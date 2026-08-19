मूलांक 8 अंकराशि 19 अगस्त: शनि सिखाते हैं कि भरोसा बड़े वादों से नहीं, रोज के व्यवहार से होता
19 August Numerology:किसी देरी पर नाराज होने के बजाय उसका कारण जानना बेहतर रहेगा। मेहनत का परिणाम धीरे मिल सकता है, इसलिए छोटे सुधारों को भी महत्व दें।
सुबह किसी काम के लिए कई लोगों से बात करनी पड़े तो आपका सीधा स्वभाव पहले सामने आ सकता है। शनि आपको जिम्मेदारी और नियमों पर टिके रहने की ताकत देता है, पर हर बात कठोर ढंग से रखना जरूरी नहीं होगा। विनम्र शब्दों में अपनी बात कहने से रुका काम आगे बढ़ सकता है। 19 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 आपको पहल करने का साहस दे रहे हैं। अपनी योजना शुरू करें, लेकिन लोगों को साथ लेकर चलें।
मूलांक 8 लव राशिफल
रिश्तों में आपकी गंभीरता कभी कभी सामने वाले को दूरी जैसी लग सकती है। पार्टनर आपकी चिंता या सलाह को आदेश की तरह समझे, ऐसी संभावना है। बात करते समय पहले उनकी जरूरत पूछें, फिर अपना पक्ष रखें। थोड़ी नरमी और हल्का मजाक माहौल को सहज बना सकता है। परिवार में किसी जिम्मेदारी को लेकर अलग राय हो तो अपनी बात शांत स्वर में रखें। शनि सिखाता है कि भरोसा केवल बड़े वादों से नहीं, रोज के व्यवहार से बनता है।
मूलांक 8 करियर राशिफल
ऑफिस में काम की गुणवत्ता और समय सीमा दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे। आप किसी प्रक्रिया की कमी जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन उसे बताते समय समाधान भी साथ रखें। केवल गलती गिनाने से सहयोग कम मिल सकता है। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 नई जिम्मेदारी लेने या अपने विचार रखने का अवसर दे सकते हैं। बिजनेस में ग्राहक से बातचीत करते समय नियम स्पष्ट रखें, मगर भाषा सहज रखें। ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ी सेवा या काम में भुगतान की स्थिति दोबारा जांचना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों को कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ना चाहिए। लगातार अभ्यास शनि के स्वभाव के अनुसार मजबूत आधार बनाएगा।
मूलांक 8 धन राशिफल
पैसे के मामले में साफ जानकारी आपको उलझन से बचा सकती है। किसी ऑनलाइन पेमेंट से पहले प्राप्तकर्ता का नाम और भुगतान का कारण ध्यान से देख लें। सुविधा के लिए लिया गया छोटा खर्च भी बाद में बजट पर असर डाल सकता है। आय बढ़ाने की किसी नई बात में मेहनत अधिक और नतीजा धीमा मिल सकता है। शनि की सीख यही है कि स्थिर योजना को महत्व दें। किसी साझा लेनदेन में मौखिक बात पर पूरी तरह निर्भर न रहें।
मूलांक 8 हल्थ राशिफल
लंबे समय तक एक ही जगह बैठने या खड़े रहने से घुटनों, पिंडलियों या तलवों में भारीपन महसूस हो सकता है। काम के बीच पैरों को हल्का फैलाकर कुछ मिनट चलें। शाम को गुनगुने पानी से पैर धोना आराम दे सकता है। शनि के प्रभाव में शरीर की थकान धीरे जमा होती है, इसलिए काम और आराम का क्रम बनाए रखें। नमक वाली चीजें अधिक लेने पर सुस्ती बढ़ सकती है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: कठोर शब्दों से सहयोगी दूर हो सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की जानकारी जांचे बिना पुष्टि न करें। देरी को व्यक्तिगत अपमान न मानें।
आज की सलाह: अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन उसका स्वर नरम बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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