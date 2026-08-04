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मूलांक 8 राशिफल 4 अगस्त 2026: अधूरे काम पूरे करने का है सही समय, आज ना करें ये गलती

By Anita Baranwal
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मूलांक 8 राशिफल 4 अगस्त 2026: आज बेवजह की भागदौड़ से बचकर अधूरे काम पूरे करने का सही समय है। शनि की कृपा से बातचीत में वजन बढ़ेगा, सही लहजा अपनाएं। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।

mulank 8 daily horoscope 4 august 2026
मूलांक 8 राशिफल 4 अगस्त 2026

4 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 8 वालों के लिए शांत और सीधा रहने वाला है। आप बेवजह की भागदौड़ से हटकर अपने लंबित काम समेटने के मूड में रह सकते हैं। शनि का असर आपको जिम्मेदारी से भागने नहीं देता, इसलिए जो बातें कई दिनों से पीछे पड़ी थीं, उन्हें पकड़ने का सही समय बन सकता है। आज मूलांक 4 और भाग्यांक 4 भी यही कह रहे हैं कि ढील छोड़कर व्यवस्था पर लौटिए। किसी कागज फाइल घर के काम या पुराने वादे को पूरा करने से मन हल्का होगा। बहुत बोलने से ज्यादा चुपचाप काम करना आपके पक्ष में रहेगा।

मूलांक 8 का लव राशिफल

आज रिश्तों में आपका तरीका थोड़ा कम बोलने वाला रह सकता है, लेकिन इसका मतलब दूरी नहीं है। शनि का स्वभाव गंभीर होता है, इसलिए आप भावनाओं से ज्यादा जिम्मेदारी निभाकर अपनापन दिखाएंगे। साथी या घर के लोगों को यह समझाना जरूरी होगा कि आपकी चुप्पी नाराजगी नहीं बस मन का सिमटा हुआ ढंग है। कोई पुरानी बात अधूरी रह गई हो, तो उसे साफ शब्दों में पूरा करें। वादा कम करें, लेकिन जो कहें उसे निभाएं। यही बात भरोसा मजबूत करेगी। आज कम बोलकर ज्यादा निभाने से रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा और गलतफहमी दूर होगी।

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मूलांक 8 का करियर राशिफल

कामकाज में सबसे ज्यादा लाभ अधूरे हिस्से पूरे करने से मिल सकता है। ऑफिस में जिस तरह डेडलाइन नजदीक आते ही आप इधर-उधर की बात छोड़कर सीधे जरूरी फाइल पर लग जाते हैं, वैसी ही ऊर्जा बनी रहेगी। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 आपको ढांचा सूची और क्रम से काम करवाना चाहेंगे। शनि भी लंबी रेस का ग्रह है, इसलिए चमक दिखाने से ज्यादा ठोस प्रगति पर ध्यान दें। छात्र नोट्स असाइनमेंट या पुराने टॉपिक समेटें। नौकरी में रिपोर्ट डेटा बैकलॉग और फॉलोअप संभालना सही रहेगा। बिजनेस में पुरानी पूछताछ लंबित डिलीवरी या अधूरे जवाब पूरा करने से भरोसा बढ़ सकता है। आज अधूरे काम निपटाने से करियर में राहत मिलेगी।

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मूलांक 8 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में बिखरे सिरों को जोड़ना बेहतर रहेगा। कोई छोटा अटका भुगतान वापसी योग्य रकम फीस बिल या हिसाब सामने आ सकता है। शनि आपको सिखाता है कि स्थिरता छोटे अनुशासन से बनती है, इसलिए कमाई से ज्यादा उसके सही प्रबंधन पर ध्यान दें। 4 की ऊर्जा लिखित हिसाब और साफ रिकॉर्ड के पक्ष में है। उधार या साझा खर्च की बात हो, तो आधी जानकारी पर आगे ना बढ़ें। जो रकम आनी या जानी है, उसे स्पष्ट रखें। आज हिसाब साफ रखने और लंबित भुगतान निपटाने से आर्थिक स्थिति ज्यादा व्यवस्थित रहेगी और बाद की उलझन से बचा जा सकेगा।

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मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा थकान जिम्मेदारियों के दबाव से महसूस हो सकती है। काम पूरा करने के चक्कर में चेहरा और जबड़ा कसा हुआ रह सकता है। बीच-बीच में दो मिनट गहरी सांस लें और कंधों को ढीला करें। अगर लंबे समय से एक ही काम पर टिके हैं, तो हाथ और गर्दन को हल्का स्ट्रेच देना ठीक रहेगा। शांत संगीत या थोड़ी देर अकेले बैठना भी आपको रीसेट कर सकता है। हल्का भोजन नियमित पानी और छोटी-छोटी ब्रेक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगी। मन को हल्का रखने की कोशिश करें तो थकान कम लगेगी और दिन ज्यादा सहज बीतेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरे कामों की सूची बहुत लंबी बनाकर खुद पर दबाव ना बढ़ाएं। डेडलाइन के चक्कर में जरूरी जानकारी छोड़ी तो दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है। चुप रहकर रिश्तों में गलत मतलब बनने ना दें।

आज की सलाह: एक जरूरी अधूरा काम चुनिए और उसे पूरा कीजिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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