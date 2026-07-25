मूलांक 8 राशिफल 25 जुलाई 2026: आज गुस्से पर रखेंगे काबू तो हर काम में मिलेगी सफलता
मूलांक 8 राशिफल 25 जुलाई 2026: आज गुस्से पर काबू रखेंगे तो हर काम में सफलता मिलेगी। शनि की ऊर्जा आपके साथ है, बस टकराव से बचें और मेहनत पर ध्यान दें तो दिन शानदार रहेगा। जानिए मूलांक 8 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।
25 जुलाई 2026 को मूलांक 8 वालों के लिए दिन ताकत और जिम्मेदारी का रहेगा। भीतर ऊर्जा काफी रहेगी और कई काम एक साथ निपटाने का मन होगा। अंक 7 की ऊर्जा सोच को गहरा बना रही है, जबकि भाग्यांक 6 व्यवहार में नरमी मांग रहा है। शनि के प्रभाव से आप जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ते हैं लेकिन कभी-कभी सख्त भी हो जाते हैं। गुस्से पर काबू रखेंगे तो हर काम में सफलता मिलेगी।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी मौजूदगी मजबूत रहेगी पर लहजा थोड़ा भारी पड़ सकता है। अपनेपन की जगह आदेश वाला अंदाज आ गया तो बात बिगड़ सकती है। मन में कोई शिकायत है, तो उसे साफ कहें लेकिन चुनौती की तरह नहीं। पार्टनर या घर के लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि आप साथ हैं सामने नहीं। पुरानी बात पकड़कर बहस बढ़ाने से बेहतर है कि हल निकालने पर ध्यान दें। नरमी से बात रखने से रिश्ते सुधरेंगे।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी रफ्तार अच्छी रहेगी और जिम्मेदारी उठाने का मन भी रहेगा। जो काम दूसरे टाल रहे हों उसमें आप बढ़त ले सकते हैं। फिर भी ऑफिस या बाजार में किसी से अकड़कर बात करना नुकसान कर सकता है। जांच हिसाब या फाइल में आपकी नजर काम आएगी। पढ़ाई करने वालों के लिए भी समझकर पढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जोश को बहस में नहीं काम की क्वालिटी में दिखाइए। सही दिशा में मेहनत से नतीजे मिलेंगे।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में मेहनत से जुड़ी सोच मजबूत रहेगी। कमाई को लेकर ठोस प्लान बनाने का मन हो सकता है। यह सही भी है पर किसी को गलत साबित करने के चक्कर में पैसा झोंकना ठीक नहीं रहेगा। दुकान सप्लाई या छोटे लेनदेन में शर्त साफ रखें। सुविधा और दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है इसलिए जरूरत और मन की चाह में फर्क समझें। पुराना बकाया याद दिलाने का तरीका संतुलित रखें, तो आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
शरीर में दम रहेगा लेकिन भीतर की चिड़चिड़ाहट मांसपेशियों में कसाव बना सकती है। कंधे घुटने या कमर पर दबाव महसूस हो सकता है। बीच-बीच में शरीर सीधा करें। तेज चाल से थोड़ी वॉक या हल्का मूवमेंट बैठकर आराम करने से ज्यादा उपयोगी रहेगा। नमक और तली चीजें सीमित रखें। गुस्से को काबू में रखकर आराम का ध्यान रखेंगे, तो दिन स्वस्थ और संतोषजनक बीतेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: बहस जीतने के लिए काम का माहौल खराब ना करें। बाजार या दुकान के हिसाब में अंदाजे पर भरोसा ना रखें। किसी धीमे जवाब को विरोध समझकर प्रतिक्रिया ना दें।
आज की सलाह: अपनी ताकत को काम में लगाइए, टकराव में नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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