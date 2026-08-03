मूलांक 8 राशिफल 3 अगस्त 2026: आज आपकी बात का होगा असर, लेकिन शब्दों में रखें नरमी
मूलांक 8 राशिफल 3 अगस्त 2026: आज आपकी बात का होगा असर, लेकिन शब्दों में नरमी रखें। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल। शनि की कृपा से बातचीत में वजन बढ़ेगा, सही लहजा अपनाएं।
3 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 8 वालों के लिए बात रखने और प्रभाव छोड़ने का दिन है। आपकी बात में वजन रहेगा। लोग केवल शब्द नहीं आपका ठहराव भी नोटिस करेंगे। शनि का असर आपको सीधा जिम्मेदार और तथ्य आधारित बनाता है इसलिए किसी मुद्दे पर बोलते समय आप इधर-उधर नहीं जाएंगे। जहां बाकी लोग बात घुमा सकते हैं वहां आप साफ रुख रख पाएंगे। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की ऊर्जा अभिव्यक्ति को मजबूत कर रही है। मीटिंग चर्चा या किसी सार्वजनिक मौके पर आपकी बात असर छोड़ सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि सख्ती और स्पष्टता में फर्क होता है। सही बात को सही लहजे में कहेंगे तो सम्मान बढ़ेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपकी साफगोई काम आएगी पर हर सच तुरंत बोल देना जरूरी नहीं होता। शनि आपको गंभीर बनाता है इसलिए आप बात को हल्के में नहीं लेते। यही वजह है कि पार्टनर या परिवार आपसे भरोसे की उम्मीद रखते हैं। अगर कोई पुरानी उलझन चल रही है तो गोलमोल जवाब देने की बजाय साफ बातचीत बेहतर रहेगी। अपनी बात रखते समय सामने वाले की इज्जत बनी रहे इस पर ध्यान दें। कुछ लोगों को आपका अंदाज कठोर लग सकता है जबकि इरादा वैसा न हो। नरमी जोड़ेंगे तो दूरी कम होगी। आज नरम लहजे में बात रखने से रिश्ते बेहतर होंगे और गलतफहमी दूर होगी। सिंगल लोग भी अपनी बात संयम से रखें तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
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मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में अपनी बात रखने का मौका बन सकता है। प्रेजेंटेशन इंटरव्यू टीम चर्चा या किसी जरूरी फैसले में आपकी तैयारी रंग ला सकती है। शनि का स्वभाव मेहनत और जिम्मेदारी का है इसलिए आप बिना आधार के बात नहीं करते। यही आपकी ताकत है। किसी जरूरी कागज की जांच करते समय खास सावधानी रखें। छोटी लाइन तारीख नाम या शर्त छूटने न दें। 3 और 3 की दिन ऊर्जा आपको बोलने और समझाने की ताकत दे रही है इसलिए छात्र भी उत्तर लिखते या मौखिक जवाब देते समय बेहतर कर सकते हैं। बिजनेस में साफ नियम और लिखित बात आगे मदद करेगी। आज स्पष्टता के साथ नरमी रखें तो काम में अच्छा असर दिखेगा।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में बात साफ रखने से फायदा हो सकता है। कोई भुगतान बिल फीस या कागजी लेनदेन हो तो पहले पूरा पढ़ लें फिर सहमति दें। शनि लंबी अवधि का ग्रह है इसलिए छोटी लापरवाही बाद में झंझट बढ़ा सकती है। अगर किसी रकम पर चर्चा करनी हो तो संकोच न करें। जितनी स्पष्ट बात होगी उतनी कम गलतफहमी रहेगी। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 का असर आपको अपनी शर्त समझाने में मदद करेगा बस दिखावे में आकर अतिरिक्त वादा न करें। आज भावनाओं में बहकर फैसला लेने से बचें। साफ हिसाब और सोच-समझकर खर्च करने से आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
गले जबड़े या कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है खासकर जब पूरे दिन बात ज्यादा करनी पड़े। बीच-बीच में पानी लें और दो मिनट गर्दन घुमाकर शरीर को ढीला करें। शनि का दबाव कई बार शरीर को सख्त बना देता है। बैठने की मुद्रा ठीक रखें। मन में बातें जमा हों तो उन्हें लिख लेना भी हल्कापन दे सकता है। आज हल्का भोजन करें पानी नियमित पिएं और शरीर को थोड़ा आराम दें। छोटी-छोटी आराम की आदतें स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करेंगी। नरमी न केवल बातों में बल्कि दिनचर्या में भी अपनाएं तो शरीर हल्का महसूस करेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी के साथ सार्वजनिक राय ना दें। जरूरी कागज बिना दोबारा पढ़े आगे ना बढ़ाएं। सख्त लहजा सही बात का असर कम कर सकता है।
आज की सलाह: साफ बोलिए, पर शब्दों में थोड़ी नरमी जरूर रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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