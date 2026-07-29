मूलांक 8 अंकराशि 29 जुलाई:शनि दिखाता है कि टिकाऊ संबंध केवल बातों से नहीं, निभाने से होते हैं
mulank 8 horoscope:स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का रूटीन संभल सकता है। खासकर बच्चों की पढ़ाई में अगर ध्यान भटक रहा था, तो छोटे लक्ष्य बनाकर अच्छी प्रगति संभव है। बिजनेस में काम चलता हुआ दिखेगा, पर रिकॉर्ड साफ रखें।
Mulank 8 horoscope 29 july 2026: दिन की चाल संतुलित दिख रही है और यही बात आपको सबसे ज्यादा सूट करेगी। 29 जुलाई 2026 का मूलांक 2 माहौल को नरम बना रहा है, जबकि भाग्यांक 1 भीतर से कह रहा है कि जहां जरूरत हो वहां अपनी बात साफ रखें। शनि के असर वाले अंक 8 लोग अक्सर जिम्मेदारी के बीच चलते हैं, इसलिए जब काम बिना ज्यादा दबाव के आगे बढ़े तो मन भी हल्का होता है। लंबे समय से अटकी छोटी बातें सुलझने की संभावना है। घर में बच्चों की पढ़ाई, रूटीन या किसी छोटे प्लान पर शांत ढंग से बात बन सकती है। किसी आउटिंग या घर से बाहर थोड़ी देर समय बिताने का योग भी बन सकता है। बस ढील को लापरवाही में न बदलने दें।
मूलांक 8 लव राशिफल
रिश्तों में इस समय सहजता आ सकती है। शनि आपको दिखाता है कि टिकाऊ संबंध केवल बातों से नहीं, निभाने से बनते हैं। अगर पार्टनर के साथ पिछले दिनों केवल कामकाजी बातचीत हो रही थी, तो अब थोड़ा हल्का माहौल बनने की संभावना है। परिवार में भी जिम्मेदारियों का बंटवारा शांति से हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई, समय या घर के नियम पर बात करते समय सख्ती के साथ अपनापन भी रखें। मूलांक 2 भावनाओं को बढ़ाता है, इसलिए नरम शब्द ज्यादा असर करेंगे। किसी करीबी की छोटी जरूरत समझना रिश्ते को मजबूत कर सकता है।
मूलांक 8 करियर राशिफल
कामकाज का हिस्सा दिलचस्प लग सकता है और यही आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाएगा। हर बात को बोझ मानने के बजाय आप उसे सिस्टम में लाने की कोशिश करेंगे। शनि का स्वभाव अनुशासन वाला है, इसलिए जब डेडलाइन का दबाव कम हो तो पुराने काम दुरुस्त करने, फाइलें ठीक करने, प्लान साफ करने और टीम से तालमेल बैठाने का अच्छा समय बनता है। भाग्यांक 1 पहल करवाता है, इसलिए किसी नए आइडिया को मीटिंग में रखने से लाभ हो सकता है।
मूलांक 8 धन राशिफल
पैसों के मामले में स्थिति सामान्य से थोड़ी संतुलित रह सकती है। कम दबाव वाला दिन होने से खर्च भी सहज ढंग से होंगे, लेकिन आराम के मूड में जरूरत से ज्यादा सुविधा खरीदने का मन कर सकता है। शनि लंबी सोच सिखाता है, इसलिए जो चीज आगे काम आए उसी पर पैसा लगाना बेहतर रहेगा। बच्चों की पढ़ाई, किताब, कोचिंग या जरूरी सामान पर किया गया खर्च उपयोगी लग सकता है। किसी छोटी आउटिंग का खर्च भी संभव है, पर बजट देखकर चलेंगे तो मन भी शांत रहेगा।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
शरीर पर भारीपन कम रह सकता है, लेकिन सुस्ती चुपचाप बढ़ सकती है। लगातार बैठे रहने के बजाय बीच बीच में उठकर थोड़ा चलना अच्छा रहेगा। शनि का असर हड्डियों और जकड़न से भी जुड़ता है, इसलिए कमर और घुटनों को हल्की स्ट्रेचिंग दें। अगर मन आराम में है, तब भी पानी पीने और दिन का रूटीन ढीला न पड़ने दें। शाम की खुली हवा फायदा करेगी।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: आसान चल रहे काम को पूरी तरह ऑटो मोड पर न छोड़ें। बच्चों की पढ़ाई में केवल नतीजे नहीं, रूटीन भी देखें। हल्के मूड में जरूरी कागज या मैसेज अधूरे न छोड़ें।
आज की सलाह: आराम मिले तो पुराने काम भी सलीके से निपटा लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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