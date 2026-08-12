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मूलांक 8 अंकराशि 12 अगस्त:ऊर्जा प्लान रखने में सहारा देगी, जबकि शनि अनुशासन देता है

By Anita Baranwal
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Mulank 8 Horoscope:शनि सिखाता है कि रिश्ते निभाने में नियमित ध्यान भी उतना ही जरूरी है जितना सही होना।अपने तय नियमों पर टिके रहना इस दिन की सबसे बड़ी ताकत बनेगा।

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मूलांक 8 12 अगस्त

मन इस समय पहले से ज्यादा साफ और ठोस सोच में रह सकता है। आपको यह भी समझ आता रहेगा कि किस दिशा में बढ़ना है और किस बात में अभी रुककर देखना बेहतर है। शनि का असर आपको भावुक बहाव से हटाकर जिम्मेदारी और सही आकलन की तरफ ले जाता है। 12 अगस्त 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 इस गंभीर सोच में संवाद और साफ अभिव्यक्ति जोड़ रहे हैं। इसलिए जो बात लंबे समय से केवल दिमाग में थी, उसे अब ढंग से समझाना आसान हो सकता है। काम, घर और निजी फैसलों में एक सीधी लाइन पकड़कर चलेंगे तो उलझन कम होगी।

मूलांक 8 लव

रिश्तों में आपका रवैया संतुलित रह सकता है, लेकिन बहुत सूखा न हो जाए, यह ध्यान रखें। आप किसी बात को सही नजरिए से देख पाएंगे, इसलिए बेकार की बहस से बचना आसान होगा। पार्टनर से भविष्य, जिम्मेदारी या घर के किसी जरूरी विषय पर साफ बात हो सकती है। परिवार में भी आपकी समझदारी काम आएगी, खासकर जहां किसी को दिशा चाहिए। बच्चों की पढ़ाई को लेकर केवल डांट के बजाय छोटा प्लान बनवाना ज्यादा असरदार रहेगा।

मूलांक 8 करियर

कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रह सकती है, क्योंकि आप बातों को बिखरने नहीं देंगे। ऑफिस में किसी पुराने लंबित काम, रिकॉर्ड, रिपोर्ट या जिम्मेदारी वाले मामले को क्रम से पूरा करना फायदेमंद रहेगा। 3 की दिन ऊर्जा मीटिंग, समझाने, लिखने और प्लान रखने में सहारा देगी, जबकि शनि आपको ढांचा और अनुशासन देता है। यही मेल आपको दूसरों से अलग बना सकता है। बिजनेस में दिशा साफ हो तो छोटे कदम भी मजबूत असर देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह दिन खास है। बच्चों की पढ़ाई हो या आपकी अपनी तैयारी, टाइम टेबल को बहुत बड़ा न बनाएं। दो या तीन मुख्य काम तय करके पूरा करना ज्यादा उपयोगी रहेगा।

मूलांक 8 धन

पैसों के मामले में आपकी सोच व्यावहारिक रह सकती है। बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता रहेगी, इसलिए फालतू दिखावे की चीजें खुद ही कम जरूरी लगेंगी। शनि लंबे नतीजों का ग्रह है, इसलिए रकम कहां अटक रही है और कहां सही जा रही है, यह देखना ठीक रहेगा। कोई जरूरी खर्च हो तो उसके बदले मिलने वाले लाभ को तौलें। 3 की ऊर्जा बातचीत बढ़ाती है, इसलिए फीस, भुगतान या किसी सेवा की शर्तें पूछ लेने में झिझक न रखें। साफ हिसाब मन को भी हल्का रखेगा।

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मूलांक 8 हेल्थ

शरीर से ज्यादा मन की थकान चुपचाप जमा हो सकती है, क्योंकि आप कई बातों को गंभीरता से लेते हैं। लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहें तो घुटनों, एड़ियों या पीठ के निचले हिस्से में भारीपन महसूस हो सकता है। बीच में उठकर पांच मिनट टहल लें। पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। शाम को अगले दिन की तीन जरूरी बातें लिख देने से दिमाग हल्का होगा और नींद भी बेहतर आ सकती है।

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शुभ अंक: 5

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: केवल सही होने के भरोसे बात अधूरी न छोड़ें। बच्चों की पढ़ाई में एक साथ बहुत नियम न थोपें। लंबित कागज या भुगतान को कल पर न सरकाएं।

आज की सलाह: छोटे और पक्के कदम लें, दिशा खुद मजबूत होती जाएगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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