढंग से चलना सिखाते हैं। यही फर्क हल्की खींचतान दे सकता है। ऐसे में तरीका बदलना जरूरी रहेगा। सीधी बात के साथ थोड़ा नरम लहजा जोड़ेंगे तो बंद दरवाजा भी खुल सकता है। हर देरी को हार न मानें। शनि का स्वभाव है कि नतीजे देर से देता है, पर टिकाऊ देता है। इसलिए अपने काम की दिशा सही रखें, बस तरीका थोड़ा लचीला करें।
मूलांक 8 लव राशिफल
रिश्तों में आपका इरादा साफ रहेगा, लेकिन बोलने का अंदाज थोड़ा भारी पड़ सकता है। अगर पार्टनर या घर के किसी सदस्य से बात अटक रही हो, तो समझाने के बजाय पहले उनकी बात पूरी सुन लें। शनि जिम्मेदारी देता है, पर कई बार अपनापन दिखाने में देर करा देता है। 5 की दोहरी चाल से लोग जल्दी जवाब चाहेंगे और आप सोचकर बोलना चाहेंगे। यही फर्क दूरी बना सकता है।
मूलांक 8 करियर राशिफल
कामकाज में रुकावट का योग बन सकता है, खासकर वहां जहां आपकी फाइल, अनुमति, जवाब या किसी और की सहमति जरूरी हो। शनि आपको मेहनती और जिम्मेदार बनाता है, इसलिए आप अपना हिस्सा ठीक करेंगे, पर इस समय सिर्फ नियम गिनाने से बात पूरी नहीं बनेगी। ऑफिस में किसी सीनियर, क्लाइंट या टीम के साथ थोड़ा डिप्लोमैटिक रवैया रखना फायदेमंद रहेगा। अपनी बात को छोटा, साफ और उपयोगी रखें। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। बच्चों की पढ़ाई में अगर ध्यान कम लग रहा हो, तो डांट से ज्यादा छोटे लक्ष्य काम देंगे। करियर में धीमी प्रगति दिखे तो उसे बेकार ठहराने के बजाय सुधार की जगह पहचानें।
मूलांक 8 धन राशिफल
पैसों के मामले में फंसी हुई रकम, लेट पेमेंट या हिसाब साफ कराने की जरूरत महसूस हो सकती है। मूलांक 5 और भाग्यांक 5 के असर से छोटे छोटे बदलाव तेजी से होंगे, इसलिए लिखित बात और साफ रकम पर ध्यान रखें। शनि लंबी सोच देता है, इसलिए तात्कालिक लालच से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी खर्च को केवल इसलिए मंजूरी न दें कि सामने वाला जल्दी करवा रहा है। बजट में जरूरी और गैरजरूरी चीज अलग रखेंगे तो दबाव कम महसूस होगा।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की थकान परेशान कर सकती है। काम अटकने पर कंधों में भारीपन या कमर में जकड़न महसूस हो सकती है। लगातार बैठे रहने के बीच थोड़ी देर खड़े होकर खिंचाव देना राहत देगा। अगर दिमाग एक ही बात पर अटका हो, तो कागज पर अगले तीन काम लिख लें। इससे भीतर का दबाव हल्का होगा और दिशा साफ दिखेगी।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: अटके काम पर अहंकार से जवाब न दें। बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत कड़ा रुख न लें। अधूरी जानकारी पर ऑफिस में प्रतिक्रिया देने से बचें।
आज की सलाह: तरीका बदलें, तब अटका हुआ काम धीरे धीरे खुलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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