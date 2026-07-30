मूलांक 8 अंकराशि 30 जुलाई: खर्च की संभावना, शनि के कारण सीमा तय कर लें, बाद में दवाब नहीं होगा
mulank 8 horoscope:ऐसे में छोटी सी सैर, नया खाना, नया रास्ता या पुराने कामों से अलग कुछ देखना अच्छा असर दे सकता है। जरूरी बात यह है कि राहत लें, पर जिम्मेदारी छोड़े बिना।
Mulank 8: दिन की रफ्तार रोज जैसी लगेगी, लेकिन मन एक ही ढर्रे से बाहर निकलना चाहेगा। अंक 8 के लोग अक्सर जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि हल्की खुशी भी टलती रहती है। शनि का स्वभाव काम, नियम और लंबे सोच से जुड़ा है, इसलिए आप मजे की बात भी प्लान बनाकर करना पसंद करते हैं। यही तरीका इस बार ठीक रहेगा। 30 जुलाई 2026 का मूलांक 3 माहौल में हल्कापन और मेलजोल बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 2 मन को नरम बना रहा है।
मूलांक 8 आज का अंक राशिफल लव
रिश्तों में इस समय सख्त चेहरा थोड़ा नरम करने की जरूरत है। शनि आपको भरोसेमंद बनाता है, पर कई बार आप भावनाएं दिखाने में देर कर देते हैं। पार्टनर या किसी अपने के साथ हल्की बातचीत, चाय पर बैठना या कहीं बाहर का छोटा प्लान दूरी कम कर सकता है। परिवार में भी हर बात केवल काम और जिम्मेदारी तक न रखें। अगर कोई अपने आपको अनदेखा महसूस कर रहा हो, तो उसे सुन लेना बेहतर रहेगा। बिना बड़े वादे किए छोटा समय देना भी असर दिखा सकता है।
मूलांक 8 आज का अंक राशिफल करियर
कामकाज में एकरसता टूटने की जरूरत साफ दिखेगी। एक ही तरीके से चल रहा काम थोड़ी थकान दे सकता है, इसलिए तरीका बदलकर देखना फायदेमंद रहेगा। शनि अनुशासन देता है, इसलिए आपकी पकड़ बनी रहेगी, बस मन को जकड़कर न रखें। ऑफिस में किसी जरूरी कागज की जांच, फाइल, फॉर्म, मेल अटैचमेंट या तारीख मिलाने का काम खास ध्यान मांगेगा। बीच में मूलांक 3 नए आइडिया ला सकता है, लेकिन भाग्यांक 2 कहेगा कि बात रखने का अंदाज भी मायने रखता है। छात्र पढ़ाई में विषय बदल बदलकर पढ़ें, तो ऊब कम होगी। बिजनेस वालों को नई जगह, नया ग्राहक समूह या अलग प्रस्तुति पर सोच बन सकती है।
मूलांक 8 आज का अंक राशिफल धन
पैसों के मामले में मन कुछ अलग करने को कह सकता है। घूमने, खाने या खरीदारी पर खर्च की संभावना है, लेकिन शनि वाले लोग यदि पहले सीमा तय कर लें तो बाद में दबाव नहीं बनता। जो चीज केवल मूड बदलने के लिए ली जा रही हो, उसे दोबारा सोच लें। छोटा खर्च ठीक है, पर जरूरी भुगतान और बिल पहले देख लें। किसी प्लान, टिकट, बुकिंग या सामान से जुड़ी शर्तें पढ़ना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 आज का अंक राशिफल हेल्थ
लगातार एक जैसी दिनचर्या से शरीर से ज्यादा मन थक सकता है। थोड़ी खुली हवा, पैदल चलना या पसंद का हल्का बदलाव आपको अच्छा महसूस करा सकता है। शनि की वजह से जकड़न धीरे धीरे चढ़ती है, इसलिए कमर, घुटनों या टांगों को लंबे समय तक एक ही अवस्था में न रखें। बहुत भारी खाना लेकर बाहर निकलने से सुस्ती बढ़ सकती है।
