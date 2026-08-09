मूलांक 8 राशिफल 9 अगस्त 2026: आज कामयाबी के लिए गुस्सा नहीं, अनुशासन और धैर्य जरूरी
मूलांक 8 राशिफल 9 अगस्त 2026: आज कामयाबी के लिए गुस्सा नहीं, अनुशासन और धैर्य जरूरी। ठहरकर बोलने और संयम रखने वाले जातक बेहतर नतीजे पाएंगे। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल जानें।
मूलांक 8 वाले जातकों के लिए 9 अगस्त 2026 का दिन संयम और धैर्य का रहेगा। सुबह किसी छोटी गड़बड़ी, लेट जवाब या उलटी बात पर मन खिन्न हो सकता है। ऐसे वक्त में पहली प्रतिक्रिया ही पूरे दिन का रंग तय करेगी। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 की ऊर्जा माहौल को तेज और थोड़ा गरम बना सकती है, इसलिए बात बढ़ाने के बजाय सुलझाने वाला तरीका चुनना बेहतर रहेगा। शनि का असर आपको जिम्मेदार और परिणाम देखने वाला बनाता है। कम बोलकर सही बोलना आपके पक्ष में जाएगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में आज प्रतिक्रिया से ज्यादा रवैया मायने रखेगा। अगर पार्टनर, घर के किसी सदस्य या करीबी से खींचतान बने, तो पुरानी बातों की लिस्ट खोलने से बचें। शनि भीतर से गंभीर बनाता है, लेकिन कई बार यही गंभीरता ठंडापन लग सकती है। इसलिए साफ शब्दों में कहें कि आपको किस बात से दिक्कत हुई। नौ की दोहरी ऊर्जा भावनाओं को तेज कर सकती है। ऐसे में तकरार जीतने से अच्छा है बात साफ करना। कोई एक छोटा काम साथ मिलकर करना जैसे दिन की योजना तय करना दूरी कम कर सकता है।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में कोई बात उम्मीद के मुताबिक ना चले, तो चेहरे के भाव और लहजे पर खास ध्यान दें। अंक 8 वालों के लिए शनि का सबक साफ है। काम बोलना चाहिए मूड नहीं। अगर किसी ने आपकी बात काटी या मेहनत का क्रेडिट हल्का किया, तो उसी समय तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय दो बिंदु नोट करें और मीटिंग के बाद सही व्यक्ति से शांत ढंग से बात करें। यही तरीका असरदार रहेगा। जो छात्र पढ़ाई में अटक रहे हैं वे कठिन हिस्से को नियम बनाकर दोहराएं। अनुशासन ही आपको आगे रखेगा और दिन उत्पादक बनेगा।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भावुक प्रतिक्रिया नुकसान करा सकती है। किसी दबाव तुलना या तुरंत साबित करने की भावना में खरीदारी करना ठीक नहीं रहेगा। शनि लंबी सोच सिखाता है, इसलिए जो भी खर्च हो उसका उपयोग और समय दोनों देखें। काम से जुड़ी किसी पेमेंट बिल या फीस में कागज और रकम मिलान करके आगे बढ़ें। अगर कोई बात अटकी है, तो उसे बहस से नहीं रिकॉर्ड और साफ हिसाब से सुलझाना बेहतर रहेगा। संयम रखने वाले जातक आर्थिक नुकसान से बचेंगे और स्थिति संभली रहेगी।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा असर गर्दन कंधों और जबड़े के तनाव में दिख सकता है। जब मन दबाव में होता है, तो अंक 8 वाले अक्सर उसे चुपचाप शरीर में पकड़ लेते हैं। दो बार गहरी सांस लेकर कंधे ढीले करें। बैठकर काम करते हैं, तो कुर्सी की पीठ से टिककर पांच मिनट सीधा बैठें। नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे भी हल्की राहत दे सकते हैं। पानी की मात्रा पर्याप्त रखें और हल्का भोजन लें। नियमित ब्रेक लेने से तनाव कम होगा और दिन संतुलित रहेगा।
आज का दिन ठहरकर बोलने का है। गुस्से की बजाय अनुशासन और धैर्य अपनाने वाले जातक कामयाबी की ओर बढ़ेंगे।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: मीटिंग में तुनक कर जवाब ना दें। अधूरी जानकारी पर किसी को दोषी ना मानें। अपनी नाराजगी को फैसले का आधार ना बनाएं।
आज की सलाह: ठहरकर बोलिए, तभी अटकी बात सही दिशा पकड़ेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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