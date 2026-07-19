मूलांक 8 राशिफल 19 जुलाई 2026: शनि दिलाएंगे आज सफलता, लेकिन जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम
मूलांक 8 राशिफल 19 जुलाई 2026: शनि आज सफलता दिलाएंगे, लेकिन जल्दबाजी काम बिगाड़ सकती है। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का राशिफल। सही समय पर सही कदम उठाएं, बातचीत में धैर्य रखें तो दिन शुभ रहेगा। जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखें।
19 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 8 वालों के लिए मेहनत और संयम का दिन है। शनि की ऊर्जा आपको जिम्मेदारी और दूरदर्शिता दे रही है, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बचना बहुत जरूरी रहेगा। आज की सफलता आपकी धैर्य और सही समय पर सही फैसले पर निर्भर करेगी।
मूलांक 8 का लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में बात का तरीका बहुत मायने रखेगा। मन में खीझ या बेचैनी हो तो उसे रिश्ते पर हावी ना होने दें। पार्टनर या परिवार के सदस्यों से बात करते समय पहले उनकी पूरी बात सुनें, फिर अपनी राय रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला या वादा करने से बाद में मुश्किल हो सकती है। सिंगल लोगों को कोई पुराना परिचित दोबारा संपर्क कर सकता है। आज रिश्तों में नरमी और समझदारी रखने से प्यार और विश्वास बढ़ेगा।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
करियर में आज मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा। ऑफिस में कोई फाइल, प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी हो, तो उसे अच्छे से जांचकर आगे बढ़ाएं। शनि आपको लंबे समय का खेल सिखा रहा है, इसलिए छोटे फायदे के चक्कर में बड़ी गलती ना करें। टीम के साथ काम करते समय अपनी जिम्मेदारी साफ रखें। छात्रों को भी पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना होगा। आज सही समय पर सही कदम उठाने से करियर में अच्छी प्रगति हो सकती है।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज सावधानी बरतनी होगी। कोई नया खर्च या निवेश का फैसला जल्दबाजी में ना लें। शनि आपको हिसाब-किताब साफ रखने की सलाह दे रहा है। पुराना बकाया या लंबित भुगतान हो तो उसे निपटाने का प्रयास करें। छोटे-छोटे खर्चों का ध्यान रखें। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचने पर आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
आज मन की बेचैनी शरीर में थकान या जकड़न के रूप में दिख सकती है। खासकर घुटनों, पीठ और कंधों में भारीपन महसूस हो सकता है। ज्यादा देर तक एक जगह बैठे रहने से बचें। बीच-बीच में उठकर हल्की स्ट्रेचिंग करें। हल्का भोजन करें और समय पर पानी पीते रहें। मन शांत रखने के लिए कुछ मिनट गहरी सांस लें। आज शरीर को आराम देने और तनाव कम करने पर ध्यान दें, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
कुल मिलाकर आज के दिन जल्दबाजी छोड़कर सधी चाल से काम करें। शनि की कृपा से मेहनत का फल जरूर मिलेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी बात सुनकर घर में फैसला ना सुनाएं। काम में सिर्फ तेजी दिखाने के लिए जोखिम ना लें। दूसरों की जिम्मेदारी उठाते उठाते अपनी सीमा ना भूलें।
आज की सलाह: ठहरकर सोचिए, फिर बोलिए और फिर ही कदम बढ़ाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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