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मूलांक 8 अंकराशि 8,17, 26 बर्थडेट: शनि सिखा रहा पैसा मेहनत से जुड़ा है, देखकर खर्च करें

By Anita Baranwal
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mulank 8 horoscope:साथ ही केवल जिद में पुराना ढर्रा पकड़े रहना भी ठीक नहीं। थोड़ा ठहरकर, नोट बनाकर और दो कदम पीछे हटकर देखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 8 अंकराशि 8,17, 26 बर्थडेट: शनि सिखा रहा पैसा मेहनत से जुड़ा है, देखकर खर्च करें

सुबह का रूटीन थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है। एक पल मन करेगा कि जो काम चल रहा है, उसे छोड़कर नई दिशा पकड़ लें। अगले ही पल वही मन पुराने तरीके पर अड़ सकता है। 17 जुलाई 2026 में मूलांक 8 और भाग्यांक 7 का यही मिला जुला असर दिखेगा। शनि आपको मेहनत का मूल्य याद दिलाएगा, जबकि 7 की ऊर्जा पूछेगी कि क्या यही तरीका अब भी सही है। इसलिए बीच का रास्ता चुनना बेहतर रहेगा। जो काम आपने समय देकर बनाया है, उसे बिना सोचे मत छोड़िए।

मूलांक 8 लव राशिफल

रिश्तों में भी यही खिंचाव दिख सकता है। किसी बात पर मन हो सकता है कि अब बस, ज्यादा समझाने का फायदा नहीं। दूसरी तरफ आप यह भी सोच सकते हैं कि मेरी बात ही सही है, सामने वाला समझे। शनि का स्वभाव जिम्मेदारी देता है, इसलिए संबंध तोड़ने या ठंडेपन से जवाब देने के बजाय साफ बातचीत बेहतर रहेगी। पार्टनर से बात करते समय मुद्दा छोटा रखें। पुरानी बातें जोड़ने से बात भारी होगी। परिवार में किसी की राय अलग हो, तो उसे सुन लेना आपके पक्ष को कमजोर नहीं करेगा। इससे तालमेल बना रहेगा।

मूलांक 8 करियर राशिफल

कामकाज में आधा मन बदलने और आधा मन अड़े रहने की स्थिति बन सकती है। यही वह जगह है जहां अंक 8 का अनुशासन काम आएगा। किसी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या बिजनेस प्लान में आपने जितना समय लगाया है, उसका हिसाब मन में रहेगा। फिर भी भाग्यांक 7 संकेत देता है कि तरीका बदलना हार नहीं होता। ऑफिस में पुरानी फाइल, लंबित टास्क या रुका हुआ काम नए नजरिये से देखने की जरूरत पड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात लागू होगी। अगर एक विषय समझ नहीं आ रहा, तो वही तरीका दोहराते रहने से बेहतर है कि दूसरा स्रोत, नया नोट्स पैटर्न या अलग अभ्यास अपनाएं।

मूलांक 8 धन राशिफल

पैसों के मामले में भी संतुलन जरूरी रहेगा। पुराने खर्च या चल रहे भुगतान को देखकर मन हो सकता है कि कुछ प्लान पूरी तरह रोक दिए जाएं। वहीं दूसरी ओर केवल इसलिए रकम लगाते रहना कि अब तक इतना लगा चुके हैं, सही सोच नहीं है। शनि सिखाता है कि पैसा मेहनत से जुड़ा है। इसलिए हर खर्च का अगला उपयोग देखिए। किसी चीज को बंद करना हो तो कारण साफ रखें। किसी भुगतान को जारी रखना हो तो उसका लाभ भी तौलें। हिसाब लिखकर चलेंगे तो मन का दबाव कम होगा।

मूलांक 8 हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा थकान निर्णयों की उलझन से महसूस हो सकती है। खासकर सुबह ही मन भारी लगे, तो रूटीन को बहुत जटिल न बनाएं। उठने के बाद कामों की छोटी सूची बनाएं। एक साथ सब न पकड़ें। घुटनों, पीठ या तलवों में जकड़न हो तो हल्की स्ट्रेचिंग मदद कर सकती है। शनि का असर शरीर को धीमा बनाता है, इसलिए अपने ऊपर बेवजह सख्ती न रखें।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरा मन लेकर कोई काम बीच में न छोड़ें। सिर्फ पुरानी मेहनत के कारण गलत तरीका पकड़े न रहें। सुबह की चिढ़ को पूरे दिन का मूड न बनने दें।

आज की सलाह: रुककर सोचें, फिर वही तरीका चुनें जो टिके।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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