आपके भीतर इस समय ऊर्जा और भरोसा दोनों ज्यादा महसूस हो सकते हैं। अंक 9 पर मंगल का असर आपको आगे बढ़कर काम पकड़ने की ताकत देता है, इसलिए नए काम, नई जिम्मेदारी या मुश्किल स्थिति से आप पीछे हटना नहीं चाहेंगे। अच्छी बात यह है कि दूसरों के सहारे कम और अपनी समझ पर ज्यादा भरोसा रहेगा। बस एक बात ध्यान रखें। हर चुनौती अकेले उठाना जरूरी नहीं होता। जहां टीम की जरूरत हो, वहां सहयोग लेना कमजोरी नहीं है। दिन की चाल में मूलांक 3 बातचीत, आइडिया और सक्रियता बढ़ा रहा है। साथ ही भाग्यांक 2 यह संकेत देगा कि सामने वाले की भावना समझकर कदम बढ़ाना ज्यादा सही रहेगा। यही संतुलन आपको मजबूत छवि देगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपका सीधा और मजबूत अंदाज साफ दिखेगा। जो बात लंबे समय से मन में थी, उसे कहने का मन बन सकता है। यह ठीक है, लेकिन शब्द नरम रखें। मंगल आपको साफगोई देता है, पर कई बार सामने वाला उसी बात को दबाव की तरह ले सकता है। पार्टनर के साथ किसी छोटे फैसले पर आपका पलड़ा भारी रहे, फिर भी बातचीत बराबरी से करें। परिवार में भी आपकी पहल से कोई रुकी बात आगे बढ़ सकती है। अपनेपन का असर तब ज्यादा होगा जब आप केवल समाधान न दें, थोड़ी सुनवाई भी करें।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी चाल तेज रहेगी और यही आपको बढ़त दे सकती है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी, अटका काम या काम की डेडलाइन सामने आए, तो आप उसे संभालने के मूड में रहेंगे। अंक 9 वाले लोग दबाव में भी सक्रिय रहते हैं, इसलिए मुश्किल हिस्से को पहले पकड़ना फायदेमंद रहेगा। फिर भी हर काम अपने हाथ में लेने से बचें, नहीं तो छोटी गलतियां बढ़ सकती हैं। छात्र किसी कठिन टॉपिक को हिम्मत से उठाएंगे और बीच में छोड़ने की आदत कम होगी। बिजनेस में नया काम शुरू करने या नई दिशा पर सोच बन सकती है। मूलांक 3 आपकी बात रखने की क्षमता बढ़ाएगा, जबकि भाग्यांक 2 याद दिलाएगा कि टीम, क्लाइंट और सीनियर के साथ तालमेल भी उतना ही जरूरी है।
मूलांक 9 धन राशिफल
पैसों के मामले में रफ्तार थोड़ी तेज रह सकती है। मन कहेगा कि जो जरूरी लगे, उसे तुरंत निपटा दिया जाए। यही जगह है जहां थोड़ा ठहराव काम आएगा। आय की स्थिति सामान्य से ठीक रह सकती है, लेकिन नए काम या सुविधा के नाम पर एक साथ कई छोटे खर्च जुड़ सकते हैं। अगर किसी सामान, सर्विस या प्रोफेशनल काम पर रकम लगानी हो, तो तुलना करके फैसला लेना बेहतर रहेगा। आत्मविश्वास अच्छा है, पर रकम के मामले में केवल जोश नहीं, साफ हिसाब भी जरूरी है।
मूलांक 9 हेल्थ राशिफल
शरीर में ताकत रहेगी, लेकिन उसी के साथ बेचैनी भी बढ़ सकती है। बहुत देर तक बैठे रहने के बाद अचानक तेज काम करने से खिंचाव महसूस हो सकता है। मंगल वाले लोगों को सिर, कंधे और मांसपेशियों में गर्मी जल्दी चढ़ती है। थोड़ी स्ट्रेचिंग, बीच बीच में पानी और काम के बीच दो मिनट का ठहराव राहत देगा। अगर मन बहुत तेज भाग रहा हो, तो छोटा सा पैदल चलना आपको फिर से संतुलन में ला सकता है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की जिद न करें। काम की डेडलाइन में आधी जानकारी पर प्रतिक्रिया न दें। तेज बोलकर सही बात भी भारी न बना दें।
आज की सलाह: जोश को दिशा दें, तभी मेहनत सही नतीजे देगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र