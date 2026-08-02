मूलांक 8 राशिफल 2 अगस्त 2026: आज सिर्फ काम नहीं, अपने मन की खुशी का भी रखें ख्याल। शनि की ऊर्जा में थोड़ा बदलाव और सुकून दिन को बेहतर बनाएगा। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।

2 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 8 वालों के लिए थोड़ा बदलाव और सुकून लेकर आया है। अगर मन कुछ दिनों से एक ही ढर्रे से ऊब रहा है, तो यह संकेत खाली नहीं है। शनि का असर आपको जिम्मेदार और काम में डूबा रखता है। ऐसे में हल्का बदलाव भी बहुत राहत दे सकता है। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 की ऊर्जा दिन को नरम बना रही है और मन को अपनापन के साथ छोटे सुखों की तरफ खींच रही है। बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। नया रेस्टोरेंट बाजार का चक्कर या रोज के रूटीन से थोड़ा बाहर निकलना भी अच्छा असर दे सकता है। काम के साथ मन को भी सांस देना जरूरी है।

मूलांक 8 का लव राशिफल आज रिश्तों में कठोरता की बजाय सहज बातचीत ज्यादा काम करेगी। घर में परिवार के साथ बैठकर कोई छोटा प्लान बन सकता है जैसे बाहर खाना किसी रिश्तेदार से मिलना या शाम को साथ समय बिताना। आपकी आदत कई बार बात को सीधे नतीजे तक ले जाने की होती है, लेकिन आज भावनाओं को पहले सुनना बेहतर रहेगा। पार्टनर या घर के किसी सदस्य की पसंद पूछ लेना अच्छा रहेगा। इससे उन्हें लगेगा कि उनकी बात की कीमत है। पुराने मनमुटाव पर लंबी बहस करने की बजाय माहौल हल्का रखने की कोशिश करें। छोटी-छोटी खुशियों और नरम व्यवहार से रिश्ते ज्यादा सुखद बनेंगे। सिंगल लोग भी किसी सहज मुलाकात का आनंद ले सकते हैं।

मूलांक 8 का करियर राशिफल कामकाज में आप आम तौर पर जिम्मेदारी अपने कंधे पर ज्यादा ले लेते हैं। शनि यही सिखाता है लेकिन हर समय मशीन की तरह चलना जरूरी नहीं। ऑफिस में अगर काम पूरे हैं, तो थोड़ा अलग सोचने का मौका लें। टीम के साथ अनौपचारिक बातचीत नई जगह मीटिंग या काम के तरीके में छोटा बदलाव ताजगी दे सकता है। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 के असर से लोगों के साथ तालमेल बनाना आसान रहेगा। छात्र हों, तो पढ़ाई के बीच विषय या जगह बदलकर पढ़ना फायदेमंद रह सकता है। बिजनेस वालों के लिए ग्राहक से जुड़ने का नया तरीका सूझ सकता है। आज सिर्फ काम पर ध्यान ना दें, बल्कि काम के माहौल को भी हल्का रखें तो नतीजे बेहतर आएंगे।

मूलांक 8 का मनी राशिफल पैसों के मामले में मन खुशी के लिए खर्च करना चाहेगा। इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती बस खर्च को उपयोगी और सीमित रखें। घूमने खाने या छोटी खरीदारी पर रकम निकल सकती है। शनि का स्वभाव हिसाब मांगता है, इसलिए मजे के खर्च और जरूरी खर्च को अलग देखना बेहतर रहेगा। अगर परिवार या दोस्तों के साथ साझा बिल बने, तो अपनी तरफ का हिस्सा उसी समय साफ कर लें। इससे बाद में उलझन नहीं रहेगी। बहुत बड़ी आर्थिक चाल चलने की बजाय हल्का और सोच-समझकर खर्च करना ठीक रहेगा। छोटी खुशियों पर खर्च करें लेकिन बजट का ध्यान जरूर रखें।

मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल रोजमर्रा का दबाव शरीर को भारी बना सकता है खासकर कमर घुटनों या पैरों में जकड़न महसूस हो सकती है। ऐसे में केवल आराम नहीं हल्की चाल भी जरूरी है। शाम को थोड़ी वॉक खुली हवा या पसंद की जगह तक पैदल जाना आपको मानसिक राहत भी दे सकता है। शनि से जुड़ी थकान धीरे उतरती है इसलिए शरीर को चलाते हुए आराम देना ज्यादा उपयोगी रहेगा। हल्का भोजन करें और पानी नियमित पिएं। आज काम के बीच थोड़ा ब्रेक लेकर शरीर को सुकून दें। मन की खुशी का ख्याल रखने से सेहत भी संतुलित रहेगी और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: केवल आदत से हर निमंत्रण टालते ना रहें। परिवार की पसंद को हल्का ना लें। मौज में जरूरत से ज्यादा खर्च जोड़ना ठीक नहीं होगा।