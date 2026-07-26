मूलांक 8 राशिफल 26 जुलाई 2026: आज हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, धैर्य और अनुशासन दिलाएंगे सफलता
मूलांक 8 राशिफल 26 जुलाई 2026: आज हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। धैर्य और अनुशासन ही सफलता दिलाएंगे। जानिए मूलांक 8 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। ठहरकर सोचें, सही समय चुनें तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
26 जुलाई 2026 को मूलांक 8 वालों के लिए दिन दबाव और संयम का रहेगा। मन में खीझ या यह भावना रह सकती है कि आपकी बात पूरी तरह सुनी नहीं जा रही। शनि का स्वभाव ठहरकर, तथ्य देखकर और सही समय का इंतजार करके चलना सिखाता है। मूलांक 8 जिम्मेदारी बढ़ाता है और भाग्यांक 7 भीतर सोचने पर मजबूर करता है। हर बात पर अड़ने से माहौल सख्त हो सकता है। प्रतिक्रिया देने से पहले बात को परखें। कुछ स्थितियां समय के साथ ही खुलेंगी।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में आपको लग सकता है कि आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपकी चुप्पी को अलग मतलब दे रहा है। परिवार की बातचीत में जिम्मेदारियों या पुराने फैसले पर बात उठ सकती है। बार-बार वही बात दोहराई जाए, तो ताना देने के बजाय सीधी बात बेहतर रहेगी। शनि रिश्तों में निभाव सिखाता है। कम बोलकर भी साफ बोलें। प्रेम संबंध में नाराजगी को परीक्षा न बनाएं। भरोसा बनाए रखने के लिए इशारे नहीं, साफ शब्द ज्यादा काम आएंगे।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में अजीब सा दबाव रह सकता है। मेहनत कर रहे हों फिर भी नतीजा धीमा लगे। शनि लंबी रेस का ग्रह है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें। शोर से दूर होकर असली समस्या पकड़ें। ऑफिस में हक की चिंता हो सकती है, पर हर असहमति को बहस में ना बदलें। लिखित काम, रिकॉर्ड और शांत फॉलो-अप आपके पक्ष को मजबूत करेंगे। पढ़ाई में वही अध्याय पकड़ें, जिसे आप टालते रहे हैं। वहीं से प्रगति का रास्ता निकलेगा।
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मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में मन कह सकता है कि चीजें अटकी हैं, तो थोड़ा खुलकर खर्च कर लिया जाए, लेकिन यह सोच बाद में भारी लग सकती है। पैसे को प्रतिक्रिया का साधन ना बनाएं। स्थिरता छोटी बचत और साफ हिसाब से बनती है। कोई बकाया या साझा खर्च हो तो बात लिखकर रखें। छिपी हुई छोटी गड़बड़ी पकड़ में आ सकती है। लेन-देन में अनुमान नहीं, स्पष्टता रखें। सावधानी से आर्थिक निर्णय लें।
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मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
दबी हुई खीझ का असर शरीर पर सख्ती की तरह दिख सकता है। जबड़ा भींचना, पीठ भारी लगना या हाथों में जकड़न महसूस हो सकती है। थोड़ी देर धीमी चाल से चलें, गुनगुना पानी पिएं और बैठते समय कंधे ढीले छोड़ें। मन हल्का करने के लिए हर बात किसी से कहना जरूरी नहीं। कागज पर लिख लेना भी काम कर सकता है। धैर्य और आराम से दिन संभलेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: अधिकार की बात को अहं का मुद्दा ना बनाएं। घर की चर्चा में पुरानी शिकायतें फिर से ना खोलें। अधूरे तथ्य पर कड़ा जवाब देने से बचें।
आज की सलाह: सही बात कहें, लेकिन सही समय चुनकर कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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