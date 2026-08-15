मूलांक 8 राशिफल 15 अगस्त 2026: मन रहेगा शांत, रुके कामों को आगे बढ़ाने का मिलेगा मौका
15 अगस्त 2026 को मूलांक 8 वालों का मन शांत रहेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ाने का अच्छा अवसर। रिश्तों, काम, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल पढ़ें और सही दिशा चुनें।
अंक 8 वाले लोग यानी 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातकों के लिए 15 अगस्त 2026 का दिन मन की शांति और रुके काम आगे बढ़ाने का है। दिन की रफ्तार सामान्य रहेगी पर आपका मन भीतर से काफी स्थिर रह सकता है। शनि का अनुशासन आपको बिना शोर किए जरूरी जिम्मेदारियां निभाने की ताकत देगा। किसी काम में देरी दिखे, तो बेचैन होने के बजाय उसके अगले कदम पर ध्यान दें। मूलांक 6 और भाग्यांक 6 रिश्तों में नरमी और सहयोग बढ़ा रहे हैं। अपनी गंभीरता के साथ अपनापन भी दिखाएंगे, तो दिन अधिक संतुलित लगेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
मन का सुकून रिश्तों में भी दिखाई देगा। पार्टनर आपकी समझदारी और स्थिर व्यवहार को महत्व दे सकते हैं बशर्ते आप अपनी भावनाएं पूरी तरह छिपाकर ना रखें। किसी बात पर मत अलग हो, तो तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय सामने वाले को बोलने दें। परिवार के किसी सदस्य को आपकी व्यावहारिक मदद या शांत सलाह की जरूरत पड़ सकती है। शनि आपको जिम्मेदारी सिखाता है, लेकिन हर बात अपने कंधे पर लेना जरूरी नहीं। करीबी रिश्तों में भरोसा बनाए रखने के लिए साफ और सीमित शब्दों में अपनी बात रखना बेहतर रहेगा। इससे तालमेल बना रहेगा।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
काम के क्षेत्र में आपका फोकस मजबूत रह सकता है। रुके हुए काम अधूरी फाइल या लंबे समय से टल रही तैयारी को आगे बढ़ाने का अच्छा अवसर बन सकता है। ऑफिस में आपकी गंभीर छवि लाभ दे सकती है, खासकर जब कोई काम धैर्य और बारीकी मांग रहा हो। सहकर्मियों को निर्देश देने के बजाय काम का स्पष्ट तरीका बताएं। बिजनेस में पुराने ग्राहक लंबित जवाब या सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। छात्रों के लिए एक समय में एक विषय पर टिककर पढ़ना बेहतर रहेगा। शनि लंबे परिणामों का ग्रह है, इसलिए छोटी प्रगति को भी महत्व दें।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
वित्तीय मामलों में सोच-समझकर कदम रखने की आपकी आदत काम आएगी। किसी पारिवारिक जरूरत या साझा खर्च पर चर्चा हो, तो रकम और जिम्मेदारी पहले साफ कर लें। आय से जुड़ी बात में अपनी मेहनत का सही मूल्य बताना जरूरी रहेगा। बचत की योजना को व्यवस्थित करने या पुराने भुगतान का रिकॉर्ड देखने का समय मिल सकता है। शनि आपको स्थिरता की ओर ले जाता है, इसलिए केवल जल्दी लाभ के आकर्षण में कोई निर्णय ना लें। जरूरत और सुविधा के बीच अंतर समझकर खर्च तय करें। सावधानी से लिया गया फैसला आर्थिक स्थिति को मजबूत रखेगा।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
आराम मिला हुआ मन शरीर को भी संभालने में मदद करेगा। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करने पर कंधों और घुटनों में जकड़न महसूस हो सकती है। सुबह या शाम कुछ देर धीमे कदमों से टहलना उपयोगी रहेगा। घर के शांत कोने में बैठकर गहरी सांसों के कुछ चक्र लें। बहुत भारी भोजन के बजाय हल्का और सादा भोजन चुनें इससे सुस्ती कम रहेगी। नियमित आराम और हल्की गतिविधि से थकान कम होगी तथा दिन संतुलित रहेगा।
आज का दिन शांत मन से जरूरी काम चुनने और उन्हें पूरा करने का है। स्थिरता बनाए रखने से रुके काम आगे बढ़ेंगे और मन सुकून में रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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