मूलांक 8 राशिफल 31 जुलाई 2026: शनि की परीक्षा में सफल होना है तो आज छोड़नी होगी ये आदत
मूलांक 8 राशिफल 31 जुलाई 2026: शनि की परीक्षा में सफल होना है, तो आज सख्ती की आदत छोड़ें। पहले सुनें, फिर नरम और ठोस बात रखें तो दिन बेहतर रहेगा। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।
31 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 8 वालों के लिए शनि की परीक्षा और समझदारी का दिन है। दिन की चाल थोड़ी असमान लग सकती है। घर हो या काम की जगह, कुछ लोगों की सोच आपसे मेल ना खाए तो मन में खिंचाव बन सकता है। अंक 8 और शनि का स्वभाव आपको जिम्मेदारी से चलाता है, इसलिए जब सामने वाले हल्के ढंग से बात करें तो आपको बात चुभ सकती है। ऐसे में केवल यह ना देखें कि कौन गलत है। एक बार यह भी समझें कि आपकी सख्ती या चुप्पी से दूरी तो नहीं बन रही। मूलांक 4 नियम और ढांचा मांगता है, जबकि भाग्यांक 3 बातचीत को नरम रखने की सलाह देता है। काम निकालने के लिए स्वर बदलना भी समझदारी है, सिद्धांत छोड़ना नहीं।
मूलांक 8 का लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, पर बात कहने का तरीका असर तय करेगा। परिवार की बातचीत में कोई छोटी बात जरूरत से ज्यादा बड़ी बन सकती है, खासकर जब आप सीधा जवाब दें और सामने वाला भावनात्मक ढंग से सोच रहा हो। जीवनसाथी या पार्टनर को सिर्फ सलाह देने के बजाय पहले उसकी बात पूरा सुनना बेहतर रहेगा। शनि आपको गंभीर बनाता है, लेकिन हर संबंध अनुशासन से नहीं, अपनापन से भी चलता है। अगर घर में किसी फैसले पर मतभेद हो तो एक कदम पीछे हटकर बात दोबारा शुरू करें। इससे गलतफहमी कम हो सकती है। आज नरम स्वर और सुनने की आदत रिश्तों को मजबूत बनाएगी।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
करियर में आज आपको लग सकता है कि लोग आपकी गति या मानक के साथ नहीं चल रहे। ऐसे समय शनि की तरह चुपचाप मेहनत करना अच्छी बात है, पर टीम के साथ तालमेल भी जरूरी रहेगा। पढ़ाई करने वालों को भी यही बात समझनी होगी कि केवल गंभीर रहना काफी नहीं, जवाब या प्रेजेंटेशन साफ ढंग से रखना भी जरूरी है। मूलांक 4 फाइल, डेटा, सूची और प्रक्रिया पर जोर देता है। भाग्यांक 3 कहता है कि मीटिंग या चर्चा में भाषा थोड़ी खुली रखें। बिजनेस में ग्राहक या सहयोगी की बात बीच में काटने के बजाय पूरा सुनेंगे तो सही जरूरत समझ पाएंगे। सख्ती छोड़कर तालमेल बढ़ाने से काम आसान हो जाएगा।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में सोच-समझकर चलने की आपकी आदत काम आएगी। फिर भी एक बात ध्यान रखें। अगर किसी काम में तालमेल की कमी है तो केवल सख्त हिसाब दिखाना काफी नहीं होगा, शर्तें साफ शब्दों में बतानी भी होंगी। रुका हुआ भुगतान या हिस्से की रकम पर बातचीत करते समय रिकॉर्ड ठीक रखें। मूलांक 4 का असर आपको व्यवस्थित रखेगा। भाग्यांक 3 संकेत देता है कि साफ संवाद से उलझन कम होगी। किसी घरेलू जरूरत पर खर्च हो सकता है, इसलिए भावनाओं से नहीं, उपयोग देखकर फैसला लें। समझदारी और स्पष्टता से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
आज शरीर से ज्यादा मन का दबाव थकान दे सकता है। जब भीतर खिंचाव बढ़े तो कुछ देर शांत बैठकर अपनी प्रतिक्रिया पर नजर डालें। कंधों और घुटनों में जकड़न महसूस हो तो हल्की चाल से टहलना राहत दे सकता है। शनि का असर लंबे दबाव को जमा करता है, इसलिए काम के बीच छोटे विराम लेना ठीक रहेगा। नमक और बहुत भारी भोजन कम रखना भी सहायक हो सकता है। मन को हल्का रखने से शरीर भी अच्छा महसूस करेगा और दिन संतुलित बनेगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: घर की बहस में पुरानी बातें फिर से ना खोलें। ऑफिस में केवल सख्ती दिखाकर सहमति की उम्मीद ना रखें। अधूरी जानकारी पर वित्तीय जवाब ना दें।
आज की सलाह: पहले सुनें, फिर अपनी बात ठोस और नरम रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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