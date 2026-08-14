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मूलांक 8 राशिफल 14 अगस्त 2026: मन में रहेगी खीझ, जल्दबाजी में फैसला लेना पड़ सकता है भारी

By Anita Baranwal
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14 अगस्त 2026 को मूलांक 8 वालों के लिए मन में खीझ रह सकती है। जल्दबाजी से बचें और समझदारी से फैसला लें। रिश्तों, काम, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल पढ़ें और सही दिशा चुनें।

mulank 8 daily horoscope 14 august 2026
मूलांक 8 राशिफल 14 अगस्त 2026

अंक 8 वाले लोग यानी 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातकों के लिए 14 अगस्त 2026 का दिन थोड़ा खीझ भरा रह सकता है। दिन की शुरुआत में कुछ बातें मन के मुताबिक ना होने से भीतर असंतोष रह सकता है। लग सकता है कि मेहनत बहुत है, लेकिन संतोष कम मिल रहा है। शनि आपको जिम्मेदार बनाता है, लेकिन हर बात का बोझ अकेले उठाने की आदत भी दे सकता है। मूलांक 5 और भाग्यांक 5 सोच में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहले यह तय करें कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। हर कमी को तुरंत सुधारने की जरूरत नहीं है।

मूलांक 8 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी चुप्पी किसी अपने को दूरी जैसी लग सकती है। मन में असंतोष हो तो पार्टनर या परिवार से यह उम्मीद ना रखें कि वे बिना बताए सब समझ जाएंगे। शनि आपको भावनाओं को दबाकर रखने वाला बना सकता है। इसलिए शिकायत के बजाय अपनी जरूरत साफ शब्दों में बताएं। किसी बात पर सहमति ना बने, तो तुरंत फैसला थोपने की कोशिश ना करें। घर के लोगों के साथ छोटा और शांत संवाद भी गलतफहमी घटा सकता है। समझदारी से बात रखने से रिश्ते में तनाव कम होगा और तालमेल बेहतर बनेगा।

मूलांक 8 का करियर राशिफल

काम में लक्ष्य स्पष्ट ना होने से मेहनत बिखरी हुई लग सकती है। ऑफिस में किसी जरूरी कागज, आवेदन, बिल या अनुबंध की जांच ध्यान से करें। छोटी शर्त या तारीख छूटने पर बाद में अतिरिक्त काम बढ़ सकता है। शनि की अनुशासनप्रियता आपको बारीकी से काम पूरा कराने में मदद करेगी। बदलती प्राथमिकताओं के बीच तुरंत प्रतिक्रिया मांगने वाली स्थितियां आ सकती हैं। विद्यार्थियों को एक साथ कई विषय पकड़ने के बजाय कमजोर हिस्से का क्रम बनाना चाहिए। बिजनेस में ग्राहक की जरूरत समझे बिना नया वादा करने से बचें।

मूलांक 8 का मनी राशिफल

असंतोष के कारण सुविधा की चीजों पर खर्च करने का मन बन सकता है। पहले यह देखें कि खरीदारी आपकी जरूरत पूरी करेगी या केवल कुछ समय का मन बहलाएगी। किसी भुगतान, रसीद या लेन-देन की रकम दोबारा मिलाना उपयोगी रहेगा। शनि लंबे परिणामों पर ध्यान दिलाता है, इसलिए छोटी बचत को भी हल्के में ना लें। आय से जुड़ी नई बात सुनें, पर उसकी शर्तें समझकर ही आगे बढ़ें। जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक फैसला बाद में भारी पड़ सकता है। सावधानी से कदम बढ़ाने पर स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल

मन में कई अधूरी इच्छाएं चलती रहें, तो शरीर में भारीपन और सुस्ती महसूस हो सकती है। सुबह या शाम कुछ देर धीमी चाल से टहलें और अपने आसपास की चीजें व्यवस्थित करें। कामों की लंबी सूची देखने के बजाय केवल तीन जरूरी काम लिखें। शनि के स्वभाव के अनुसार नियमितता आपको भीतर से स्थिर कर सकती है। पानी पीने और भोजन के बीच बहुत लंबा अंतर ना रखें। छोटे-छोटे आराम और व्यवस्था से थकान कम होगी तथा दिन बेहतर बीतेगा।

आज का दिन जल्दबाजी से बचकर अपनी जरूरत पहचानने का है। संतुलित प्लान बनाने से उलझन दूर हो सकती है।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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