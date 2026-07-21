Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

8 मूलांक, 21 जुलाई, 8,17, 26 बर्थडेट:शनि काम ठोस आधार पर करना सिखाता है

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

mulank 8 horoscope:किसी पुराने तरीके को बदलने का विचार आए तो उसे तुरंत पलटने के बजाय समझदारी से ढालें। अपनी कल्पना को दबाइए मत, बस उसे काम की शक्ल देने की कोशिश करें।

8 मूलांक, 21 जुलाई, 8,17, 26 बर्थडेट:शनि काम ठोस आधार पर करना सिखाता है

मूलांक 8 : घर और काम की एक जैसी चलती रफ्तार से मन थोड़ा ऊब सकता है, और आप भीतर ही भीतर कुछ नया, बेहतर और अपने मन का करना चाहेंगे। 21 जुलाई 2026 का मूलांक 3 आपकी सोच को फैलाना चाहता है, जबकि भाग्यांक 2 उसे भावनाओं और लोगों से जोड़ रहा है। इसलिए केवल जिम्मेदारियों में फंसे रहने के बजाय मन रचनात्मक रास्ता भी खोजेगा। शनि का अंक 8 आपको हर काम ठोस आधार पर करना सिखाता है, इसीलिए उड़ान बड़ी होगी पर कदम नपे तुले रहेंगे।

मूलांक 8 लव

दिल इस समय सिर्फ औपचारिक बातों से नहीं भरने वाला। आपको अपनापन, समझ और थोड़ा भावनात्मक सहारा चाहिए होगा। अगर पार्टनर या परिवार के लोग आपको बहुत सख्त समझते हैं, तो इस बार अपनी नरम बात खुलकर कहिए। भाग्यांक 2 रिश्तों में सुनने और जोड़ने की ताकत दे रहा है। शनि की वजह से आप भावनाएं देर से दिखाते हैं, पर जब दिखाते हैं तो सच्ची होती हैं। किसी करीबी के साथ पुरानी दिनचर्या से अलग छोटी सी बातचीत दूरी कम कर सकती है। अपनी जरूरत बोलना कमजोरी नहीं है।

मूलांक 8 करियर

ऑफिस की मीटिंग में आप केवल काम निपटाने के मूड में नहीं रहेंगे, बल्कि चीजों को बेहतर ढंग से करने का सुझाव भी दे सकते हैं। यही इस दिन की खास बात है। मूलांक 3 नई सोच देता है और अंक 8 का शनि उसे व्यावहारिक बनाता है। इसलिए आपके आइडिया हवा में नहीं लगेंगे, अगर आप उन्हें साफ तरीके से रखें। काम में रूटीन से बाहर कुछ सीखने, प्रेजेंटेशन सुधारने या क्रिएटिव तरीका अपनाने का मन बन सकता है। स्टूडेंट्स भी केवल रटने के बजाय समझ कर पढ़ने से ज्यादा संतोष पाएंगे। जो लोग लंबे समय से एक ही ढर्रे पर चल रहे थे, उन्हें अब अपने करियर के ढांचे में छोटा बदलाव सोचने का मौका मिल सकता है।

मूलांक 8 धन

पैसों को लेकर मन किसी ऐसी चीज पर खर्च करने की तरफ जा सकता है जो सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि दिल को खुशी भी दे। इसमें बुराई नहीं, पर अंक 8 के लिए हिसाब साफ रखना जरूरी है। शनि लंबे नतीजों का ग्रह है, इसलिए ऐसा खर्च बेहतर रहेगा जो आगे भी काम आए। किसी नए कोर्स, काम के साधन या रचनात्मक जरूरत पर रकम लगाने का विचार बन सकता है। बस भावनात्मक उत्साह में कीमत और उपयोग दोनों तौल लें। उधार के भरोसे कोई इच्छा पूरी करने से बचना समझदारी होगी।

ये भी पढ़ें:मूलांक 2 अंकराशि 21 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोगो का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक 8 हेल्थ

मन बहुत कुछ करना चाहेगा, पर शरीर उसी गति से साथ दे यह जरूरी नहीं। यही वजह है कि थकान एकदम से महसूस हो सकती है। कमर, घुटनों या पैरों में भारीपन लगे तो बीच बीच में उठकर थोड़ा चलें। शनि का असर शरीर को जकड़ भी सकता है। अपने दिन में दस मिनट शांत बैठकर मन के बिखरे विचार लिख लेना भी राहत दे सकता है।

ये भी पढ़ें:मूलांक 4: कमाई का रास्ता मेहनत से जुड़ा रहेगा, राहु दिखाता है शॉर्टकट की राह

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: ऑफिस की मीटिंग में केवल मन की उड़ान न दिखाएं, ठोस बात भी रखें। घर की ऊब में किसी अपने को नजरअंदाज न करें। भावुक होकर अनावश्यक खरीदारी से बचें।

आज की सलाह: मन के नए विचारों को जिम्मेदारी के साथ आकार दें।

ये भी पढ़ें:मूलांक 1: आज मिलेंगे कमाई के नए मौके, सिर्फ भरोसे पर न करें ये काम
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Mulank 8 Numerology
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने