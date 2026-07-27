मूलांक 8 राशिफल 27 जुलाई 2026: आज मिल सकती है कोई खोई हुई चीज, किस्मत देगी बड़ा संकेत
मूलांक 8 राशिफल 27 जुलाई 2026: आज कोई खोई हुई चीज मिल सकती है और किस्मत बड़ा संकेत देगी। शनि की कृपा से पुरानी बातें लौटेंगी, धैर्य रखें तो दिन सकारात्मक रहेगा। जानिए मूलांक 8 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।
27 जुलाई 2026 को मूलांक 8 वालों के लिए दिन पुरानी बातों के लौटने का रहेगा। काफी समय से दबाई गई बात हल्की हो सकती है। कोई खोई हुई चीज, पुराना नोट या लंबे समय से ना मिल रहा सामान अचानक सामने आ सकता है। इससे भरोसा बढ़ेगा कि हर बंद रास्ता सच में बंद नहीं होता है। शनि के स्वभाव से आप ठहरकर समझते हैं। जो वापसी होगी वह आपकी जिम्मेदारी और धैर्य का फल लग सकती है। आज के दिन का अंक 9 प्रतिक्रिया तेज करेगा, लेकिन भाग्यांक 8 संभलकर आगे बढ़ने की समझ देगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
जिस रिश्ते को आपने बहुत दूर मान लिया था, उसमें नरमी लौटने के संकेत हैं। सब कुछ एक साथ पहले जैसा ना हो, पर बात बनने की दिशा दिख सकती है। दिखावे से ज्यादा सच्ची और शांत बातचीत असर करेगी। अगर कोई खुद पहल करे, तो पुराने हिसाब-किताब खोलने के बजाय उसकी बात पूरा सुनें। परिवार में भी किसी सदस्य से दूरी कम करने का मौका मिल सकता है। थोड़ी गर्मजोशी रखें, लेकिन उम्मीदों का बोझ तुरंत ना डालें। धीरे-धीरे तालमेल सुधरेगा।
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मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में पुरानी फाइल, रुका हुआ जवाब या पहले छूटा हुआ अवसर फिर से सामने आ सकता है। ऑफिस में जरूरी कागज की जांच दोबारा करना बहुत काम आएगा। छोटी गलती वहीं से पकड़ी जा सकती है। जो लोग आपको धीमा समझते हैं, वही आपकी सावधानी की कीमत समझेंगे। स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा हुआ टॉपिक या पुराना नोट्स फिर उपयोगी बन सकता है। टिकाऊ प्रगति वही है, जो दोबारा जांचकर बनाई जाए। बिजनेस में पुराना संपर्क भी काम आ सकता है।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में पुराना अटका हुआ हिसाब, वापसी या भूली हुई रकम का ध्यान आ सकता है। बड़ी राहत की उम्मीद बांधने के बजाय पहले कागज और रिकॉर्ड मिला लें। जिसे आपने बेकार मानकर छोड़ दिया था, उसे फिर से देखने में लाभ हो सकता है। धन वहीं टिकता है, जहां व्यवस्था साफ हो। किसी की बात पर भरोसा करने से पहले अपनी तरफ से विवरण जांच लें। सावधानी से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
मन में पुरानी बात लौटने से भावनात्मक भारीपन आ सकता है। शरीर सुस्त लगे तो खुद को दोष ना दें। अलमारी, बैग या काम की मेज को दस मिनट व्यवस्थित करें। बाहरी व्यवस्था से भीतर भी राहत मिलती है। शाम में पैरों को गुनगुने पानी से धोना और कुछ देर शांत बैठना अच्छा असर दे सकता है। छोटी-छोटी व्यवस्था से दिन हल्का और संतुलित रहेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: पुराने रिश्ते पर तुरंत अंतिम फैसला ना सुनाएं। जरूरी कागज बिना जांच आगे ना बढ़ाएं। मिली चीज को मामूली समझकर फिर से ना खो दें।
आज की सलाह: जो लौटे उसे संभालकर रखें और शांत मन से परखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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