मूलांक 8 राशिफल 29 अक्टूबर: शनि की चेतावनी-सुबह का रूटीन बिगड़ा तो होगा नुकसान
मूलांक 8 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: मूलांक 8 वालों को आज शनि कई मामले में चेतावनी दे रहे है। खासकर सुबह के रूटीन का ध्यान रखना है।
किसी की परेशानी अपने सिर पर पूरा उठाने से पहले एक बार ठहरिए। आपका मन नरम रहेगा और मदद करने की इच्छा भी सच्ची होगी, लेकिन शनि का अंक 8 हर काम जिम्मेदारी से करने को कहता है। 29 अक्टूबर 2026 में मूलांक 2 संवेदना बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 4 याद दिला रहा है कि अच्छी भावना के साथ सही तरीका भी जरूरी है। सुबह का रूटीन थोड़ा सधा हुआ रखें। उठते ही जल्दबाजी में कई काम पकड़ने के बजाय एक एक काम पूरा करें। घर, आसपास या समाज के लिए कुछ अच्छा करने का विचार बन सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी ऊर्जा बिखरे नहीं। शांत रहकर किया गया छोटा काम भी असरदार रहेगा।
लव राशिफल
दिल से बात करने का मन रहेगा और यही बात रिश्तों में गर्माहट ला सकती है। अगर किसी अपने का मूड भारी लगे, तो आपकी मौजूदगी उसे सहारा दे सकती है। शनि आपको गंभीर बनाता है, इसलिए आप केवल मीठी बात नहीं, ठोस साथ देना चाहेंगे। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा भरोसे की जरूरत समझ आएगी। परिवार में भी कोई जिम्मेदारी आप खुद लेकर माहौल हल्का कर सकते हैं। हां, हर बात में खुद ही समाधान बनने की कोशिश न करें। सामने वाले को भी अपनी बात कहने की जगह दें। इससे रिश्ता बराबरी पर टिकेगा।
करियर राशिफल
कामकाज में आपकी छवि भरोसेमंद व्यक्ति की तरह उभर सकती है। किसी सहकर्मी, जूनियर या साथी को गाइड करने का मौका मिले तो आप धैर्य से अच्छा असर छोड़ेंगे। दिन की ऊर्जा में मूलांक 2 सहयोग बढ़ाता है और भाग्यांक 4 काम को ढांचे में रखने की मांग करता है। इसलिए केवल मदद करने से बात पूरी नहीं होगी, प्रक्रिया भी साफ रखनी होगी। ऑफिस में सुबह की शुरुआत टू डू लिस्ट से करें तो दबाव कम लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही तरीका उपयोगी रहेगा। जो विषय भारी लग रहे हों, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। शनि लंबे नतीजे देता है, इसलिए धीरे चलकर भी सही दिशा पकड़े रहना फायदेमंद रहेगा।
फाइनेंस राशिफल
पैसों को लेकर आपका रुख व्यावहारिक रहेगा, फिर भी किसी अच्छे काम के लिए योगदान देने का मन बन सकता है। यह भावना ठीक है, पर अपनी सीमा साफ रखें। शनि का स्वभाव हिसाब पसंद करता है, इसलिए दान, मदद या साझा खर्च में साफ रिकॉर्ड रखना बेहतर रहेगा। कोई पुराना बकाया या छोटी भुगतान सूची सामने आ सकती है। उन्हें निपटाने से मन हल्का होगा। जरूरत और भावना के बीच संतुलन रखेंगे तो आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा।
हेल्थ राशिफल
भावुकता बढ़ने पर शरीर में भारीपन उतर सकता है। खासकर कंधों और पीठ में जकड़न महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें। सुबह नहाने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग या कुछ मिनट धीमी चाल से चलना राहत दे सकता है। शनि प्रधान लोगों को एक जैसा बैठना जल्दी थका देता है। दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर पर उठकर चलें। मन पर बोझ कम रहेगा तो शरीर भी साथ देगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: दूसरों की समस्या में अपनी सीमा न भूलें। सुबह का रूटीन बिगड़ा तो पूरा कामकाज खिंच सकता है। मदद करते समय वादा उतना ही करें जितना निभा सकें।
आज की सलाह: सहानुभूति रखें, पर अपने काम की रीढ़ सीधी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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